Endrick (16) ble historisk – feiret som Haaland

Merk dere navnet Endrick (16). Den brasilianske unggutten er en svært ettertraktet mann, og interessen fra europeiske storklubber kjølnet neppe etter nattens kamp mot Athletico Paranaense.

16-åringen fikk sin Palmeiras-debut mot Coritiba tidligere denne måneden. Mot Athletico Paranaense kom han inn ved pause.

25 minutter ut i andre omgang var han på rett plass til rett tid. 16-åringen kastet seg frem og headet inn 2-1-ledelse for Palmeiras.

Dermed ble han den yngste spilleren som har scoret mål i den brasilianske toppdivisjonen. Nå ligger listen på 16 år, tre måneder og fire dager. Feiringen tyder på at Endrick inspireres av en ikke ukjent nordmann: Én finger til øret og den andre pekende mot publikum.

Endrick blir ingen billig mann for europeiske toppklubber. Utkjøpsklausulen lyder på drøyt 620 millioner kroner, skriver transferguruen Fabrizio Romano. Real Madrid har vært nevnt som et potensielt stoppested for supertalentet. Faktisk har unggutten allerede prydet forsiden på Marca to ganger.

– Jeg var overrasket over å se meg selv på forsiden av Marca, for det er stort. Det gjorde meg veldig glad, sa han i et intervju med den spanske avisen i februar.

Selv om han feiret som Haaland, er det Kylian Mbappé og Ronaldo som har vært forbildene til Endrick.

– Jeg er en spiller som alltid prøver å gjøre de vanskeligste tingene. Jeg prøver å avgjøre kamper og få en god relasjon til mine medspillere. Det er det viktigste. Jeg stopper aldri, streber alltid etter mer. Hvis jeg scorer ett mål, ønsker jeg å score to. Hvis jeg scorer to mål, vil jeg score tre, sa han.