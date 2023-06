– En oppførsel vi ikke hadde sett maken til

Tirsdag publiserte Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten en større avsløring om en agent som har bedt et tjuetalls spillere i svensk toppfotball om «dick pics» og seksualiserte bilder.

I en sampublisering mellom Josimar og Idrettspolitikk.no skriver de at rundt ti kilder har opplevd eller hørt om samme type adferd fra den samme agenten i Norge.

Etter granskingen har TV 2 vært i kontakt med flere kilder som har jobbet med agenten i Norge.

En kilde forteller til TV 2 at han tidlig hadde bange anelser.

– Det var en oppførsel som vi ikke hadde sett maken til, som vi reagerte på, sier personen som ønsker å være anonym av hensyn til spillere.

Det var fremgangsmåten til vedkommende som fikk flere i klubben til å reagere. Agenten, som da jobbet i en assisterende trenerstilling, gikk bevisst etter de yngste spillerne og kom med store lovnader.

Agenten tok med enkelte spillere til Tyskland og England på prøvespill for store klubber.

OGSÅ I NORGE: Agenten, som svenske medier har kalt «Snapchat-agenten», har også vært involvert i klubber og med spillere i Norge.

– Ryktene gikk jo. Spillerne satt til og med i armkroken hans.

Da det var bortekamper kjørte han alltid de yngste spillerne.

– Groomet han spillere?

– Den gangen var det ikke noe uttrykk for det, men i dag vet vi godt hva det er.

Grooming er at en voksen person avtaler et møte med et barn under 16 år i den hensikt å begå et seksuelt overgrep. Grooming er straffbart, med en strafferamme på inntil 1 års fengsel etter straffelovens paragraf 306, dersom den voksne parten har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas.



Klubbleder: – Kunne ikke gjøre noe med rykter

TV 2 har også snakket med en av lederne i en klubb som agenten har jobbet i. Av hensyn til de involverte i saken er både klubben og lederen anonymisert.

– Det gikk mange rykter på den tiden, blant annet om bilder, men konkrete bevis kom ikke på mitt bord. Hadde jeg fått sett det, ville han vært ute av klubben med en gang.

Lederen forteller at personen, som hadde stilling som trener i klubben, hadde en tiltrekning til det yngre miljøet og omgikk de yngste spillerne også på fritiden.

Han trodde treneren var homofil, og det gikk rykter om at han tok med spillerne på kino og fylte opp kjøleskapene deres med mat og drikke.

– Det kunne virke som om noe av ryktene var ondsinnet på den tiden. At noen var ute etter han.

Klubblederen sier at agenten gjorde det han var ansatt for, og at han har gjort en god jobb med unge spillere for flere norske klubber.

– Hva han gjorde utenfor miljøet vet ikke jeg noe om.

JOBBET MED AGENTEN: TV 2 har snakket med flere kilder som har jobbet med den svenske fotballagenten.

– Hva tenker du om det som har kommet frem?

– Ikke bra, for å si det rett ut. Da har du sunket langt, hvis du holder på med slikt. Det er helt ... Nå er det noen som har bevis, da er det lettere å adressere.

Fotballederen understreker at agenten har hevdet sin uskyld gjennom sin advokat.

– I hvilken grad det blir tiltalt er en annen sak. Vi kunne ikke gjøre noe med rykter.

– Med det som har kommet frem, er det noe du ville gjort annerledes?

– Hadde jeg visst mer om dette her, og hatt bevis... Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Så kan det hende dette er riktig, det som kommer frem nå.

– Har du kontakt med agenten i dag?

– Nei. Det har jeg ikke hatt på mange år.

– Må være oppmerksomme

Talentspeider Bent Raknes synes saken er skremmende.

– Spillere skal være veldig forsiktige med å sette seg i en situasjon der den som skal gi deg råd og hjelp, får et pressmiddel.

– Denne typen mennesker, som agenten det her er snakk om, finnes overalt. Også i idretten. Jeg er skremt over at dette er kommet fra agenten, sier han.

SJOKKERT: Tidligere etterforskningsleder, og nå agent, Bent Raknes synes saken om den svenske agenten er skremmende.

Raknes er pensjonert politietterforsker og har tidligere jobbet med overgrepssaker. Nå jobber han i HGH management og har nettopp vært på talentleiren i Porsgrunn.

– Jeg ser at kampen om unge talenter har blitt ganske kynisk. Foreldre må være oppmerksomme.

Spesielt mener han at nettkontroll er viktig, ettersom spillerne som agentene jakter på blir stadig yngre.

– Man går over en grense, etter min vurdering, når de går rett på guttespillerne ned i 15-års alder. Hva de sier til dem, vet jeg ikke. Men jeg må si at det jeg har sett i det siste er på grensen av uetisk oppførsel.

Rystet

Raknes mener Norges Fotballforbund må sette tematikken på dagsorden gjennom Landslagsskolen.

– Fotball er «big business», og da kan alt skje. Foreldre og spillere må ha kontroll og vite hva de skal gjøre i de ulike situasjonene og ha bevissthet rundt nettbruk. De må lære om grenser for hvordan en speider og agent skal oppføre seg, sier han.

– Er du rystet over denne saken?

– Ja. Det er jeg. Jeg er skremt over at dette har kommet i denne bransjen, men ikke overrasket over at det skjer i idretten. Og heller ikke overrasket over at noen bryter grenser for å sikre seg et talent.

Raknes tror mange er blåøyde og tenker at folk er godsinnede.

– Det er der mange idrettslag har gått på en smell. Men rykter må tas på alvor, og ikke la det ligge, sier Raknes.



NFF har ingen sanksjonsmulighet

Svensk media har gitt agenten kallenavnet «Snapchat-agenten».

Selv omtaler hovedpersonen seg som talentspeider, og ikke agent.

Rundt seg har «Snapchat-agenten» flere personer som er registrerte fotballagenter, og som dermed representerer spillerne, formelt sett.

«Snapchat-agenten» er ikke registrert som formidler hos det svenske fotballforbundet (SvFF) eller hos NFF.

Agenten har tidligere vært registrert hos NFF, men er ikke det i dag. Fotballforbundet har dermed ingen sanksjonsmulighet overfor agenten.

Han har imidlertid signert flere overganger for norske spillere den siste tiden.

TV 2 har vært i kontakt med Yngve Haavik i Norges Fotballforbund. Han svarer at adferden som beskrives er uakseptabel.

– Vi oppfordrer spillere til å melde fra til klubben sin. Ved overtredelse av norske lover, så kan også saker anmeldes til politiet. Så lenge vedkommende ikke er registrert som formidler eller i dag har en annen rolle eller verv som reguleres av NFFs regler, er det vanskelig for NFF å gjøre noe med denne saken basert på den informasjonen vi har i dag, og der vi heller ikke kjenner identiteten til mannen, sier Haavik til TV 2.

UAKSEPTABELT: Ynge Haavik, kommunikasjonsansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF), sier at det er vanskelig å gjøre noe med saken per dags dato.

Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten skriver at spillere, som enten fortsatte å jobbe med ham eller har hatt ham som representant, sier at agenten uoppfordret sendte bilder av seg selv, ba om intime bilder, viste stor fascinasjon for kjønnsorganer og krevde bilder av penis i bytte mot overganger.

Idrettspolitikk.no og Josimar skal ha fått historier om agenten bekreftet fra titalls spillere i Norge. De var i samsvar med det Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten skriver.

Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten har konfrontert agenten og fått svar via hans advokat. Han nekter for å ha gjort noe galt, og hevder han er utsatt for en svertekampanje.