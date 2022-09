8. august 2008: Russlands statsminister, Vladimir Putin, møter en rekke vestlige politikere under åpningsseremonien av OL i Beijing. Samme dag invaderer russiske styrker Georgia.

2014: En rekke statsledere besøker Sotsji under vinterlekene. Putins popularitet i hjemlandet øker enormt. Tre uker senere annekteres Krim i Ukraina.

– Det er en klar sammenheng for Putin mellom sport og krig. Han bruker sporten som skalkeskjul for å utføre andre handlinger i storpolitikken, sier sportshistoriker Stanis Elsborg i Play the Game til Filter Nyheter.

Den danske organisasjonen arbeider med å opplyse om skyggesidene i idrettsverdenen. Om korrupsjon, kampfiksing, doping, overgrep og ikke minst hvordan sport blir brukt som «myk makt».

RUSSLAND PÅ KARTET: Vladimir Putin var svært synlig da Russland arrangerte VM i fotball i 2018. Foto: YURI KADOBNOV

– Putin har ved flere anledninger vist hvordan han kan bruke sporten – denne nasjonale euforien – som brennstoff for patriotiske følelser. Noe som har ledet direkte til krig, sier Elsborg.

Også idrettsprofessor Simon Chadwick ved Emlyon Business School tror Russland forsøker å utnytte sporten til å nå andre strategiske mål.

– Putin har brukt sportens kraft, appellen, attraksjonen og forførelsen ved den til sine egne lumske formål, sier Chadwick.

Denne saken er laget i samarbeid med Filter Nyheter.

Behov for et nytt image

Før Vladimir Putin kom til makta, var Russland i økonomisk og politisk identitetskrise. Daværende president Boris Jeltsin ble forbundet med alkohol, helseproblemer, korrupsjon og dårlig økonomisk styring.

I motsetning til Jeltsin framsto Putin som en sportslig, sterk og sunn statsleder.

På propagandabilder legger han motstanderne sine i bakken, kledd i hvit judo-kimono med svart belte, eller kjører racerbil, spiller ishockey, tennis eller bowling.

På andre bilder kommer presidenten ridende i bar overkropp på fjellet, er på fisketur, jakt eller svømmer ute i skogen.

IMAGE: Vladimir Putin på ridetur i Sibir. Foto: RIA Novosti

– Russland bygger på en lang historie fra sovjettiden, men vi må huske at dette er en relativt ny stat. Putin kom til makten og hadde behov for å skape en særlig nasjonal identitet, forteller Elsborg.

Selv i palasset sitt ved Svartehavet skal Putin ha bygget en underjordisk ishockeybane, ifølge en avsløring fra organisasjonen til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj. (Kreml har benektet påstandene om «Putins palass».)

«Kapitalismen vant»

På 1990-tallet og inn i 2000- tallet var Vestens optimisme om Russland stor, etter Sovjetunionens og kommunismens fall. For eksempel oppfordret tyske politikere bedrifter til å inngå tettere forretningsmessige samarbeid med russerne.

Simon Chadwick forteller at da Putin rettet seg inn mot den sportslige verden i Europa, kan det ha gitt Vesten inntrykk av at «kapitalismen vant».

1992 var et nøkkelår:

– I 1992 ble Premier League startet opp, for å tjene penger – punktum. 1992 var året Champions League ble lansert. For å tjene penger – punktum.

På denne tiden var også den russiske presidenten Jeltsin i full gang med det omfattende privatiseringsprogrammet.

FORGJENGEREN: Boris Jeltsin styrte Russland før Vladimir Putin kom til makten i 2000. I 2008 ble Dmitrij Medvedev valgt til ny president, men Putin vant tilbake makten i 2012. Siden har han styrt landet. Foto: YURI KADOBNOV/EPA POOL

– Jeg tror at det utover 90-tallet var en følelse i Vesten av at Russland hadde blitt «som oss». Selv da Putin tok over for Jeltsin var det en tro på at Russland var på vei i riktig retning. Økonomisk gikk det framover for dem, sier Chadwick.

Men det var ikke slik at Putin kastet ut gratis penger, konkluderer idrettsprofessoren.

– Jeg mener måten han brukte sport på var veldig smart.

Første oligarkstyrte fotballklubb

I dag eies de fleste klubbene i den engelske toppserien Premier League av utenlandske eiere. Enten det er kinesiske selskaper, russiske oligarker, amerikanske milliardærer eller omstridte regimer i Midtøsten.

Men russiske Roman Abramovitsj (55) var angivelig den første oligarken som investerte i en engelsk toppklubb, noe mange mener markerte et skille i europeisk toppfotball.

I 2003 slet fotballklubben Chelsea økonomisk, før den ble kjøpt opp av den russiske 36-åringen som hadde bygget seg opp en formue som deleier oljeselskapet Sibneft.

Med oljemogulen i spissen kjøpte Chelsea opp en ny startellever: Et helt nytt lag med allerede etablerte storspillere.

To år etter Chelsea-kjøpet solgte Abramovitsj sine siste aksjer i Sibneft til det russiske statskontrollerte gasselskapet Gazprom – verdens største produsent av naturgass.

MØTTES: Vladimir Putin og Roman Abramovitsj fotografert sammen i Kreml i 2005. Foto: ITAR TASS

«Politikerklubb» på Stamford Bridge.

Ifølge Simon Chadwick hadde Abramovitsj noe han kalte en «politikerklubb » på Chelseas hjemmebane Stamford Bridge.

Der pleide oligarken å møte høytstående politikere og forretningsfolk, noe Chadwick så på som absurd på grunn av hans koplinger til Kreml.

– Chelsea er sannsynligvis den fotballklubben som ligger nærmest det britiske parlament i fysisk distanse. Rundt fem kilometer. Flere svært prominente politiske personer har erklært seg som Chelsea-fans, påpeker Chadwick.

Idrettsprofessoren viser blant annet til Sir John Major, tidligere statsminister i Storbritannia, og tidligere parlaments-politiker og friidrettsutøver Lord Sebastian Coe.

Begge disse politikerne, som tidligere var blant Storbritannias mektigste, har erklært seg selv som store Chelsea-tilhengere.

– På det tidspunktet var det ingen som satte noen grenser, ingen som stilte spørsmål, sier Chadwick.

Den søkkrike, usbekiske oligarken Alisjer Usmanov fulgte videre i Abramovitsj' fotspor. Først kjøpte milliardæren seg inn i Premier League-klubben Arsenal, senere Everton.

JUBEL: Roman Abramovitsj løfter Champions League-trofeet etter at Chelsea vant den prestisjetunge turneringen i 2012. Foto: Owen Humphreys

Solgte klubben

Etter invasjonen av Ukraina er alle eiendelene til både Abramovitsj og Usmanov fryst, på grunn av deres tette bånd til Putin. EU, Storbritannia og USA forsøker å få dem til å legge press på den russiske presidenten for å få ham til å stoppe invasjonen.

Abramovitsj deltok på de første fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina i Belarus. Før han ble sanksjonert beskrev han krigen i Ukraina som «forferdelig og ødeleggende».

Han avviser alle påstander om at han er nær Putin, noe som har gjort lite for å stilne kritikken. Nå er Chelsea solgt til nye eiere, og Abramovitsj har lovet at overskuddet skal gå til krigsofre i Ukraina.

Gazprom i europeisk fotball

Statsstyrte Gazprom, selskapet Abramovitsj tidligere solgte Sibneft til, har lenge lagt inn store ressurser på å sponse europeisk sport.

I 2006 inngikk de en avtale om å pryde fotballdraktene til den tyske klubben FC Schalke 04. I ettertid har Gazproms sportslige ansikt blitt omtalt som det «ultimate symbolet» på Russlands myk-makt-strategi.

Peter Peters, som var Schalkes økonomidirektør da de inngikk avtalen, har beskrevet sponsoratet som «søt gift»:

– Det var søtt fordi det var penger involvert, men nå vet vi at det var gift, sa Peters ifølge The Athletic.

Fire dager etter at Russland invaderte Ukraina varslet Schalke at de kuttet alle bånd til Gazprom.

SPONSOR: Gazprom prydet fronten av drakten til Schalke 04 i en årrekke. Foto: Martin Meissner

Gass og fotball

I løpet av de siste 15 årene har Simon Chadwick overvåket Gazproms investeringer, og vurdert hvilken agenda selskapet har hatt. Gazprom har alltid vært kontroversielle.

Én av årsakene er at selskapet nå er involvert i en omstridt gassutvinning i Arktis, et inngrep som ifølge miljøvernere kan ødelegge stedets unike økologi.

Omtrent samtidig som Schalke-avtalen ble kunngjort, gikk Gazprom i forhandlinger med tyske myndigheter om å bygge gassrørledning under Østersjøen – Nord Stream.

Tyskland kjøpte etter dette store mengder gass fra Russland. Etter invasjonen av Ukraina ble gassrørledningen en hodepine for tyskerne, som nå ønsker å bli mindre avhengige av energien fra aggressorlandet i øst.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Chadwick har tidligere skrevet om at Russland ved en rekke andre anledninger kan ha forsøkt å bruke sporten for å lande større strømavtaler.

Gazprom signerte blant annet en millionavtale med fotballklubben Røde stjerne. Sponsoravtalen fant sted på samme tid som Russland forsøkte å finne partnere for å utvikle en gassrørledning sørover.

Forsøket på å bygge ut «South Stream» ble skrotet av Russland i 2014, noe Putin begrunnet med EUs sanksjoner etter annekteringen av Krim.

Lukrativt kommersielt samarbeid

Fra 2012 og fram til invasjonen av Ukraina i februar i år har Gazprom vært en av det europeiske fotballforbundet UEFAs største kommersielle partnere.

Dette året inngikk Gazprom også en sponsoravtale med oligark-eide Chelsea, som nettopp hadde vunnet Premier League. UEFAs samarbeid med Gazprom var utvilsomt økonomisk rasjonelt da avtalen ble inngått.

Analysebyrået SportBusiness Sponsorship anslår at sponsoravtalen fra 2018 til 2021 var verdt omtrent 482 millioner norske kroner (40 millioner pund) per år.

Så sent som i fjor signerte Gazprom en ny treårsavtale med UEFA.

MØTE: Fifa-president Gianni Infantino håndhilser på Vladimir Putin i Kreml. Foto: POOL

På dette tidspunktet beskrev de det russiske oljeselskapet som en av deres mest pålitelige partnere, ifølge Financial Times.

Men for å distansere seg fra Russland har Uefa nå avsluttet alt samarbeid med Gazprom og trukket selskapet ut av alle konkurranser med umiddelbar effekt.

Blant annet ble forrige Champions League-finale, som opprinnelig skulle spilles på Gazprom Arena i St. Petersburg i mai, flyttet til Paris.

Sentralt UEFA-medlem og Gazprom-sjef

Beslutningen om å avslutte Gazprom-partnerskapet ble ikke godt mottatt av en vesentlig person for Russlands investeringer; den russiske forretningsmannen Aleksander Djukov.

54-åringen ble valgt inn i UEFAs hovedstyre i april 2021. Den såkalte «eksekutivkomiteen» er en maktbase der de viktigste beslutningen i forbundet tas.

Djukov har vært regnet som et av de mest sentrale og innflytelsesrike medlemmene, som består av totalt 19 personer i tillegg til UEFA-presidenten.

Men Djukov har også tette koblinger til den russiske stat som styreleder for Gazprom og leder av Den russiske fotballunionen.

MAKT: Aleksander Djukov har hatt flere høytstående stillinger. Foto: OLGA MALTSEVA

Selv om han satt tett på den russiske statsmakten, har rollen hans i UEFA fått lite oppmerksomhet før invasjonen av Ukraina. Men beslutningen om å flytte Champions League ble tatt i et UEFA-møte uten Djukov var tilstede.

I etterkant tok Gazprom-styrelederen sterkt til motmæle og påsto at flyttingen av finalen var «diktert av politiske grunner».

– RFU har alltid overholdt prinsippet «hold politikken ute av sporten» og kan ikke støtte denne beslutninger, ble presidenten av Den russiske fotballunionen sitert på.

– Forsøker å selge gass

Simon Chadwick mener at Russland har brukt sponsoravtalene med sport, særlig Champions League, for å stifte bekjentskaper med mektige personer i Europa.

– Sponsorater og investeringer i sport bygger opp et slikt nettverk der de kan påvirke. Jeg kaller dette diplomati i «hurtigsporet», sier Emlyon-professoren.

Chadwick forteller at han selv har vært i en VIP-boks på en Champions League-kamp der det også satt ansatte i Gazprom, sammen med politikere og andre forretningsfolk.

Fotballaget dro på turnering - så kom krigen

Han beskriver VIP-arenaene som «ukontrollerte» rom.

– Media får ikke komme inn dit. Jeg fikk komme inn fordi jeg er akademiker, og fordi jeg var heldig. Når du kommer inn dit, skjønner du at ingen undersøker hva som skjer der. Dette er et nettverk, som veldig ofte består av menn – veldig sjelden kvinner – som gjør forretninger sammen, sier Chadwick.

– Gazprom forsøker å gjøre forretninger. De forsøker å selge gass til andre land.

Inviterte OL-komité til provisorisk flyplass

Ved siden av investeringer i europeisk fotball, har De olympiske leker vært en storsatsing for russerne.

Tidligere Dozjd-redaktør Mikhail Zygar, som nå er spaltist i den tyske avisa Der Spiegel, skrev i boka «Alle Kremls menn» om hvordan Russland inviterte Den olympiske komité (IOC) til Sotsji før OL-voteringen.

SUKSESS FOR PUTIN: OL i Sotsji skulle vise seg å bli en stor suksess for Vladimir Putin. Foto: ISSEI KATO

Til tross for at flyplassen i Sotsji ennå ikke var i drift på dette tidspunktet, sju år før mesterskapet, skal russerne ha forsøkt å framstille det som om flyplassen allerede var operativ.

For å gjøre dette, ifølge Zygar, hentet de inn studenter som latet som de var passasjerer eller ansatte på flyplassens kafeer og restauranter. I tillegg skal lystavlene ha vist falske flyavganger.

Bløffen ble ikke avslørt før etter vinter-OL 2014 ble stemt over i Guatemala i 2007.

Gigantisk budsjettoverskridelse

Å bygge et OL på sju år skulle imidlertid vise seg å være verken billig eller problemfritt. Sotsji-OL kostet hele 550 milliarder for alt av idrettsanlegg, hotell og moderne infrastruktur.

Opprinnelig oppga Russland at det ville koste 120 milliarder i søknaden. Et år før Vinter-OL skulle starte kom Human Rights Watch med en nedslående rapport.

Der fastslo menneskerettsorganisasjonen at lønna ofte uteble hos de 16 000 migrantarbeiderne som skulle gjøre Sotsji klar for vintersport. De utenlandske arbeiderne ble ofte satt til å jobbe tolv timer lange skift, nesten uten fridager.

I likhet med det såkalte kafalasystemet – som ble kraftig kritisert i Qatar etter at de ble tildelt fotball-VM – ble også migrantarbeiderne i Russland fratatt passene sine.

SLUTT: IOC-president Thomas Bach og Vladimir Putin vinker under avslutningsseremonien i OL. Foto: Darron Cummings

Persondyrking av Putin under OL-åpningen

Men åpningsseremonien ble likevel en patriotisk fest. Gjennom de påkostede, kunstneriske innslagene ble tsarveldet og sovjettiden framstilt som velfungerende demokratier, mens de katastrofale Gulag-leirene og de undertrykkende sidene av kommunismen forsvant.

Russland lagde to ulike tv-versjoner. Én på russisk, som ble sendt nasjonalt, og én internasjonal versjon som ble sendt på den statsstyrte kanalen RT (tidligere Russia Today).

Stanis Elsborg i Play the Game har analysert og sammenlignet de to versjonene.

– Noen av de slående forskjellene er portretteringen av Vladimir Putin. Han blir mye oftere vist i den nasjonale sendingen, kontra den internasjonale, forteller Elsborg.

Konkret fant han at:

I Russland ble det vist bildeklipp av Putin 40 ganger, mens Putin kun ble vist 17 ganger internasjonalt.

I Russland ble det vist bildeklipp av det russiske flagget 335 ganger, mens dette flagget bare ble vist 117 ganger internasjonalt. Ofte så man det russiske flagget sammen med Putin.

Russland viste også fram klipp av den kommunistiske «hammer og sigd»-symbolet tolv ganger, noe som ble vist syv ganger internasjonalt.

LEDERE: Vladimir Putin og president i Belarus Alexander Lukashenko under en oppvisningskamp i ishockey. Foto: Andrei Stasevich

– Tradisjon for å styrke lederen

Putin ble også filmet fra forskjellige vinkler i de to ulike versjonene. I den nasjonale versjonen var det flere nærbilder og filming i såkalt froskeperspektiv, trolig ment å få ham til å se mektigere ut.

– Det henger sammen med personkulten man har rundt en sterk leder i Russland. Der har man selvfølgelig en mye større tradisjon for å styrke lederen, sier Elsborg.

Det var lignende forskjeller mellom den nasjonale og internasjonale TV-produksjonen av åpningsseremonien til Beijing-OL, men ikke like markante som i Russland når det gjaldt framstillingen av statslederen.

Ledere fra både Italia, Kina, Japan og Tyrkia dukket opp under vinterlekene. I de statsstyrte russiske mediene ble tilstedeværelsen deres framstilt som et tegn på internasjonal anerkjennelse.

Og Russlands OL-satsing ga resultater innenriks: I november 2013 oppga 61 prosent av russerne at de støttet Putin. I mars 2014, rett etter OL var ferdig, økte dette til hele 80 prosent, ifølge Statista. Putins popularitet fortsatte så å stige etter annekteringen av Krim.

Her er Putin-møtet som har skapt spekulasjoner

Diskriminerende «anti-homofili-lov»

En statsleder som glimret med sitt fravær i Sotsji, var USAs president Barack Obama. Selv begrunnet han det med at han ikke ville ta fokuset vekk fra konkurransene.

Men når Obama i stedet sendte tre homofile utøvere som delegater, var det vanskelig å ikke se det delvis som en protest på at den russiske nasjonalforsamlingen før OL hadde vedtatt en rekke diskriminerende lover mot LHBT-personer.

Én av dem var et forbud mot å adoptere bort russiske barn til homofile par, ugifte par og single personer i alle land som tillater ekteskap mellom folk av samme kjønn.

PROTEST: Etter lovendringen ble det store protester verden over. Her er to plakater av Vladimir Putin hvor det oppfordres til boikott av Sotsji-OL. Foto: Lefteris Pitarakis

Den mest omtalte loven kan oversettes til: «Om barns beskyttelse mot informasjon som kan skade deres helse og utvikling».

Loven innebærer at all formidling av informasjon som forfekter «sosial likeverdi av tradisjonelle og ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» kan bli straffet med bøter og fengsel, skriver forfatter Bernhard L. Mohr i boka «Hvorfor stemmer russerne på Putin?.»

Den såkalte anti-homofili-loven, som har fått sterk internasjonal kritikk, fastslår også at det er ulovlig å demonstrere for LHBT-rettigheter.

Hyllet kjernefamilien

Det var de åpent homofile tidligere utøverne Billie Jean King (tennis), Brian Boitano (kunstløp) og Caitlin Cahow (ishockey) som ble sendt av USA som delegater til mesterskapet i Russland.

Den politiske manøveren skapte sterke reaksjoner blant russiske myndigheter. I lys av dette lagde russerne en seanse der de ifølge Stanis Elsborg «hyllet» kjernefamilien, altså mann, kvinne og barn.

Under innslaget danset kvinner og menn med barnevogner, mens det på gulvet sto skrevet «barn er framtiden» i store kyrilliske bokstaver.

– De slår fast at barn er fremtiden. Og at den eneste måten å få barn er ved å være mann og kvinne. At det er ikke plass til homofile, sier Elsborg.

Slik tjener jentene titusenvis på «Fuck Putin»

Før OL ble Putin spurt om homofile kan ferdes fritt i Sotsji. Da svarte han at det ikke er ulovlig å være homofil i Russland, og han presiserte at all trakassering er straffbart.

Deretter la han til:

– Du kan føle deg trygg og avslappet [som homofil i Russland]. Men la barna være i fred

Medaljer og doping

Russland toppet medaljelisten med hele 33 medaljer i Sotsji – mer enn dobbelt så mange som de fikk ved forrige vinter-OL i Vancouver.

Den internasjonale oppmerksomheten i etterkant handlet imidlertid om doping.

Under OL i London skal halvparten av de russiske medaljevinnerne ha vært dopere, men Sotsji-OL tok juksingen opp til et nytt nivå.

De russiske idrettsutøverne skal ikke bare ha dopet seg før lekene, men underveis i hele mesterskapet.

I etterkant ble Russland fratatt 13 medaljer. Kanskje den mest avgjørende varsleren bak det hele, Grigorij Rodtsjenkov, var opprinnelig en av arkitektene bak det russiske dopingsystemet.

SKANDALE: OL ble en skandale for Russland etter dopingavsløringer. Foto: LEON NEAL

I dokumentarfilmen «Icarus» forklarer kjemikeren, som nå lever under vitnebeskyttelse, om hvordan doping i flere tiår har gjennomsyret den russiske idretten.

En uavhengig granskning på oppdrag fra Verdens antidopingbyrå (Wada) konkluderte med at dette var et statsstøttet systematisk dopingprogram.

De mente også at Russlands idrettsdepartement hadde vært direkte involvert. (Russland avviser fortsatt disse påstandene).

Stanis Elsborg mener dopingskandalen viser hvor langt Putins Russland er villige til å gå for å oppnå sportslig suksess.

– De lykkes fordi de har etterretningstjenester og spioner til å forstyrre. Det er måten dette lar seg gjøre på. De har snytt det internasjonale dopingsystemet gang på gang.

«Qatar skal bygge videre på Russlands suksess»

Samme dag som Qatar på korrupt vis ble tildelt fotball-VM i 2022, gikk 2018-mesterskapet til Russland. Russland bygget ti nye, topp moderne fotballstadioner til det prestisjefylte mesterskapet.

Ifølge Human Rights Watch døde minst 17 arbeidere under byggingen. VM-prislappen ble på mer enn 100 milliarder kroner.

Tross anklager om brudd på både menneskerettigheter og miljøskader, uttalte FIFA-president Gianni Infantino at VM i Russland hadde vært «tidenes beste»:

– Alle har oppdaget et vakkert land, et gjestfritt folk, fullt av mennesker som vil vise verden at noen ganger er ikke det som blir sagt, det som faktisk skjer her, sa FIFA-presidenten som alltid har tatt til orde for at politikken må holdes ut av fotballen.

Hassan Al-Thawadi, lederen av Qatars VM-komité, forsikret russerne om at Qatar skulle «bygge videre » på deres suksess, ifølge RT.

NY: I likhet med Russland måtte Qatar bygge flere nye arenaer til VM. Lusail Stadium som rommer 80.000 seter er en av dem. Foto: MUSTAFA ABUMUNES

«Putinisering» av internasjonal idrett

Chadwick mener at Russland har brukt de siste ti årene på å få folk til å stole på dem, og at den internasjonale idrettsverdenen slik sett har blitt «putinisert».

Dette beskriver han som en statsstyrt strategi med mål om å skape splittelser mellom landene utenfor Russland. Et eksempel på dette, forklarer Chadwick, er situasjonen etter dopingskandalen:

– Tennisturneringen French Open sa ja til russiske spillere, men Wimbledon sa nei. Det vi ser er nå er at folk i tennis globalt krangler og kritiserer hverandre.

Dette er en «putinsk» taktikk.

Han ønsker å undergrave de vestlige institusjonene ved å lage et skille mellom dem. Og det tror jeg han klarte med dopingskandalen.

– Putins bruk av sport handler om å skape dissens, forvirre folk, undergrave, true og skape forvirring, konkluderer Emlyon-professoren.

Derfor beskriver han den russiske presidenten som en «vellykket bokser»:

– Se på høyrehånda hans, ser den ikke bra ut? I mellomtiden slår han til med venstrehånda.

Sanksjoner etter invasjonen av Ukraina

Da Russland invaderte nabolandet, ble tilliten brutt i de aller fleste av idrettens særforbund. FIFA, derimot, virket i starten motvillige til å kutte ut Russland helt.

Først foreslo de at det russiske herrelandslaget kunne fortsette i VM-kvalifiseringen, forutsatt at de spilte på nøytral jord og uten flagg eller nasjonalsang.

Men forsøket på å beholde Russland ble en PR-katastrofe. Polen, som var først ute til å møte stormakten, nektet å møte dem til kamp. Sverige og Tsjekkia, der én av dem kunne ha møtt Russland i neste runde med seier, uttrykte også at det var uaktuelt.

Kort tid etter ble Russland ekskludert.

KRIG: Russland har fortsatt ikke trukket seg ut av Ukraina. På dette bilder ser man en bombet blokk i Kramatorsk, øst i Ukraina. Foto: Francisco Seco

– Ikke råd til å la være

Hva gjør Russland hvis Vesten sperrer dem helt ute av idretten?

Foreløpig har Russland og Kina gått sammen om et offisielt idrettssamarbeid i 2022 og 2021. Dette er en form for sportslig utveksling der de konkurrerer mot hverandre i ulike grener.

– Vi ser at når Russland blir utestengt så lager de sportsbegivenheter for sine egne utøvere. Det tror jeg vi kommer til å se mer av.

– Men jeg tror at på et tidspunkt vil sportsverdenen komme mer og mer tilbake til slik vi kjente den før. Russland kommer langsomt til å bli lobbet inn igjen, forklarer sportshistoriker Elsborg.

Chadwick tror også Gazprom er tilbake der de var om fem års tid. Og han er ikke i tvil om at klubbene kommer til å takke ja til sponsorpengene, enten det er UEFA, Schalke eller Manchester United.

– Finansielt har ikke klubbene råd til å la være, men dette har også en strategisk side. Hvis UEFA sier nei, vil pengene uansett bli investert i basketball eller bilsport.

Denne saken er laget i samarbeid med Filter Nyheter.