– En av de aller, aller største i historien

Regjerende tittelforsvarer Real Madrid jager sin 15. tittel i Champions League. Etter 2-0-seieren over Chelsea i første kvartfinaleoppgjør er de på god vei mot semifinale mot Manchester City.

Det er mye takket være Carlo Ancelotti.

63-åringen omtales ofte som en «good man-manager». Veteranen gjør sjeldent mye ut av seg, og overvåker kampene med en stoisk ro. Med seg har han en enorm spilleforståelse.

– Jeg tror ikke man når det nivået av suksess, eller tar så mange trofeer, om man bare er en god fyr. Det hjelper at han vet hvordan han skal håndtere gode lag, men det er også måten han gir oss både frihet og tekniske tips, sier Toni Kroos, en av hans nåværende elever, til TV 2.

Skryter av spillergruppa

Ancelotti er inne i sin andre periode som manager for Los Blancos.

Brikkene på laget består av etablerte spillere som Kroos, Luka Modric, Karim Benzema og Thibaut Cortouis og nye, kommende stjerner som Rodrygo, Vinícius júnior og Eduardo Camavinga.

– Hvordan håndterer han en slik spillergruppe?

– Alle vet at det er litt vanskelig. Men ingen tror de er større enn laget. De unge gir oss my energi og har kvalitet. De fortsetter å lære av oss. Balansen er viktig både på og utenfor banen, sier Kroos, som legger til at det gode lagmiljøet er viktig for klubbens suksess.

VETERAN: Toni Kroos har spilt i Real Madrid siden 2014 under flere trenere. En av dem er Carlo Ancelotti. Foto: Juan Medina

Historisk

Italieneren er den eneste treneren som har vunnet Champions League fire ganger: to ganger med Real Madrid og to ganger med AC Milan.

Da han tok Real Madrid til topps i LaLiga i fjor ble han nok en gang historisk: Ancelotti er den eneste til å vinne serietittelen i de fem øverste ligaene i Europa:

Spania, England (Chelsea), Tyskland (Bayern München), Italia (Milan) og Frankrike (Paris Saint-Germain).

– Folk burde ikke bare snakke om spillerhåndteringen hans. Spillerhåndteringen hans er første klasse. Han er en god mann, en veldig god mann. Han er en stor trener og en stor taktikker, sier nåværende Chelsea-trener Frank Lampard til TV 2.

EN GOD KLEM: Selv med 2-0-tap var Chelsea-trener Frank Lampard glad for å se og møte Carlo Ancelotti etter kvartfinalekampen. Foto: Jose Breton

Enorme prestasjoner

Han er en av mange som har måtte se seg slått av Ancelotti, og skryter av veteranen.

– Folk sier det er enkelt å jobbe med spillere av høy kvalitet, det er det ikke. Det er utfordringer overalt. Man må sette opp laget, organisere laget og jobbe med spillerne. De har gjort det over en lang periode.

– Han har vært en suksess nesten alle stedene han har vært. Han er en veldig komplett manager, jeg har veldig mye respekt for ham, fortsetter Lampard.

Selv med sin rolige fremtoning er TV 2-kommentator Øyvind Alsaker overbevist om at Ancelotti er helt i toppen av trenersjiktet i verden.

– Han kjent for å være «good man management»-typen. Det er et lite spark til Ancelotti. Det er litt å undervurdere ham, sier Alsaker.

En av de største

ROSES: Real Madrids Carlo Ancelotti er en av de største trenerne i historien. Foto: Albert Gea

– Han blir ikke dratt opp som en av de store. Kanskje er det fordi han ikke revolusjonerer fotballen som Pep Guardiolas ideer. Invasjonen mangler kanskje litt. Men han vinner overalt. Han kom til Chelsea i 2009/10-sesongen og vant «The Double». Han går inn og analyserer spillermaterialet, legger en plan og gir stor frihet, sier kommentatoren.

Alsaker bruker store ord for å understreke hvor god Ancelotti er.

– Merittene hans … Han er en av de aller, aller største i historien, sier Alsaker.