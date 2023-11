Elyounoussi ut mot Uniteds kaptein: – Klager og sutrer

Da FC København fikk straffespark like før pause, havnet FCK-spiller Mohamed Elyounoussi i diskusjoner med Bruno Fernandes.

I intervju med TV 2 forteller nordmannen hva som ble sagt til Manchester United-kapteinen.

– Jeg tror at alle som har sett United og sett ham, så er det en som alltid er på dommerne og klager og sutrer. Jeg prøvde å få ham vekk fra dommeren. Jeg sa at «den var klar». Det var ikke noe mer enn det, sier Elyounoussi.

TØFFE TAK: Mohamed Elyounoussi (t.h.) i duell med Bruno Fernandes i onsdagens 4-3-seier i Parken. Foto: Liselotte Sabroe / Reuters / NTB

Straffesparket gjorde at FCK utlignet til 2-2 like før pause.

– Jeg liker ikke spillere som går opp og prøver å påvirke dommerne, sa Elyounoussi til danske Viaplay like etter kampslutt i Parken.



Manchester United hadde ledet 2-0 etter to scoringer av danske Rasmus Højlund. Elyounoussi scoret 1-2-målet for FCK.

Sammendrag: FC København - Man. United 4-3

FC København vant til slutt den høydramatiske kampen 4-3.

– Det er mye følelser. Vi fikk en fryktelig start. De var gode de første tjue minuttene. Så klart endrer det røde kortet (til Manchester Uniteds Marcus Rashford) kampen, men heldigvis fikk vi to scoringer før pause. Da fikk vi enda større tro på det. Derfra og ut var det mye VAR, straffer og mye som skjer, sier Elyounoussi til TV 2.

– Det var en fantastisk kveld for alle som er glade i FCK, sier «Moi».

Sarpingen fikk drøyt én time i kampen mot Manchester United. I oppladningen har han slitt med en skade.

– Jeg fikk en strekk for ti dager siden som egentlig tar lengre tid. At jeg står her … Det har egentlig gått litt fort kort tid. Det gikk heldigvis bra. Vi testet det, og det så okay ut. Vi tok en sjanse, og det fungerte, så jeg håper på noen fridager, sier Elyounoussi.

Mohamed Elyounoussi gikk til FC København i sommer etter at kontrakten med Southampton utløp etter forrige sesong.