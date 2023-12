Ellevilt drama da PSG tok seg videre fra «dødens gruppe»

Det ble høydramatisk da samtlige lag i Champions Leagues åpneste gruppe hadde noe å spille for.

Newcastle-Milan 1-2

Borussia Dortmund-PSG 1-1

I «dødens gruppe» var Borussia Dortmund allerede videre, men bak dem kjempet PSG, Newcastle og Milan om den siste sluttspill-plassen.

Det ble svært dramatisk da begge kampene levde sitt eget liv helt til slutt.

Til pause var det Newcastle som hadde plass i Champions League-sluttspillet, men da dommeren blåste av var de sist i gruppen.

– For et drama! Lagene har byttet plass gjennom hele kvelden, sa TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad da kampene var over.

Borussia Dortmund vant gruppen, PSG tok andreplass og Milan tok seg til Europa League-sluttspillet.

Newcastle sitt Europa-eventyr er over.

– Det er dette vi elsker. Når ting svinger så mye at du står i stolen og hopper, sier Morten Langli.

Se målet til supertalentet Warren Zaïre-Emery i videovinduet øverst!

Utrolig redning på strek hindret Mbappé

Joelinton startet showet i «dødens gruppe». Brasilianeren var nådeløs da han hamret ballen i krysset og sendte Newcastle i ledelsen mot Milan.

Det var det eneste målet i førsteomgang. Dermed var det Newcastle som lå an til å ta seg videre sammen med Dortmund.

I Tyskland trodde «alle» at Kylian Mbappé sendte PSG i ledelsen, men Niklas Süle vartet opp med en av sesongens villeste blokkeringer.

Se Süles elleville inngripen her:

Dramatikk

Seks minutter ut i andreomgang tok det fullstendig av i Newcastle, men det var ikke der det skjedde noe.

De fikk nemlig vite at Borussia Dortmund hadde tatt ledelsen mot PSG.

Karim Adeyemi var iskald da han sendte tyskerne i ledelsen.

Men få minutter senere smalt det i motsatt ende. Supertalentet Warren Zaïre-Emery fikk drømmetreff fra 16 meter og hamret ballen i mål.

Så smalt det i Newcastle. Milan utlignet ved Christian Pulisic.

– Da er vi tilbake der vi begynte, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det betydde at PSG gikk forbi Newcastle igjen. Engelskmennene var avhengig av mål.

– Er det én kveld man skal grave dypest i kjelleren, så er det på en kveld som dette, sa Alsaker da Newcastle skrudde opp tempoet for å jakte mål.

Kylian Mbappé trodde han hadde sendt PSG i ledelsen, men VAR brøt inn og annullerte målet riktig for offside.

– Det er ellevilt

Ti minutter før slutt fikk Rafael Leão en gedigen sjanse, men alene med Martin Dubravka skjøt portugiseren i stolpen.

– Det er ellevilt. Newcastle-supporterne er i sjokk, utbrøt Alsaker.

Så scoret Milan. Newcastle kastet alle i angrep for å vinne kampen, men ble straffet brutalt.

Samuel Chukwueze utnyttet hjemmelagets sjansespill. Dermed gikk Milan forbi Newcastle på tabellen.

Det betyr at gruppen endte slik:

1. Borussia Dortmund (Champions League-sluttspill).

2. PSG (Champions League-sluttspill).

3. Milan (Europa League-sluttspill).

4. Newcastle (ute).