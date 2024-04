Elleville scener etter historisk bragd

BANESTORMING: Slik så det ut på BayArena etter at det første seriegullet til Bayer Leverkusen var et faktum. Foto: INA FASSBENDER

Rød røyk la seg som et slør over BayArena da det bare gjensto minutter av kampen mellom Bayer Leverkusen og Werder Bremen.

For med 4-0-ledelse var det så godt som sikret. Etter 120 år uten seriegull, kunne fansen tenne bluss og synge taktfast for klubbens første seriegull.

Og da Florian Wirtz satte inn 5-0, og sitt tredje mål for dagen, i siste spilleminutt, stormet supporterne banen.

SUKSESSTRENER: Xabi Alonso har tatt Bayer Leverkusen til historiske høyder. Foto: INA FASSBENDER

For tre poeng mot Werder Bremen var alt som skulle til for at Bayer Leverkusen skulle bryte Bayern Münchens rekke på elleve strake ligatitler.

Da klarte ikke publikum å holde følelsene i sjakk.

Med fans på banen blåste dommeren av kampen, og manager Xabi Alonso kunne juble for å ha vunnet serien.

ELLEVILL FEIRING: Slik var jubelscenene etter at Granit Xhaka hadde scoret 2-0-målet. Foto: INA FASSBENDER

Selve kampen ble aldri spesielt spennende. Tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface ga hjemmelaget ledelsen på et straffespark midtveis i første omgang, før Granit Xhaka la på til 2-0 tidlig i andre.

Deretter fulgte stjerneskuddet Florian Wirtz opp med et hattrick, som sørget for en komfortabel 5-0-seier og historiske jubelscener.

Bayer Leverkusen har i mange år måtte tåle å bli kalt «Bayer Neverkusen» av rivaliserende supportere, fordi de flere ganger har vært i nær ved å vinne store turneringer, uten å ha klart det.

De har blitt nummer to i Bundesliga hele fem ganger, tapt tre cupfinaler og Champions League-finalen i 2002.

Men i løpet av klubbens 120 år lange historie, har de riktignok vunnet den tyske cupen én gang (i 1993) og UEFA-cupen i 1988.