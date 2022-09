Ellevill interesse: Nordmenn kan ikke få nok av «juicy» Haaland-detaljer

Tirsdag kveld banket Erling Braut Haaland inn to nye mål i Champions League-debuten for Manchester City.

Det merkes hos Google: Det er rett og slett Erling Braut Haaland-feber hos søkegiganten.

–I Norge har interessen totalt sett for Braut Haaland doblet seg, mens den i England har triplet seg. Så det er ikke tvil om at interessen har tatt helt av og at både Norge og England lider av Haaland-feber om dagen, sier kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge.

I løpet av de siste ukene har de dukket dypere ned i Braut Haaland-materien for å finne ut hva det er folk faktisk vil finne ut om superspissen fra Jæren.

Markant forskjell

Funnene viser at nordmenn ikke kan få nok av privatlivet til Erling Braut Haaland.



«Formue», «søsken» og «kjæreste». Disse ordene går ofte igjen som tilleggsord når nordmenn googler Erling Braut Haaland.

– I Norge er man veldig interessert i privatpersonen: Hvor mye han tjener, Marbella og kjæreste går igjen. I England er de mer opptatt av Haaland som fotballspiller. Høyde, starter han i morgen og den slags. De er mer konkrete på fotballspilleren, mens nordmenn vil vite hvem han egentlig er, sier Ronander.

Fakta: Dette søker folk mest på I tillegg til Erling Braut Haaland, var dette tilleggsordene som var mest brukt hos søkemotoren Google i august. I Norge:

1. Hvor mye tjener Braut Haaland

2. Hvor gammel er Braut Haaland

3. Hvor mye tjener Braut Haaland i uka

4. Hvor mye koster Braut Haaland-drakt

5. Når skal Braut Haaland spille



I England:

1. Hvor høy er Braut Haaland

2. Hvor mye betalte Manchester City for Braut Haaland

3. Skal Braut Haaland starte for City

4. Hvor mange mål har Braut Haaland scoret i karrieren

5. Hvor gammel er Braut Haaland



I løpet av den siste tiden har Google sett på både hva folk søker mest på og hvilke trender de ser i forbindelse med City-spissens navn.

– Vi har sett på den totale interessen for Braut Haaland i august, forklarer Ronander.

- HAALND-FEBER: Sondre Ronander og Google Norge har dykket dypere inn i Haaland-materien. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Vil vite mer om grisetaklingen

I Google-gjennomgangen, har man også funnet ut mer om trendene på hva folk søker etter.

I Norge er det spesielt en ting som overrasker Googles kommunikasjonssjef: Trenden som har økt mest.

– Søket som har økt mest i Norge, er «Haaland og Roy Keane». Det kan tyde på at overgangen har rippet opp i noen vonde minner og at fansen har behov for å se tilbake på historien, sier Ronander.

På ett år har søket økt med hele 540 prosent, ifølge Ronander.

Søket henviser til en hevnaksjon fra tidligere Manchester United-kaptein mot daværende City-spiller Alfie Haaland i 2001. Keane hevder han hevdet seg på en fire år gammel hendelse da han grisetaklet faren til Erling Braut Haaland.

Det nest mest økte søket, «Haaland og goals», har økt med 440 prosent.

– Når du har en nordmann som scorer hattrick på hattrick, så må nordmenn rett og slett til Google for å finne de målene, sier Sondre Ronander.