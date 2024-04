Elleve år gamle Foden satte spor hos TV 2s ekspert

– Hva kan jeg si? Han er Premier Leagues beste spiller nå.

Det sa Manchester City-manager Pep Guardiola om Phil Foden (23) i mars.

Historien om Phil Foden er historien om den lokale arbeiderklassegutten som kjempet seg inn i et av verdens aller beste fotballag.

Lite visste Manchester City-supporterne hva de var vitne til, da en sju år gammel gutt, var maskot før Citys oppgjør mot Sunderland i 2007.

Det var Phil Foden som kom hånd i hånd med City-spiller Martin Petrov.

Den spinkle gutten med kortklipt hår smilte fra øre til øre da spillerne ble klappet inn på banen.



Det var ett år før klubben skulle forvandles for alltid av arabiske eiere.

I milliardgalleriet til Manchester City har den sju år gamle spinkle gutten fra 2007 blitt spilleren supporterne kan identifisere seg med.

– De lokale guttene blir alltid ekstra populære, kanskje særlig i et lag som Manchester City som har så mye penger, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

I likhet med store deler av supporterskaren kommer Foden fra enkle kår.

Nærmere bestemt industribyen Stockport, som ligger like sør for Manchester sentrum.



– Jeg drar av og til tilbake til Stockport siden jeg har familie der. Barna der får stjerner i øynene når de ser meg, noe som er veldig rart for meg, ettersom jeg var akkurat som dem da jeg var et barn, har Foden uttalt i et intervju med Citys hjemmeside.



FAVORITT BLANT FANSEN: En ung City-supporter håper å få kloa i Fodens drakt. Foto: LEE SMITH

TV 2s ekspert så ham på kloss hold som barn

Foden vokste opp med en familie hvor faren heiet på Manchester United, mens moren støttet den lyseblå rivalen.

Allerede fire år gammel ble Foden en del av Manchester City. Det betyr at han har vært i klubben i 19 av sine 23 år.

Det ble raskt klart for City-ledelsen at de hadde noe helt spesielt i akademiet. Noe TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fikk se med egne øyne.

Landslagsspiller og sønnen til Erik, Kristian Thorstvedt, var på besøk hos sin venn Colin Rösler, sønn av tidligere City-spiller Uwe Rösler.

Colin spilte for Citys akademi og Kristian fikk være med på en trening, på sidelinjen stod Erik Thorstvedt.

Men det var én spiller som tok alt fokuset på City-akademiets treningsfelt.

En av de minste på banen.

En spinkel ung gutt ved navn Phil Foden.

– Han var en barnestjerne. Det er jo min «claim to fame» – at jeg så ham da han var elleve eller tolv år gammel. Allerede da ble han sett på som det store håpet i Citys akademi. Jeg kunne se at de tok helt enormt godt vare på ham. De sørget for at nesten det eneste han gjorde hjemme var å sove, sier Thorstvedt.

– Han var bare så sykt god og påskrudd. Det var ikke bare det at han var eminent teknisk. Jeg husker når laget de spilte mot skulle ta avspark, så sto Foden i startposisjon og skjøt ut av blokkene, som en sprinter på friidrettsbanen, mimrer TV 2s ekspert.

FIKK TIDLIG SETT TALENTET: Erik Thorstvedt er fotballekspert hos TV 2. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hobbyen lagkameratene ikke forstår: – De rare liker det

Foden valgte morens favorittlag. Men faren klarte å få ham hektet på sin hobby.

Fisking.



– Jeg forelsket meg i det. Vi endte opp med å dra ut for å fiske hver helg. Jeg husker fortsatt første gangen jeg fanget en fisk, har Foden sagt i et intervju med Citys hjemmeside.

– Jeg tror det er den følelsen av å fange fisk som gjør at jeg vil gjøre det igjen og igjen. Men det er også en mulighet til å slappe av og koble ut, samtidig som jeg tilbringer tid med faren min.

Da Manchester City skulle feire ligatittelen i 2018, var ikke Foden til stede. Han var på fisketur med faren, en tur som var planlagt lenge før ligatittelen ble sikret.

Hobbyen har han enn så lenge for seg selv i City-garderoben.

– De rare like fisking. Så når folk finner ut at jeg holder på med det, så svarer de som regel at det er en spesiell sport å like. De forstår ikke hvordan jeg kan like det.

SIKTER MOT TOPPEN: Phil Foden har tatovert teksten «Sky is the limit» på halsen. Foto: Carl Recine

Dessverre for Fodens del har det blitt lite fisking de siste årene ettersom Manchester City kjemper i de fleste turneringer og spiller kamper bortimot hver eneste helg og ofte i midtuken.

Likevel forsøker han å la hobbyen gå i arv i nye generasjoner, her sammen med sønnen Ronnie:

Sønnen ble superstjerne over natten

Familien har alltid vært viktig for Foden. Draktnummeret «47» som han også har tatovert på halsen, er en hyllest til sin bestefar Ronnie, som døde 47 år gammel.

Til tross for sin unge alder er Foden far til to barn. Fem år gamle Ronnie, som er oppkalt etter bestefaren, samt en datter på to år.

– Livet forandrer seg når man får barn, sier Foden.

Sønnen Ronnie gikk viralt etter at Manchester City feiret Champions League-trofeet i fjor. Den da fire år gamle gutten sjarmerte alle TV-seerne da han løp rundt på gresset og poserte med trofeet.

I løpet av kort tid fikk Ronnie millioner av følgere på Instagram.

Ja, du leste riktig. Phil Fodens sønn har en egen Instagram-profil.

Totalt 3,7 millioner mennesker følger gutten.

På Instagram-kontoen til Ronnie Foden kan man se alt fra City-relaterte bilder til fisking med faren Phil.



Det er foreldrene Phil Foden og Rebecca Cooke som styrer kontoen.



Ronnie Foden har også signert en modellkontrakt med modellbyrået Probel Talent Group.

STOLT: Pappa Phil Foden og sønnen Ronnie Foden poserer med Champions League-trofeet. Foto: Nick Potts

– Han er en av verdens beste fotballspillere

Når Manchester City onsdag jakter på semifinaleplassen i Champions League, er Phil Foden et av deres viktigste våpen.

Denne sesongen har han slått ut i full blomst. Aldri før har han levert flere målpoeng.

– Det har vært perioder hvor han har spilt lite. Plutselig var han på benken i de store kampene, så har han bare kommet noe så sinnssykt denne sesongen, sier Thorstvedt.

– Han er en av verdens beste fotballspillere, han er rett og slett bare helt enorm, sier TV 2s ekspert.

LEGENDESVEIS: Phil Foden fikk kallenavnet «Stockport Gazza» da han dukket opp til EM i 2020 med samme sveis som Paul Gascoigne spilte med under EM i 1996. Foto: Paul Ellis

Foden står med 14 mål og 7 målgivende pasninger på 30 Premier League-kamper.

I Champions League har han scoret fem mål og levert tre målgivende pasninger på sju kamper.

– Jeg sa i starten av sesongen at jeg ser på meg selv som en målscorer og at jeg ønsker å score viktige mål. Jeg føler at jeg denne sesongen har klart å legge det til i spillet mitt, så jeg er veldig fornøyd.

Det sa Phil Foden til TV 2 etter det første oppgjøret mot Real Madrid i forrige uke.

En ting er iallfall sikkert. Foden blir trolig svært viktig om Manchester City skal gjøre det utrolige. Vinne både Premier League og Champions League to sesonger på rad.

Hans fart, bevegelser, skuddkraft og fotballhjerne blir alle viktige elementer i sluttspurten av sesongen, som toppes med EM for England.

Til tross for hans unge alder står han oppført med utrolige 262 kamper for Manchester City.

– Han er en fugl, han flyr hvor enn han vil, har Guardiola sagt for å beskrive Fodens tilstedeværelse på banen.