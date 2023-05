Wolfe røper: Avslo mer lukrativt tilbud

– Jeg har følt meg ekstremt ønsket i AZ, sier David Møller Wolfe.

TV 2 møter den unge venstrebacken dagen etter at overgangen til den nederlandske toppklubben gikk i boks.

– Jeg har visst om interessen deres i lang, lang tid. I tillegg hadde agenten min Stig (Lillejord) flere møter med dem her og der. De spiller også veldig fin fotball med backer som flyr opp og ned siden, sier han.

– Det er et perfekt mellomsteg, sier Wolfe.

Han har tidligere vært klar på at målet er å komme seg til en toppklubb i en av de fem beste ligaene i Europa etter hvert.

Tysk tilbud

Wolfe bekrefter at han kunne blitt Bundesliga-spiller.

– Det stemmer at jeg hadde et kontraktsforslag fra en klubb i Tyskland som også var veldig interessert. Det var mer penger i det for min del, men akkurat nå er jeg i en alder der spilletid og det neste steget er ekstremt viktig for meg, forklarer 21-åringen.

– Hvor stor var forskjellen på summene?



– Det har jeg ingen kommentar til, smiler Wolfe.



FORLATER BRANN: Venstreback David Møller Wolfe har undertegnet en femårskontrakt med nederlandske AZ. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Med en overgang til Nederland tror han landslagssjansene er styrket.

– Jeg tror at de har et godt øye til meg allerede. Det er noe jeg har sagt at jeg har som mål, men at det skulle komme så fort … Det har ikke skjedd ennå, men å være aktuell så fort er noe jeg er stolt over og setter pris på, sier David Møller Wolfe.

– Guttedrøm i oppfyllelse

Etter det TV 2 erfarer fikk Brann om lag 30 millioner kroner for Wolfe.

– Det er jo kult. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ønsket å være den dyreste Brann-spilleren gjennom tidene. Jeg vet jo at 30 millioner i dag ikke er like mye som for flere år siden, men jeg bryr meg ikke. Jeg ser kun på tall, og er happy med det, sier han.

CUPHELT: David Møller Wolfe var med Branns cuptriumf lørdag. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Overgangen til AZ kom etter en svært innholdsrik uke som toppet seg med cuptriumf mot Lillestrøm på Ullevaal lørdag.

– Det har vært ganske spesielt. Det er en uke som jeg aldri kommer til å glemme. Først fullpakket på 16. mai, 17. mai, cupfinaleshow, cupfinale – og en liten tur til Nederland, sier Wolfe.

– Og der gikk nok en guttedrøm i oppfyllelse, legger han til.