Vraket Asia-tilbud - skrev ny toårsavtale med Glimt

På en pressekonferanse på Apsmyra mandag ble det gjort kjent at Pellegrino har skrevet en ny toårsavtale med Glimt.



Den nye avtalen gjelder altså ut 2024.

– Dette er stort for meg og familien, sier Pellegrino om avgjørelsen selv.

I forrige uke skrev blant andre TV 2 at han var og besøkte den rumenske klubben Club. På pressekonferansen fortalte Pellegrino at han og Bodø/Glimt har hatt en ærlig prosess der Pellegrino har vært åpen på at han ønsket å finne ut hva han virkelig hadde lyst til.

Til slutt landet han på at han ville bli værende i Bodø.

– Det har vært mye interesse og litt konkrete tilbud, men mye av det har vært på andre siden av jorden. Det frista ikke så mye med de tilbudene som kom fram. Da veide jeg opp og kom til at Glimt har mye mer å gi enn det jeg har hatt tilbud fra, sier han.

På spørsmål fra TV 2, bekrefter han at det handler om klubber i Asia.

- I ferd med å sette sammen et sterkt lag

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener forlengelsen er et sterkt signal fra Glimt. Han viser også til at signeringen av Omar Elabdellaoui viser muskler.

– Dette er kjempepositivt for Bodø/Glimt. De fleste trodde nok at Pellegrino skulle ut på et siste eventyr i utlandet, men han det kan jo tyde på at han ikke har altfor mange spennende tilbud. Samtidig er jo det en kvalitetssignering for Glimt. Det viser at de har seriøse planer og at de er i ferd med å sette sammen et sterkt lag, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Pellegrinos kontrakt med Bodø/Glimt går ut ved nyttår, men det har lenge vært klart at Glimt har ønsket å forlenge med mannen som banket inn 25 mål i Eliteserien i år.

Amahl Pellegrino er tydelig på at det nå var viktig for han å skrive en litt lenger avtale enn hva han de siste årene har gjort.

– Det har vært stressende å drive å spille om ettårs- og halvtårsavtaler. Det har vært en liten energilekkasje, så derfor ville jeg vite nå hvor jeg skulle være på en litt lenger avtale, sier Pellegrino.