Vraker engelsk klubb: – Mitt livs tøffeste valg

Som TV 2 tidligere har omtalt har Lillestøms sportssjef, Simon Mesfin, vært i dialog om en toppjobb i en engelsk klubb.

VG avslørte saken først. Nå bekrefter Mesfin at han har takket nei.

– Med fare for å bli historieløs er det mitt livs tøffeste valg. Det er mange faktorer i bildet som er vanskelig å ta innover seg, blant annet mine små barn som gjorde beslutningen vanskelig, sier Mesfin til TV 2.

TILBUD FRA ENGLAND: Skal Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin ha fått. Foto: Rodrigo Freitas

– Et godt tilbud

LSK-lederen kan fortelle at han opplevde henvendelsen som et reelt tilbud.

– Jeg oppfatter det som at jeg var et førstevalg og det var et økonomisk godt tilbud.

Mesfin opplyser at han skulle møtt eierne av klubben i kveld, men det har han nå valgt å ikke gjøre.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har forståelse for beslutnigen:

– Livet er mye mer enn fotball og penger, selv om det ikke alltid ser slik ut i 2023, og jeg kan forstå Mesfin veldig godt i denne situasjonen.

– Det å være langt borte fra barna er naturligvis veldig utfordrende, og så tror jeg jo han har hatt og har det veldig fint i Lillestrøm, legger Mathisen til.

Mesfin har vært i Lillestrøm siden 2011. Først som administrativ leder, før han ble Torgeir Bjarmanns assistent. Han tok over som sportssjef selv i 2017.

– Han er utrolig viktig for den suksessen Lillestrøm har hatt de siste årene, og det er nok veldig mange i og rundt klubben som i dag er fornøyde med dette utfallet, sier Mathisen.

Sportssjefens siste storsalg var Akor Adams, som ifølge TV 2s opplysninger ble solgt for 50 millioner kroner til Ligue 1-klubben Montpellier.

Lukrativt tilbud

TV 2 erfarer at Mesfin ville tjent langt bedre enn det han gjør i Lillestrøm i dag.



– Selv om ikke Lillestrøm har prestert veldig godt denne sesongen vil Mesfin fortsatt være en interessant mann for større klubber i fremtiden, og dette var nok ikke det eneste tilbudet han kommer til å få de neste årene, spår Mathisen.



Sportssjefen har kontrakt ut 2026. Forrige uke ble Eirik Bakke klar som ny hovedtrener ut sesongen.

– Nå blir Mesfins viktigste oppgave i tiden som kommer å få LSK på rett kjøl igjen, og det ser det ut til å være nok å ta tak i akkurat nå, sier TV 2s fotballekspert.