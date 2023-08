Ville ikke selge: – Ingen hurradag

Tirsdag ble Joachim Soltvedt bekreftet klar for Brann, og kort tid etterpå var han i gang med sin første treningsøkt på Nymark i Bergen.

– Det er veldig kjekt, jeg gleder meg veldig, sier Soltvedt til TV 2.



– Det betyr alt. Det har vært en stor drøm for meg å spille innpå her foran et fullsatt stadion.

Han sier han har drømt om å komme tilbake til hjembyen igjen.

– Jeg har ønsket det veldig lenge. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har fulgt med på situasjonen at det skulle være åpninger.

– Jeg flytter ikke her for komme hjem og slappe av, er Soltvedt klar på.

Ville ikke selge

Like artig føles det ikke i Sarpsborg 08, som solgte 27-åringen til Brann.

De var lite lystne på å selge venstrebacken til konkurrenten.

– Vi ønsket ikke å selge Soltvedt. Han har vært god for oss i hele år – en bærende spiller. Så kommer Brann på banen, og Joachim ønsket å se på mulighetene, sier Sarpsborg 08s daglige leder Raymond Fjeld.

– Han ønsket seg hjem til Bergen og Brann, samtidig som det var familiære årsaker. Derfor tok vi hensyn til det menneskelige her, sier han.

Måtte gi seg

Soltvedt hadde kontrakt ut 2024, som sarpingene gjerne ville forlenge.

– Vi har jobbet hardt for å beholde ham. Joachim har opptrådt ryddig og bra i prosessen. Vi hadde flere gode samtaler i går, men til slutt kunne vi ikke stå imot lengre, sier Fjeld.



Han vil ikke kommentere hva de mottok for å slippe Joachim Soltvedt.

– Totalt sett er vi ikke tilfreds, men i forhold til situasjonen og slik så ble det ok. Men det er ingen hurra-dag på Sarpsborg stadion, sier klubbens daglige leder.



Jakten på en erstatter er i gang. Ifølge Nettavisen har klubben kommet til enighet med Sandnes Ulf om en overgang for Anders Hiim.

– Jeg ser de skriver det. Vi jobber med to-tre alternativer, ikke en spesifikk. Vi håper å lande det innen kort tid, sier Raymond Fjeld.

INGEN HURRA-DAG: Joachim Soltvedts overgang feires ikke i Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen

– Var ønsket

I Brann-leiren er de fornøyde med å ha signert en bergenser til klubben.

– Vi gjør det fordi han er en bra spiller, og passer i en fin måte vi spiller på. Han er en god kvalitet i vår tropp og han har vært ønsket, sier Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.



Klubbens strategi handler blant annet om å satse på unge spillere. Soltvedt er 27 år gammel.

– Strategien er den samme. Vi vil ha unge spillere, men ha spillere som er konkurransedyktige spillere som kan tilføre eliteseriespillere, svarer Jacobsen.

Brann-trener Eirik Horneland tror han vil passe fint inn.

– En bergenser med bra kvalitet. Gjort en flott sesong, og spilt seg opp og frem over tid, sier han.



Fredrik Pallesen Knudsen er blant spillerne som kjenner nysigneringen godt fra før.

– Fantastisk. «Sol» er en strålende gutt, så kjekt han kommer til Brann. Alltid glad og smilende, sier han.

BRANN-SPILLER: Joachim Soltvedt. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Tilfreds med troppen



Den danske sportssjefen er tilfreds med summen de betaler for Soltvedt – og Brann-troppen.

– Jeg er godt fornøyd. Fotball er fotball, så alt kan skje.



– Kan noen forsvinne?

– Det er ikke tanken, men så lenge det er dager igjen, så kan det skje ting, sier Nagel Jacobsen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er en fornuftig signering av Brann.



– Soltvedt har levert en formidabel sesong for Sarpsborg, og det er få spillere med norsk pass som har en bedre venstrefot enn han. Etter at Wolfe ble solgt har Brann vært klart svekket på venstreback, og med medaljestrid og muligheter i Europa denne høsten er det fullt forståelig at de vil forsterke en relativt sårbar stall, sier han.