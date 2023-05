– Vil være den største cupbomben noensinne

De siste forberedelsene er i ferd med å fullføres på sletta på Lade i Trondheim.

Onsdag skal Trygg/Lade, som til daglig holder til på nivå fem i norsk fotball, måle krefter med Rosenborg i cupens første runde.

– Det er veldig stort. Nå var vi så heldig at vi hadde Rosenborg i 2018 også, der vi nesten tok dem. Vi er litt vant til det presset der, eller det er kanskje de som har presset, men det blir sykt artig. Det blir en syk ramme rundt kampen, vi spiller på Koteng og forhåpentligvis blir det masse folk. Det blir utrolig artig. Fest på Lade, sier Trygg-spiller Mikal Haugen Bjørnstad.



2-1 til pause

Haugen Bjørnstad er blant de mest erfarne i Trygg/Lade-troppen. Han var selv en del av laget da de under Steffen Iversens ledelse møtte RBK på samme tidspunkt for fem år siden.

KLAR TIL KAMP: Trygg/Lade-gutta er i ferd med å gjøre unna sine siste forberedelser før storfint besøk på onsdag. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var jævlig artig. Vi ledet jo 2-1 til pause og hadde de egentlig på gaffelen. Kåre (Ingebrigtsen) var stresset, og han prøvde å få dommerne til å blåse i gang kampen igjen under pausen der, men så kastet de innpå litt skyts. Da ble det tungt å være Trygg etter 70 minutter der, humrer 29-åringen.

Den gang endte det til slutt med 4-2 seier til Rosenborg, som med nød og neppe unngikk en cupbombe.

Når lagene møtes til dyst på onsdag er det en annen, gammel RBK-bauta som skal prøve å gjøre det Steffen Iversen nesten klarte.

CUPBOMBE? Jon Olav Hjelde har både seriegull og Champions League-kamper med Rosenborg. Nå er han et potensielt bananskall for gamleklubben. Foto: Per-Atle Karlsen

– Du håper jo bestandig. Det vil sikkert være den største cupbomben noensinne i Norge, men som sagt, du går bestandig på banen for å vinne. Det kommer vi til å gjøre på onsdag også. Selv om vi vet at sjansen er ganske liten er det alltid det lille håpet. Vi skal by på oss selv og gjøre alt vi kan for å utløse en cupbombe på onsdag, sier Trygg-trener Jon Olav Hjelde.



Tips fra innsiden

Da TV 2 besøker Trygg-gjengen på en av de siste økene før alvoret braker løs, kan det også se ut som om Rosenborg har sendt ut en speider i forkant av oppgjøret.

Fra sidelinjen følger nemlig tidligere Trygg/Lade-spiller, Per Ciljan Skjelbred, nøye med på moderklubbens forberedelser.

GLEDER SEG: Per Ciljan Skjelbred ser fram til å vende tilbake til «lekeplassen» og kamp mot moderklubben. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det har vært min lekeplass siden jeg startet med fotball. Det har vært hele min oppvekst som guttunge, ungdom og nå voksen etter hvert. Det er spesielt å møte Trygg/Lade. Jeg er jo Lade-gutt og jeg ser jo A-laget trene nesten hver dag, når jeg selv er på feltet med ungene mine, sier Skjelbred, og kommer samtidig med en aldri så liten advarsel.

– Vi vet jo at vi er bedre trent enn dem og bedre spillere har vi jo, men vi må ta det seriøst, hvis ikke er det ekkelt å møte et bra 4. divisjonslag. De har alt å vinne, mens vi har kanskje alt å tape.



RBK-mannen, som avviser at han er på speideroppdrag, tar seg god tid til å prate med Trygg-spillerne etter økta.

Kanskje kan Skjelbreds tilstedeværelse til og med være fordel Trygg/Lade onsdag kveld.

PLANEN KLAR: Hjelde og resten av Trygg/Lade-teamet har forberedt seg godt på det som venter. Foto: Per-Atle Karlsen

– Per gir oss masse tips, han. Jeg håper Per spiller. Jeg håper egentlig de kommer med hele galleriet sitt, det hadde vært kjempekult, at de stiller best mulig, avslutter Hjelde med et smil.