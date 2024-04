Vil tillate pyro: – Viktig del av supporterkulturen

Det er ikke uvanlig at det fyres opp bluss og lignende på norske fotballstadioner, men per i dag er det totalforbud mot pyro på arena.

Det vil Norsk Toppfotball, Norsk Supporterallianse og NFF gjøre noe med.

DISPENSASJON OG TRYGGE RAMMER: Lise Klaveness og NFF har bidratt i arbeidet med å utarbeide et rammeverk som skal gi trygg bruk av pyro på stadion. Nå ønsker de dispensasjon. Foto: Lage Ask / TV 2

– NFF, klubbene og supporterne har jobbet med et rammeverk for bruk av pyro i trygge rammer på stadion som vi nå ønsker å få godkjent av regjeringen og myndighetene, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

Torsdag var fotballen i møte med blant andre justisminister Emilie Enger Mehl og kulturminister Lubna Jaffery.

Etter planen sendes søknaden om dispensasjon i løpet av en ukes tid.

I MØTE: NFF, NTF og Norsk Supporterallianse i møte med blant andre Emilie Enger Mehl og Lubna Jafferey.

– Vi ønsker å ha gode arrangementer og festfylte fotballkamper. Vi har en kraftig publikumsvekst, og det tror vi er fordi vi har hatt det, og så må vi ha det innenfor trygge rammer, sier styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug til TV 2.

– Trenden er veldig urovekkende

Dispensasjonen de søker om er å anse som et pilotprosjekt. En eventuell tillatelse vil bli gitt for en tidsbegrenset periode og evaluert underveis.

Signalene fra regjeringens utsendte under torsdagens møte var oppløftende.

POSITIVE: Cato Haug opplevde at politikerne var positive da fotballen la fram sitt rammeverk for trygg bruk av pyro på tribunene. Foto: Lage Ask / TV 2

– De er positive og dette er et initiativ som de ønsker å gå videre med. De kunne avfeid det, men det gjorde de overhodet ikke. Samtidig er de tydelige på at det er viktig at det er en selvjustis innad i fotballen og at vi har sanksjonsmekanismer som gjør at hvis rammene vi har lagt fram brytes, så må vi selv sanksjonere, sier Haug.



Det mener han at fotballen skal være godt rustet for.

En stor og viktig del av årsaken til at de ønsker å søke om dispensasjon nå, er for å få kontroll over bruken og å sørge for trygge rammer på fotballstadionene.

PYRO: Pyro under norske fotballkamper, som her mellom Lillestrøm og Vålerenga er ikke uvanlig, men heller ikke tillatt. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Punkt én er at det er en viktig del av supporterkulturen. Punkt to er at det i dag er et totalforbud, og det fungerer ikke.

– Det var en del hendelser i fjor og trenden er veldig urovekkende. Vi så kasting av bluss, knallskudd og fyrverkeri, ting som vi alle er enige i at må bort, så vi er nødt til å ta dette på alvor. Hvis vi i fotballen skal bidra til å holde dette trygt og innenfor forsvarlige rammer, så trenger vi hjelp fra myndighetene, sier Klaveness.

– Alternativet er at veldig mye av dette foregår utenfor stadion. Det er verken vi eller myndighetene interesserte i, for da er det et anliggende for politiet og ikke for fotballen. Det er heller ikke bra, sier Haug.



Håper på avklaring før sommeren

Talsperson i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik, skriver i en SMS til at alliansen støtter de felles retningslinjene som de har forhandlet fram sammen med toppklubber på herre- og kvinnesiden i norsk fotball og NFF.

– Nå mangler det bare at Jonas Gahr Støre, Lubna Jaffery, Emilie Enger Mehl og deres folk er med på notene, slik at dette kan være et politisk håndverk som flere kan være stolte av. Balansegangen rundt ulike hensyn når det gjelder pyro på tribunene er krevende greier som vekker mye engasjement, skriver Sandvik.

OPP TIL STØRE OG GJENGEN: Ole Kristian Sandvik håper Jonas Gahr Støre, Lubna Jaffrey og Emilie Enger Mehl er med på notene når de mottar søknaden om dispensasjon. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Lise Klaveness er svært glad for at supportene og klubbene har klart å samle seg om noe som skal gi trygg bruk av pyro. Hun skryter av prosessen og trekker fram at det i utgangspunktet er to ytterpunkter som har møttes.

– Vi må finne balansen der ingen blir skadet på norske tribuner og samtidig finne den gode stemningen og den gode supporterkulturen som klubbene og supporterne ønsker, sier fotballpresidenten.



STEMNINGSFYLT OG TRYGT: Lise Klaveness og Cato Haug heier på god supporterkultur, men vil at det skal være trygt på norske tribuner. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Norsk Toppfotball vet ikke hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden når den er sendt inn. I mellomtiden håper Cato Haug at det går stille og rolig for seg på tribunene, slik han opplevde at det gjorde under sesongens første kamper.

– Det er ekstremt viktig at vi er flinke framover nå, og har gode arrangementer hvor det ikke er for mye pyro og hendelser som det kan bli satt spørsmålstegn ved. Så er det opp til myndighetene hvor lang tid de bruker på å behandle saken. Nå er jeg kanskje optimistisk, men jeg håper vi får en avklaring på dette i god tid før sommeren, sier Haug.