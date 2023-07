Vil ha omstridt trener: – Jeg gir faen. Han er den beste

Geir Bakke dro til Vålerenga, og dermed må plutselig Lillestrøm ut på trenerjakt.

Sportsjef Simon Mesfin samt Frode Kippe holder i treninger og kamper inntil videre. Trenerjakten er i gang for fullt, kunne Mesfin fortelle på pressekonferansen etter Bakkes avgang.

– Én ting er sikkert. Vi snakker ofte om det fotballfaglige, og det er mange dyktige trenere, men det er ikke alle som er dyktige med det personlige, mellommenneskelige og det å håndtere en spillergruppe på en god måte, ivareta folk og ha empati.

– Vi er ute etter en sånn person som har alt selvfølgelig, men så vet vi at det er utfordrende å få løst ut de beste, for de er ofte ansatt et sted, men vi jobber med saken. Så får vi se hva vi havner på. Vi bruker tiden vi må bruke for å havne på riktig person, sier Mesfin.

Flere aktuelle navn

Spørsmålet er dermed hvem den neste hovedtreneren blir.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen har satt opp en liste med noen umiddelbare navn. Han trekker først og fremst opp trenerduoen Kjetil Rekdal og Geir Frigård.

– De er vel tilbake på Østlandet, og er nok garantert interessert i en ny trenerjobb. Om de passer inn i Lillestrøm, tviler jeg litt på, sier han.



En ledig kandidat er også Dag-Eilev Fagermo.

NY LSK-SJEF? Dag-Eilev Fagermo nevnes som kandidat til LSK-jobben. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Han er også garantert interessert i ny jobb. Han gjorde det bra i Odd, som på mange måter kan minne om Lillestrøm. Jeg tror vi får se ham tilbake i norsk fotball innen kort tid.



Lillestrøm-legende Ivar Hoff mener seriøst at Dag-Eilev Fagermo, som ble sparket i Vålerenga tidligere i sommer, bør være en aktuell kandidat.

– Jeg gir faen. Han er det beste for Lillestrøm. Han gjorde en kjempejobb med Strømsgodset, med Odd og den første sesongen i Vålerenga. Da ble han høy på seg selv, og manglet backing, sier Hoff.



– Riise vil sitte klar

Mathisen nevner også Tromsø-trener Gaute Helstrup, som har hatt stor suksess med «Gutan» denne sesongen.

– Lillestrøm vil sikkert prøve seg så bra som Helstrup har gjort det, så høres det veldig rart at han skal forlate Tromsø for LSK. Det hadde overrasket meg veldig.



Eksperten trekker et litt mer uvant navn opp av hatten.

– John Arne Riise vil sitte klar med telefonen om Mesfin ville ringe, men jeg tror ikke dette er jobben for ham. Samtidig har nok Riise langt større ambisjoner enn Avaldsnes.

Sannsynligvis vil nok rekrutteringsteamet på Åråsen se utover landegrensene også.

– Lillestrøm er en klubb som er såpass stor at det vil være en aktuell jobb for folk fra Sveige, Danmark og Island. Jeg tror mange kunne tenke seg den jobben.

Petter Myhre uaktuell

Geir Bakke har hatt nærmest ubetinget suksess med opprykk, to fjerdeplasser, og cupfinale. Mathisen tror ikke korthuset ramler sammen nå som Lillestrøm mister hovedtreneren.

– Det er fullt mulig å komme styrket ut av dette for Lillestrøm. Jeg tror de fleste ledige trenerne på markedet håper LSK tar kontakt. Det er en av de største jobbene i Norge, sier TV 2-eksperten.

Assistent Petter Myhre er i permisjon ut måneden, men er fortsatt under kontrakt med Lillestrøm. Mesfin antyder at også han er ferdig i klubben, og ikke er aktuell for den ledige jobben.

– Jeg tror ikke det. De (Bakke og Myhre) kom som en duo, og drar som en duo, sier Mesfin.