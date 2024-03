Vil ha alkohol på norske fotballtribuner: – Det er en del av kulturen

SKÅL FOR SERIESTART: Stortingspolitikerne fra Høyre, Bård Ludvig Thorheim og Turid Kristensen, holder med hvert sitt lag, men er enige om at skjenk hører hjemme i fotballen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg har lyst til at vi skal kunne gjøre som i det store utland: Å kunne servere alkohol på stadion. Både for publikum sin skyld, det er jo ofte hyggelig, men også for klubbene, for det gir økte inntekter for dem, sier Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson i Høyre.



– Det er jeg dundrende uenig i, er den krystallklare tilbakemeldingen fra KrF-leder Olaug Bollestad.

Ni dager før Eliteserie-sesongen sparkes i gang kommer Høyre med et utspill som splitter Fotball-Norge: De vil at publikum skal kunne drikke alkohol underveis i kampene på norske tribuner.

Norges Fotballforbund (NFF) åpnet i 2020 opp for at man kunne selge alkohol på norske fotballstadioner, gitt at det skjedde på egnede områder og ikke ble konsumert på tribunene underveis i kampene. Og gitt at de aktuelle kommunene godtok det.

Når TV 2 møter stortingspolitikerne Kristensen og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, er de tydelige på at man må ha et mye mer liberalt forhold til alkohol i norsk fotball.

– Det er kos å ta seg en øl før kamp og underveis i kampen. Det er en del av kulturen, sier Thorheim.

– Det er en del av oppladningen til kampen. Og jeg tenker de gjerne må fortsette den gode stemningen på selve kampen også, istemmer Kristensen.

MENER SERVERING KAN HINDRE FYLL: Thorheim (venstre) og Kristensen mener mer alkoholservering underveis i kampene kan hindre supportere i å «drikke seg opp» i forkant. Foto: Torstein Wold / TV 2

Reagerer på Holmenkollen-argumentasjon

Utspillet kommer tett på bråket i Holmenkollen, hvor bruken av alkohol og rus skapte store overskrifter.

– Jeg synes det som skjedde i Holmenkollen er et argument for (å tillate mer alkohol på norske fotballstadioner, journ.anm.)! Når det ikke er kontrollerte former for salg av alkohol, så kan det utarte. Men det tror jeg ikke det blir her. Finner man gode rammer for alkoholserveringen slik at man kan kose seg med en øl på kamp, så tror jeg det kan bli veldig hyggelig, sier Thorheim.

Bollestad tror knapt det hun hører.

– Ingen trenger å oppleve at de ikke kan gå på kamp fordi det er så stort alkoholforbruk. Derfor mener jeg at vi må sikre at idretten er en arena for alle, sier hun, og poengterer:

– Arenaer som idretten bør være spesielt for barn og unge og familier som ønsker å være delaktige. Og da er det unødvendig at vi må ha alkohol for å se en fotballkamp. Den plassen kan være alkoholfri, så kan man nyte alkohol andre plasser enn på idrettsarenaen.

SVÆRT ENGASJERT: KrF-leder Olaug Bollestad reagerer sterkt på at Høyre vil tillate mer alkohol i norsk fotball. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Fansen: – For øl på tribunene

Thorheim mener klubbene og kommunene i fellesskap vil klare å finne gode løsninger for hvordan man både kan konsumere alkohol og samtidig hindre at det utarter.

– Det er ikke noe i veien for å ha øl på tribunene. Det er vi positive til. Men dette må klubbene selv og de ulike kommunene, som skal innvilge skjenkebevilling, vurdere. Hva er kontrollerte former? Hvordan skaper man god stemning samtidig som man koser seg med en øl? Kanskje er det i kioskområdet, men vi på Stortinget kommer ikke til å si at man ikke kan ha det på tribunen, sier han.



Budskapet blir møtt med jubel i supportermiljøet - men Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund (NIF) vil ikke ha det.

Supporterklubber ønsker mer alkohol velkommen LSK-fansen: – Vi er for servering av øl på tribunen, og vi tror ikke det blir mer fyll av den grunn. Vi tror faktisk det vil bidra til mindre fyll på tribunen, da du slipper å få de som må få i seg de siste to-tre ekstra før de går på stadion, da de har mulighet til å få servering på tribunen i stedet. Så vi tror dette vil redusere fyll på stadion og ønsker dette velkommen, sier Tony Johansen, talsperson for Kanari-fansen, Lillestrøms supporterklubb. RBK-fansen: – I Kjernen er vi for salg av alkohol på norske tribuner, men det må være knyttet til bestemte tribuneseksjoner. Det betyr at andre tribuneseksjoner må være helt fri for alkohol. Det er også viktig å bemerke at fyll på tribunen generelt er en uting, så det kan man uansett bekjempe, sier Bjørn Skar, talsperson for Kjernen, Rosenborgs supporterklubb. VIF-fansen: – Vi i Klanen er positive til en mer liberal skjenkepolitikk på norske tribuner, og synes at det er et paradoks at så fort det er snakk om idrett, så kan man ikke ta seg en øl eller et glass vin mens man ser på kamp. Det er utenkelig for mange å gå i operaen eller på Nasjonalteateret for å se et stykke uten å ta seg et glass vin, så vi synes at man også burde ha muligheten til å ta seg en øl når man ser på fotball, sier Sebastian Hytten, talsperson for Klanen, Vålerengas supporterklubb. Viking-fansen: - Tiden er overmoden for å få alkoholservering på norske fotballtribuner, sånn at det å ta seg en øl når du ser kampen blir en del av fotballkulturen, slik den er nedover i Europa. På den måten unngår du den motsatte effekten: At folk tar den helt ut i forbindelse med kamper på lørdager eller i forbindelse med 16. mai. Da kan man heller få innarbeidet en kultur der det å drikke med måtehold i forbindelse med arrangementer fungerer helt utmerket, sier Roar Åkerlund, leder i VikingHordene, Vikings supporterklubb.

Fotballforbundet: – Ingen planer om å åpne

Hos både NFF og NIF er tonen en helt annen.

Høyre hevder det er opp til klubbene å søke om bevilgning fra kommunene, og at det deretter blir opp til politikerne å avgjøre.

NFF er imidlertid ikke interessert i å tillate det.

– Klubbene kan søke lokale myndigheter om salg på tilviste steder på stadion, men det er ikke åpent for å ta med alkohol ut på tribunen. Bestemmelsene fungerer fint, etter det vi erfarer, og det er ingen planer om å åpne ytterligere, for eksempel ved å ta med ut på tribunen, sier NFF i en uttalelse til TV 2.

Idrettsforbundet er også helt tydelige på at de ikke støtter forslaget.

– Vi har tatt tydelig stilling til sammenblanding av alkohol og idrett i våre retningslinjer om alkohol, som blant annet sier: «Barn og unge skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter».

– NIF mener også at det generelt ikke bør serveres alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Dette har NIF vært tydelig på i lang tid, i forbindelse med tidligere saker om temaet, sier generalsekretær Nils Einar Aas.