Vil frata dommerne TV-skjermen på sidelinja

Reglene i fotball er en evig kilde til diskusjon, krangling og engasjement.

Under det pågående VM i Qatar har man sett en klar endring fra tidligere når det gjelder tilleggstiden - der man gjerne ser et tosifret antall overtidsminutter i kampene.

Vi har stilt en rekke fotballprofiler i Norge det samme spørsmålet:

Hvis du kunne endret eller innført én regel i fotballen - hva ville det vært?

Ståle Solbakken, landslagssjef

– Tunge flagg på tydelige offside. Få opp flagget med en gang!

OPP MED FLAGGET! Ståle Solbakken er lei av såkalte «tunge flagg». Foto: Mike Egerton

Guro Reiten, Chelsea og Norge

– 10 minutters utvisning hvis noen prøver å filme seg til noe.

Kristoffer Løkberg, Viking

– Jeg ønsker meg effektiv spilletid i overtida. Altså at etter 45 og 90 minutter går det over til helt effektiv spilletid. I sekundet ballen går ut av spill eller det blåses for noe, stoppes klokka.

STRAFF FOR FILMING: Guro Reiten ønsker tøffere konsekvenser for filming i fotballen. Foto: Zac Goodwin

Brede Hangeland, tidligere landslagskaptein

– La dommerne dømme kampen. Gi VAR maks 30 sek på eventuelt å endre en avgjørelse. Ikke at dommeren løper til TV-skjermen. Bussen bestemmer. Er det tvil etter 30 sekunder, så står dommerens beslutning.

Dag-Eilev Fagermo, Vålerenga-trener

– Hvis en spiller får gult kort for å skade en motspiller, motspiller må ut for behandling og for eksempel sy, så får vedkommende som har skadet en annen spille videre slik reglene er i dag. Med andre ord 11 mot 10. Man tjener på å skade motstander. Selv har jeg opplevd at vi har scoret i en slik situasjon. Regelen bør være at han som forvolder skaden står på sidelinja til skadet spiller var klar igjen. 10 mot 10. 11 mot 10 er ikke fair play i en slik sammenheng.

Geir Bakke, Lillestrøm-trener

– Ikke lov å kaste innkast direkte inn i 16-meteren.

MER SOM I HÅNDBALL: Mads Hansen ønsker å straffe spillere som ikke gir fra seg ballen umiddelbart når de får frispark imot. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mads Hansen, TV-profil og tidligere Eliteserien-spiller

– Det som irriterer meg mest i fotball, er når et lag får frispark, og skal en spiller fra det andre laget gå vekk med ballen, prate med dommeren og så videre før den kastes tilbake. I håndball har de fjernet problemet, der blir det to minutters utvisning med en gang. Dette bør være det letteste i verden å håndheve. Dømmes det frispark, har ikke motstanderlaget lov å røre ballen. Gjør de det, er det gult kort.

Casper Tengstedt, Rosenborg

– Jeg har vært litt kreativ og forsøker meg med følgende: han som blir tildelt straffesparket må ta det selv. Unntaket er selvfølgelig om man blir skadet i situasjonen. På den måten slipper man også alle kontroverser om hvem som skal ta straffesparket og så videre. Da er det alltid opplagt hvem som er straffeskytter.

KREATIVT FORSLAG: Casper Tengstedt vil ha slutt på diskusjon om straffeskyttere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Vegard Hansen, Kongsvinger-trener

– Jeg ville endret handsregelen slik at det kun ble straffe ved forsett, altså når hånda søker ballen. Det skjer veldig sjelden. Jeg mener at det burde vært den som skyter eller legger inn som hadde ansvaret om de traff hånda til motstanderen. Slik det er nå, vipper mange ballen opp i hånda på forsvarsspilleren. Hvis jeg fikk viljen min, ville vi luket vekk veldig mange straffesituasjoner og fått enklere regler å forholde oss til.

Kjetil Rekdal, Rosenborg-trener

– At keeperne ikke kan holde ballen så lenge i fast grep i seks sekunder er vel regelen. Noen ganger går det opp mot 20 sekunder. Her må det endres.

SEKS SEKUNDER: Kjetil Rekdal er en av flere TV 2 har snakket med som vil ha innskjerping på tidsbruken til keeperne. Foto: Ole Martin Wold

Aurora Mikalsen, Brann og Norge

– At keeper ikke må ha én fot på linja (på straffespark)!! Helt klart!!

Sivert Heltne Nilsen, Brann

– Jeg tenker en tidsregel med å ligge nede eller få medisinsk hjelp. Slik at man kanskje må vente ett eller to minutter før de kan komme inn på banen igjen. Gult og rødt kort til motspiller er gyldig grunn (for å slippe å vente).

LEI AV SPILLERE SOM LIGGER NEDE: Sivert Heltne Nilsen vil innføre ventetid for spillere som har ligget nede og vært ute på sidelinja. Foto: Bjørnar Morønning

Ole Sæter, Rosenborg

– Kampene kunne godt bare blitt spilt med 30 minutters omganger, ettersom jeg bare holder i 60 minutter!

Jesper Mathisen, TV 2s fotballekspert

– At keeper faktisk kun kan holde ballen i seks sekunder.