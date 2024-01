Vil bli kvitt playboy-stempel: – Jeg er en ny mann

VENNER OG SAMBOERE: Albert Grønbæk fleiper med at Kasper Høgh flyttet inn til han i Bodø – uten å spørre først. Foto: Anja Tho Angell (TV 2)

Albert Grønbæk trives bedre i Bodø etter kompisen Kasper Høghs ankomst. Selv mener nysigneringen at han har blitt voksen.

Glimts danske superduo møter TV 2 i Marbella iført kliss like tøfler. Sånn blir det når man bor sammen på treningsleir.



– Det gir mening, så bor vi også sammen i Bodø, da, sier Kasper Høgh og ler.

Stemningen mellom de to danske profilene er åpenbar god. Selv om Albert Grønbæk med et glimt i øyet antyder at Høgh trengte seg på da han ankom Bodø. De deler leilighet i et av Bodøs mest urbane boligkomplekser – Ramsalt.

TØFFELHELTER: Romkameratene stiller til intervju i like tøfler. Foto: Anja Tho Angell, TV 2

– Kasper har, uten at jeg har bestemt noe, flyttet inn i min leilighet. Så det er tungt, men også litt hyggelig, humrer han.

– En av mine nærmeste

De to har kjent hverandre siden tidlig i tenårene. Og Grønbæk som er en svært attraktiv mann på overgangsmarkedet mer enn antyder at Høghs ankomst i det høye nord, ikke virker negativt på at han nå trolig signerer en ny avtale med Glimt.

– Det kan være, sier Grønbæk bekreftende, før han utdyper.

– Jeg tror at timingen Kasper kom på har vært helt perfekt for mitt vedkommende. Jeg ser på Kasper som en av mine nærmeste venner, og han er en hyggelig fyr.

Høgh forteller at de har samme agent, og at de har fulgt hverandre tett siden de ble kjent i 13/14-årsalderen.

– Vi har det morsomt sammen, sier han.

Stemningen og knisingen vedvarer når intervjuet dreier over på det litt spesielle stempelet Høgh fikk i fjor da han signerte for Stabæk. Med drakt nummer 69, fikk den danske storsjarmøren straks et nytt tilnavn hos både med og motspillere.

Aller lengst gikk Odds Sondre Solholm Johansen i et pauseintervju på TV 2.

– Det er gøy. Knullegutten fra Danmark er ganske artig. Det er god tone, begge er keen på å ha en artig kamp med godt humør, sa Solholm Johansen på vei inn til pause i seriepremieren på Nadderud.

NYTT IMAGE: Albert Grønbæk prøver å begrave playboystempelet til Kasper Høgh Foto: Anja Tho Angell

Fra 69 til 9

Grønbæk ler når han får spørsmålet om Høghs image.

– Jeg tror at det er begravet fint. Jeg tror ikke vi trenger å bringe det opp igjen, sier han.

Høgh selv bare ler av oppstyret rundt stempelet som en dameglad playboy.

– Jeg vet godt jeg hadde et visst draktnummer i Stabæk den gangen. Så ble det tatt litt ut av munnen på meg da jeg stilte opp i min første artikkel. Men sånn er det. Det var den gang. Nå er jeg en ny mann i Bodø, og det har jeg ikke tatt med meg hit, smiler han.

– Dessuten har jeg nytt draktnummer nå.

– Hva er det?

– Det er nummer ni. Så det er en litt mer voksen Kasper Høgh som er her oppe nå, gliser han.

PLAYBOY: Kasper Høgh vil kvitte seg med playboy-stempelet. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Glad for at de brukte pengene

Høgh innrømmer han var en av de som løftet litt på øyenbrynene da Glimt hentet Grønbæk for over 20 millioner danske kroner sommeren 2022.



– Jeg syntes det var vanvittig at de betalte så mye, ler han og ser ertende bort på kompisen.

– Nei, jeg synes det var fett. Vi har samme agent, så jeg visste jo litt om det.

– Men det er jo uvanlig at en norsk klubb kjøper en dansk spiller for en slik sum?

– Jo, men en gang skal være den første. Jeg synes det var fett at de kjøpte han. Og jeg tror Bodø er glad i dag for at de brukte de pengene, sier Høgh.

DYR: Glimt avslo bud på over 100 millioner fra FC Charlotte. Foto: Anja Tho Angell, TV 2.

Med en prislapp på over 100 millioner har nordlendingene muligheten til å få femgangeren igjen på investeringen.

Selv er Grønbæk godt trent til å si minst mulig om hva som skjer framover. Han ønsker heller ikke å kommentere opplysningene om at han er enig med Glimt om å evt forlenge avtalen – mot en ny og forbedret kontrakt.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at det er min agent som tar seg av de spørsmålene. Jeg har fokus på det jeg skal gjøre på banen, sier han.

Men siden det meste tyder på at han skal bli værende en stund til, så drømmer han om å gjøre store ting på banen sammen med kompisen Kasper.

– Hans spillestil passer veldig godt inn i Glimt. Han er stor og sterk, og er en liten villbasse. Han har instinkt for å score mål, og passer inn i vår spillestil, skryter Grønbæk.

Kasper Høgh nikker. Og gliser.

– Bare gi meg noen assister. Det teller på din konto også.

Den nye danske spissen er uansett glad og stolt over at han har signert for Glimt, og oppsummerer tilværelsen med sitt foreløpige norske favorittord.

– Gøy. Det ordet liker jeg. Dette blir gøy.