Viking-treneren undres: – Her må sportssjefene på jobb

BLIR? David Brekalo er absolutt god nok for utlandet, mener Viking-trener Morten Jensen. Foto: Carina Johansen / NTB

STAVANGER (TV 2): Viking-trener Morten Jensen undres over hvorfor interessen rundt midtstopper David Brekalo har vært fraværende.

Tidligere i juli ble det kjent at Viking avslo et bud fra den tyrkiske storklubben Besiktas på David Brekalo.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal budet ha vært på rundt 20 millioner kroner.

– Fra et trenerperspektiv så er det utrolig viktig å beholde de beste spillerne, men så forstår jeg og at det er interesse rundt de beste spillerne til enhver tid, sier Viking-trener Morten Jensen til TV 2 fredag.

Siden budet fra Besiktas har det vært stille rundt Vikings midtstopper, melder sportssjef Erik Nevland. Jensen stusser over at ikke utenlandske klubber viser interesse for 24-åringen.

– Jeg er litt overrasket over Brekalo. Jeg synes han ville vært god nok for de fleste lag under topp ti i Premier League, så høyt rangerer jeg han.

PÅ JOBB: Viking-trener Morten Jensen (t.h) mener større europeiske klubber bør åpne øynene for David Brekalo (i mdten). Foto: Terje Pedersen / NTB

Viking ligger på en foreløpig andreplass i Eliteserien, seks poeng bak Bodø/Glimt.

Jensen håper at sloveneren får sjansen på et høyere nivå, men ønsker naturligvis at Viking får benytte midtstopperen lengst mulig.

– Hvorfor tror du ingen byr på Brekalo?

– Det er et godt spørsmål, sier Jensen og fortsetter:

– Vi er selvfølgelig heldig som har han fremdeles, men her må sportssjefene fra topp fem-ligaene i Europa på jobb og komme med noen skikkelige bud om de ønsker, synes jeg, en av Europas mest spennende midtstoppere.

SKRYTER: Viking-trener Morten Jensen er full av lovord om sin viktige midtstopper. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Prøver du å selge han på direkten?

– Nei, men han er en god gutt og jeg ønsker han alt det beste. Vi ser at han holder ett nivå som er litt over Eliteserien-nivå og godt over det, så da synes jeg det er gøy at spillere får ta steget videre fra klubber som Viking, svarer Jensen.

Selv har sloveneren vært ordknapp, men er imidlertid åpen om hvilke ambisjoner han har som fotballspiller.

– Jeg vil prøve meg på det beste nivået som mulig. Jeg vil teste mine egne grenser. Jeg tror jeg kan nå langt. Jeg må ut av komfortsonen for å få det til, sa Brekalo til TV 2 torsdag.