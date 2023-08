Viking-sjefen om Solbakken: – Vanskelig situasjon

Markus Solbakken vartet opp med en perlescoring i 3-2-seieren til Viking mot Bodø/Glimt.

23-åringen dominerte på den mørkeblå midtbanen og ble kåret til banens beste i toppkampen - på det som har vært en spesiell dag for Solbakken.

For i timene før kamp pågikk det forhandlinger mellom Viking og Serie B-klubben Pisa. TV 2 erfarte det tidlig søndag, og Vikings sportssjef Erik Nevland bekrefter nyhetene etter kampen.

– Vi er i alle fall ikke enige. Jeg er glad for det etter Markus sin prestasjon i dag. Men ja, vi har ikke noen enighet nå.

– Prisen doblet seg, sier Nevland spøkefult.

– Vi forventer et høyere bud enn de kom med sist, men sånn i utgangspunktet vil vi beholde Solbakken ut sesongen, i alle fall. Så får vi se. Det er ikke alle eventualiteter vi styrer.

– Hvordan veier man en viktig bidragsyter i gullkampen opp mot penger? Hvor går grensen?

– You tell me! Jeg vet ikke, men det er klart, vi må drifte en klubb opp i dette her. Økonomi er dessverre et sentralt tema, dessverre. Vi får se. Jeg kan ikke si så mye mer. Det er en fryktelig vanskelig situasjon, innrømmer Nevland.

Etter det TV 2 kjenner til er forhandlingene ventes å fortsette neste uke.

– Det blir litt opp til Pisa. Vi har sagt at de må øke, sier Nevland.

SPORTSSJEF: Erik Nevland sier det skal mye til for at Viking skal selge Markus Solbakken nå. Foto: Carina Johansen

Dette sier Solbakken

Solbakken selv sier dette om interessen fra klubben fra byen med det skeive tårnet:

– Per nå er dette forhandlinger mellom Viking og en annen klubb, jeg er ikke inne i bildet enda. Jeg føler ikke jeg kan stå her å si noe om det ene eller det andre, sier Viking-profilen, og legger til.

– Det eneste jeg kan si er at jeg trives veldig, veldig godt i Viking og at utviklingen min går i riktig retning. Det er egentlig det jeg har alt fokuset på nå, så trenger jeg ikke å ta stilling til noe annet før to klubber bli enige. Det er egentlig det jeg har å si om det.

STOR KAMP: Markus Solbakken leverte en strålende prestasjon mot Bodø/Glimt. Foto: Carina Johansen

Viking-trener Morten Jensen er klar på at han vil ha midtbanespilleren i Stavanger.

– Kan han forlate Viking nå?

– Nei, Markus skal være i Viking. Vi holder på med noe veldig spennende her nå. Tror ikke han skal noe sted.

– Nekter dere å selge han?

– Nei, det vet ikke jeg. Det er noen andre som bestemmer om vi skal selge, men vi har lyst å beholde Markus.

– Vi så igjen i dag at han er fantastisk god i dag når han møte Patrick Berg, som er den beste 6-eren på landslaget og viser at han kan matche det nivået der. Det er utrulig kjekt og jeg er veldig glad på Markus sine vegne.



VIL BEHOLDE SOLBAKKEN: Morten Jensen håper han får beholde sin midtbanegeneral. Foto: Carina Johansen

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah sier følgende om Solbakken-situasjonen:

– Pisa og Italia er sikker vel og bra det, men hvorfor skal du ville dra fra dette og en gullkamp? spør TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah retorisk.

Han tror Viking kan kjempe om gullet hele veien inn.

– Viking i den andreomgangen, med den troppen de har ... Det er så helstøpt. De er fullt på høyde med Glimt.