Viking-profilen tilbake i hybelen: – Som en sønn i huset

>

LØRDAG KL. 17.00: Se Viking - Vålerenga på TV 2 Play

Tidligere denne uken bekreftet Viking nyheten fansen lenge har gått og håpet på.

Den tidligere publikumsfavoritten Samuel Adegbenro vender tilbake til klubben – i første omgang på utlån fra kinesiske Beijing Guoan frem til 31. desember 2023.

På Sola flyplass ble han møtt av Frank Roland, og gjensynsgleden var enorm. For 27-åringen var aldri i tvil om at han ville flytte tilbake til kjellerleiligheten hjemme hos ekteparet Ann Kristin og Frank Roland, vertsfamilien han bodde hos og utviklet et nært forhold til sist han spilte for Viking.

– Da jeg først kom hit, ble Frank og Ann Kristin som en far og mor for meg. Jeg var veldig ung da jeg kom hit første gang, og de gjorde alt for meg. De tok meg inn som sin sønn, og det å se dem igjen var utrolig kjekt, sier Samuel Adegbenro når TV 2 får bli med ham og Frank Roland hjem til hybelleiligheten på Gausel, snaut ti minutters kjøring fra SR Bank Arena.

IVRIG TILSKUER: Den pensjonerte politimannen Frank Roland følger ivrig med på hva Samuel Adegbenro foretar seg på Viking-treningene. Foto: Fredrik Slabinski

– Som en sønn i huset



Det er seks år siden Adegbenro første gang flyttet inn i kjelleren til familien Roland. Nå er han altså tilbake. Det gleder Frank Roland seg stort over.

– Første gang han bodde her hadde vi en avtale med Viking der blant annet det å bli kjent med norsk kultur var det viktigste. Kulturen i Nigeria og Norge er veldig forskjellig. Så gikk det veldig fint. Det var en snill gutt på alle måter og en person alle liker som kom. Han er alltid i godt humør. Så det ballet på seg, og han ble som en sønn i huset. Vi stortrives sammen med ham, sier Roland til TV 2.

Også han hadde hørt ryktene om at Adegbenro kunne være på vei tilbake til Viking, men turte ikke helt å tro på det.

– Det er veldig kjekt, vi har gledet oss til dette lenge. Vi hørte at ting kunne være på gang, men tenkte det var en lang vei å gå siden Samuel spilte i Kina. Så vi gikk i spenning og ventet på hva som skulle skje. Plutselig ringte Erik Nevland og sa ting var i orden, og da ble vi veldig glade. Da jeg hentet ham på flyplassen var det utrolig kjekt å se ham igjen, smiler Roland.

TILBAKE: Samuel Adegbenro er tilbake både på Viking-trening og hos sin vertsfamilie etter seks år. Foto: Fredrik Slabinski

La feriene til Gausel

Adegbenro har spilt for både Rosenborg, svenske Norrköping og nå sist Beijing Guoan i årene etter at han forlot Viking i 2017. Han har holdt kontakten med familien Roland og besøkt dem i alle ferier han har hatt anledning til. Sist 27-åringen var på besøk var i juleferien, nærmere bestemt fra desember i fjor til 1. februar i år.

– Da jeg spilte i Sverige, kom jeg alltid på ferie her. Sist var i desember da jeg spilte i Kina. De har hjulpet meg så mye i min karriere, de lager mat og viser meg rundt. De gjør alt en far og mor kan gjøre for sine barn. Jeg kom hit som en fotballspiller, men de har behandlet meg som en familie, sier en rørt Adegbenro, og fortsetter:

– De har alltid sagt at jeg må komme tilbake. Da jeg var skadet og slikt, sa de alltid at det beste var at jeg kom tilbake. Nå er jeg tilbake hos dem jeg kjenner, og når du er en glad person så presterer du bra, poengterer han.

TILBAKE I MØRKEBLÅTT: Samuel Adegbenro. Foto: Fredrik Slabinski

Imponert over Vikings utvikling

Selv om det nå er seks år siden nigerianeren sist var i Viking, har han fulgt nøye med på hvordan Stavanger-klubben har prestert og utviklet seg de siste årene.

– Jeg har sett mesteparten av kampene, og sett at både fansen og laget har vokst. Spillerne er så gode, og jeg tror klubben er blitt mye mer moderne enn sist. Jeg er klar for å gi alt for klubben, slår han fast.

– Hvordan er kampformen for øyeblikket?

– Jeg er i god form, men hatt en lang reise hit og det er en stund siden jeg har spilt regelmessig på grunn av skader. Men jeg er fremdeles en god fotballspiller, og må bare trene hardt for å prestere godt fremover, svare Adegbenro.

Tenker ikke på konkurransen på laget

Han er imidlertid klar over at konkurransen på laget for tiden er knallhard i Viking, og at laget kjemper om å ta seriegullet i Norges øverste divisjon for første gang siden 1991.

– Jeg tenker ikke på konkurransen på laget, jeg tenker på at vi er lagkamerater og er her for å hjelpe hverandre. Det viktigste er at alle har samme mål, og det er å vinne ting med Viking og være profesjonelle og støtte lagkameratene, mener Adegbenro, som har et ønske om å avslutte karrieren i den mørkeblå drakten.

– Det jeg alltid har sagt er at det var i Viking jeg startet karrieren, og det er her jeg vil spille mot slutten av min karriere. Viking er som en familie for meg, innrømmer han.

«Pappa» Frank Roland gleder seg i tillegg til å ha Adegbenro tilbake i hybelkjelleren også stort over en annen ting.

Nemlig publikumsfavorittens gjensyn med Felt O, supportergrupperingen som har vokst noe voldsomt siden sist den dribleglade kantspilleren og angrepsspilleren var i Viking.

– Jeg har ikke sagt så mye om det, men når han ser og hører Felt O for første gang, så kommer han til å få frysninger, sier en fornøyd Frank Rolund.