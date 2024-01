Viking-profil selges: – Takk Gud for at det ikke var Brekalo

Det har ligget i kortene en stund, men tirsdag ble det klart at Markus Solbakken selges fra Viking til den tsjekkiske storklubben Sparta Praha.

Ifølge Stavanger Aftenblad betaler tsjekkerne om lag 25 millioner kroner i overgangssum for spilleren.

– Jeg kjenner på det og gjorde det spesielt da jeg landet i Stavanger og var innom leiligheten og stadion for siste gang. Dette har vært de to desidert beste årene i livet mitt som spiller, både på og utenfor banen. Viking er en veldig spesiell klubb, sier Solbakken til Vikings nettside.



💙💛❤️ POSILA | Druhou posilou v zimní přestávce je třiadvacetiletý defenzivní záložník 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒖𝒔 𝑺𝒐𝒍𝒃𝒂𝒌𝒌𝒆𝒏 🇳🇴



Norský reprezentant přestupuje do Sparty z Viking FK a na Letné podepsal víceletý kontrakt ✍️ #acsparta



➡️ https://t.co/6oQEBe3F53 pic.twitter.com/xC4z88220X — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 9, 2024

Sjekket ut forholdene

Etter det TV 2 får opplyst reiste Solbakken til Praha mandag for å gjennomføre den medisinske sjekken, og midtbanestrategen blir presentert som nybakt Sparta Praha-spiller i løpet av tirsdag.

Solbakken var før jul i Praha nærmere for å se på forholdene. Klubben trenes av den tidligere FC København-assistenten Brian Priske, og møter blant annet Galatasaray i playoff til utslagsrundene i Europa League.

I sommer var Solbakken nære en overgang til Serie B-klubben Pisa, men Viking valgte å beholde midtbaneprofilen i jakten på medaljene i Eliteserien. Etter en svak avslutning på sesongen måtte imidlertid blåtrøyene fra Stavanger ta til takke med den sure fjerdeplassen.

– Han er selvstendig og har valgt dette selv. Hadde vel noen andre muligheter, men har var veldig «happy» med det der og det han ble presentert. I tillegg tror jeg Viking er glade, så det er vel tre glade parter, sier landslagssjef og pappa, Ståle Solbakken, om klubbvalget.

SNAKKET OM OVERGANGEN: Pappa Ståle og sønnen Markus (t.v.). Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Har han rådført seg med deg før valget?

– Vi har selvfølgelig snakket om det. Det er ikke jeg som er tungen på vektskålen. Dette er et selvstendig valg. Han hadde glatt ville ønsket å fortsette i Viking, men så dukket dette opp. Markus er veldig glad for de to årene i Viking, sier pappa Ståle til TV 2.

Landslagssjefen stempler overgangen til tsjekkisk fotball som et «greit steg».

– Det er flere klubber som har gjort det godt ute i Europa. En fysisk tøff liga. Nå blir det jevnlig med europeisk fotball - og sånn sett er det et greit steg, sier Solbakken.

– Grei skuring



Ingve «Chips» Bøe er tidligere seriemester med Viking i 1991 og følger nå klubben tett som fast Viking-blogger for regionsavisen Stavanger Aftenblad. Han depper ikke nevneverdig over salget av Solbakken til tsjekkisk fotball.

VIKING-EKSPERT: Ingve Bøe. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Jeg hadde en blogg om det rett før jul om at det for meg er et mye mindre tap at Solbakken forsvinner, enn om midtstopper David Brekalo forsvinner. Disse var jo de heteste salgsobjektene fra i fjor sommer, påpeker Ingve Bøe, før han utdyper:

– Det begrunner jeg med at Joe Bell kom jo inn i fjor sommer, og ikke spilte på den plassen han burde spille, nemlig i Solbakken-rollen. Det førte til at begge spillerne spilte svakere, samtidig som Viking gjorde en feil med å sette Bell rett inn på et lag som fungerte bra, sier han.

Den tidligere Viking-helten tror salget av Solbakken vil føre til at Joe Bell kan nå gamle høyder i mørkeblått.

– Vi vet jo alle hva som bor i Joe Bell, og nå blir han drillet fra starten i den rollen han vokste seg stor i før han forlot Viking til fordel for Brøndby i 2022. Dessuten synes jeg at Solbakken mot slutten av sesongen gikk litt tilbake til hvordan han spilte i starten i Viking. Det ble for mye pasninger til siden og bakover på banen i den perioden Viking slet på høsten, sier han, og slår fast:

– Joe Bell er en type som spiller mer fremover på banen i rollen han hadde sist gang han var i Viking. Så for meg er det helt grei skuring at Solbakken nå blir solgt, konstaterer den tidligere Viking-spilleren.

BLIR: David Brekalo blir i Viking - inntil videre. Foto: Carina Johansen

Bøes synspunkt deles av Jesper Mathisen.

– Solbakken har hatt en fantastisk utvikling etter at han kom til Viking, og i perioder av Eliteserien 2023 var han blant ligaens beste spillere. Han kunne reist ut for et halvt år siden, men da valgte han å skrive ny kontrakt og jakte gull med Viking, sier TV 2s fotballekspert og fortsetter:

– Det er fullt fortjent at han nå får muligheten i utlandet. Klubbvalget høres også fornuftig ut, for der bør han ha gode muligheter til å få bra med spilletid. For Viking sin del har de kunne forberedt seg på dette salget i lang tid, og jeg tror ikke Viking blir veldig svekket av at Solbakken nå reiser.



TROR IKKE VIKING BLIR SVEKKET: TV 2s Jesper Mathisen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Takk Gud for at det ikke var Brekalo

Det Bøe gruer seg mest er når Viking selger bautaen i midtforsvaret, David Brekalo – 25-åringen som ble kåret til årets forsvarsspiller i Eliteserien forrige sesong.

– Det har ligget lenge i kortene at Solbakken kom til å bli solgt. Og takk Gud for at det ikke var Brekalo som ble solgt nå. Forhåpentligvis kommer Brekalo sterkt tilbake fra skaden, og til sommeren skal han spille EM for Slovenia, og jeg tror ikke Viking kommer til å selge ham før den tid, konkluderer Ingve Bøe.

Viking starter sesongoppkjøringen 11. januar. Deretter går det slag i slag med flere treningskamper og utenlandsturer. 13-28. januar reiser Stavanger-klubben på treningsleir til Gran Canaria, mens det fra 13. februar til 25. februar vil være treningsleir på Marbella.