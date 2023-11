Viking-kollaps kan koste titalls millioner – slik kan din klubb bli påvirket

Bare i rene brutto premiepenger er forskjellen på sølv og fjerdeplass i Eliteserien på snart 9,4 millioner kroner.

– Selvfølgelig er det en gulrot som frister, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking Fotball til TV 2.



Viking kjempet lenge om seriegullet i Eliteserien, men ett poeng på de siste fire seriekampene har ført klubben ned en til fjerdeplass på tabellen.

Mens et sølv vil gi 17.090.517 kroner fra premiepotten, vil en fjerdeplass bare gi 7.718.298 kroner (se hele oversikten lenger ned i saken).

– Snart ti millioner for Brann, Tromsø og Viking … den forskjellen er jo en klassespiss inn i forskjell i vinter, rett og slett, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i siste utgave av Eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel».

I episoden deler Amankwah historien fra da Stabæk ble lovet en solid sum til klubbens botkasse om tabellplasseringen ble forbedret i siste serierunde. Det endte med sure miner på flyturen hjem …

Kan bli titalls millioner

Ti millioner kroner fra resultatpotten er imidlertid bare starten.

Konsekvensene av for eksempel pallplasseringen på tampen av sesongen, kan gjøre underverker økonomisk på sikt.

– Den store økonomiske gulroten kommer ikke nødvendigvis fra tabellplasseringen. Den kommer i stedet fra spill i Europa. Det er det vi tenker om drømmer om, både for publikums del og fordi det er der de virkelig store pengene ligger, sier Eirik Bjørnø.



I praksis kan en pallplassering i Eliteserien – og dermed spill i Europa fram i tid – bety titalls millioner i forskjell for en klubb som Viking.

Resultatpotten står dessuten bare for 275 millioner kroner av de 460 millionene som deles ut fra NTF ved sesongslutt. 40 prosent deles utut ifra tabellplassering, mens 60 prosent fordeles flatt.

Slik ser hele oversikten ut:

Foto: Norsk Toppfotball

De resterende 185 millionene deles i en historisk pott, en kommersiell pott og akademiklassifiseringsmidler, der fordelingsnøkkelen foreløpig ikke er kjent.

– Det er klart at en andreplass kontra en fjerdeplass kan gi oss litt andre forutsetninger inn mot neste sesong, men samtidig er det slik at man ikke sitter igjen med alle pengene selv, understreker Eirik Bjørnø.



Nettoen blir lavere

Han forklarer at det blant annet ved spillerkjøp er normalt å avtale bonuser ved for eksempel en tabellplassering. Det samme gjelder med bonuser til spillere og trenere.

I praksis vil en bruttobeløp på 9,4 millioner fra premiepotten bli langt lavere netto.

Uansett vil plussbeløpet bli langt bedre enn det Viking kalkulerte inn før sesongstart. I budsjettet var målet en 5.-plass.

– Samtidig gjorde vi noen strategiske valg i sommer, der vi unngikk å selge både David Brekalo og Markus Solbakken. Samtidig forsterket vi stallen med Joe Bell, Samuel Adegbenro og Sondre Langås. Det var en kontrollert sjanse vi tok, men det gjør samtidig at inntektene vi får på toppen av det vi har budsjettert med er kjærkomne, sier Eirik Bjørnø.

BUDSJETTERTE MED 5.-PLASS: Vikings daglige leder Eirik Bjørnø forklarer at et bruttobeløp på 9,4 millioner i praksis vil bli langt lavere netto. Foto: Carina Johansen

Grunnet formsvikten til Viking den siste tiden er det liten tvil om at konsekvensene blir ekstra synlig.

Men Bjørnø påpeker at Viking har et avslappet forhold til kronebeløpene.

– Alt over en femteplass blir pluss på bunnlinjen. Erfaringsmessig ser vi at klubbene stort sett budsjetterer realistisk uten voldsomme nedsider. Døden for en fotballklubb er store variasjoner, så for å skape en stabil toppklubb må man ha en stabil økonomi, sier han.