Viking-kapteinen med klar beskjed til sjefen: – Her og nå!

«KOM MED SPILLERNE»: Zlatko Tripic, her i forbindelse med et annet intervju, sier han hadde ønsket seg flere etablerte signeringer til Viking. Foto: Thomas Evensen / TV 2

MARBELLA (TV 2): Zlatko Tripić (31) er overrasket over at klubben ikke har signert flere spillere i vinter.

Viking-stjernen møter TV 2 etter å ha spilt 0–0 mot Moss i stekende sol på Marbella, der en godt organisert motstander, vanskelig underlag og mangelfull samhandling i angrep førte til en prestasjon som neppe vil blåse mye entusiasme i Viking-fansen med under halvannen måned igjen til seriestart.

Ordene som brukes til å beskrive Viking-oppkjøringen i lokalavisen Stavanger Aftenblad, er av det dystre slaget: 1-2-tapet mot KFUM fredag ble stemplet som «fadese», mens avisen beskriver den målløse Moss-kampen som «nok et bevis på at laget har en lang vei å gå».

Så langt i vinter har klubben solgt Markus Solbakken til Sparta Praha og David Brekalo til Orlando City for over 50 millioner kroner, men den eneste som har kommet inn, er den unge, australske venstrebacken Franco Lino (18).

– Hadde det vært opp til meg, hadde det kanskje sett litt annerledes ut, sier Viking-kaptein Tripić om klubbens aktivitet på overgangsmarkedet.



– Jeg er kanskje litt overrasket. Jeg hadde kanskje håpet at vi skulle få inn litt flere. Vi skal prøve å få relasjoner og spille inn formen. Vi skulle helst hatt en ferdig tropp nå. Vi vet det er lenge til sesongstart og det fortsatt kan skje ting, det er ikke meg som bestemmer det, men jeg håper det kan komme inn et par som kan forsterke dette Viking-laget, sier han.

– Han er flink til å snakke for seg

– Hva ville vært annerledes hvis det var opp til deg?

– Det spørs hvor mye penger jeg hadde fått tilgjengelig til å hente med, flirer Tripić før han fortsetter mer alvorlig:

– Hadde det vært opp til meg, skulle vi gjerne hatt inn to-tre litt mer etablerte spillere som kanskje kunne forsterket elleveren og gitt enda større konkurranse.



– Vi har en del unge spillere som skal opp og frem, og som kanskje er litt uferdige og trenger litt mer tid. Spørsmålet er hvor gode de er og hvor gode de kan bli, og så ser vi at det er stort potensial hos mange av de, men de trenger kanskje litt mer tid. Som en erfaren spiller selv, skulle jeg gjerne hatt noen flere erfarne spillere i laget.

Tripić sier han har gitt klar beskjed til sportssjef Erik Nevland om sine synspunkter.



– Jeg skjønner at det for ham og kanskje klubbens del er mye mer spennende å hente litt yngre spillere som har salgspotensial og tenke i et lengre perspektiv, men jeg tenker litt mer «her og nå!», sier 31-åringen.



– Hvor mye involverer du deg med dine meninger om spillerlogistikken?

– Vi har kompetente folk som skal få lov til å jobbe med den biten, men det er klart jeg sier ifra om mening og hva jeg synes kunne og burde hjulpet laget, sier han og erkjenner:

– Klubben bruker argumentet at de ikke har så mye penger hele veien. Det er for så vidt et godt nok argument. Vi skjønner at markedet, spesielt i Norge, har vokst veldig mye de siste årene. Det er ikke lett å få spillere. Det er mange som kjemper om de samme spillerne. Jeg skjønner at det er tøft.

– Hva slags svar får du fra Nevland når du kommer med din mening?

– «Vi får se hva som skjer.» «Det er vanskelig.» «Dyrt.» Han er flink til å snakke for seg, gliser kapteinen.

– Vet hvor han står

Nevland sier til TV 2 at klubben «selvfølgelig» ønsker å forsterke seg med nye spillere.

– Vi snakker om det av og til. Jeg vet hvor han står. Han vet hvor vi står. Det er fint, sier sportssjefen om Tripić-samtalene.

– Det er stor takhøyde. Folk har selvfølgelig lov til å mene og komme med innspill, sier han om at kapteinen engasjerer seg i spillerlogistikken.

TV 2 er kjent med at Viking har lagt inn bud på Kongsvingers høyreback Martin Hellan (20), slik Stavanger Aftenblad avslørte tidligere tirsdag. Slik TV 2 forstår det, skal Brann foreløpig være inne med det høyeste budet på spilleren. Dette skal være på over fire millioner kroner, men Kongsvinger skal kreve enda mer for å spille unggutten.

– Ingen kommentar, sier Viking-trener Morten Jensen om Hellan-budet.

– Er du fornøyd med troppen slik den er nå?

– Vi trenere er alltid fornøyde med spillerne vi har tilgjengelig, så får Nevland og de andre ta seg av den andre biten. Vi får se hva vi står med 3. april.