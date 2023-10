Viking-kalddusj i gullkampen – raknet på overtid i sjumålsdrama

Viking-Tromsø 3–4

Det var duket for en vaskeekte toppkamp på SR-Bank Arena, når tabelltoer Viking tok imot Tromsø.



Viking lå under 0-2, men snudde det til 3–2. Lars-Jørgen Salvesen så ut til å bli den store helten.

Ledelsen glapp imidlertid rett før slutt – Niklas Vesterlund utlignet først.

Så ble vondt til verre for Viking når Tromsø gjorde det til 4–3 langt på overtid. Yaw Paintsil sendte «Gutan» til himmels.

– Det er sånne øyeblikk man lever for, sa han til TV 2 etter kampen.



Han kommer imidlertid med en innrømmelse.

– Nå skal jeg være helt ærlige med dere – jeg siktet motsatt, innrømte matchvinneren til TV 2 etter kampen med et stort smil.

Siddisene ligger nå seks poeng bak Kjetil Knutsens menn, med fem kamper igjen, og kan se langt til gullet.



– Det er helt ufattelig. En vanvittig avslutning, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.

Kritisk kaptein: – Litt umodne

Viking-kaptein Zlatko Tripic peker på hva som gikk galt i slutten av kampen.



– Når det er fem-seks minutter igjen, så synes jeg vi viser at vi er litt umodne i de avgjørende situasjonene. At vi ikke bare er ekstremt kyniske, og rir i land denne seieren, viser at vi kanskje mangler litt for å strekke oss helt der oppe, sier Viking-kapteinen.



KRITISK: Viking-kaptein Zlatko Tripic var skuffet over eget lag i sluttminuttene. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking står med to poeng på de siste tre kampene i Eliteserien. Tripic mener Viking ikke har vært gode nok over 90 minutter den siste tiden.

– Det er lenge siden vi har vært gode i 90 minutter. Det er en grunn til at det er et vanvittig kaos når vi spiller fotball, og nå har vi også begynt å slippe inn utrolig mange mål. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper, er hans dom.

Tromsø tar på sin side viktige poeng i medaljekampen. Gaute Helstrup sine menn ligger på fjerdeplass med like mange poeng som Brann – et poeng bak Viking på sølvplass.

– Det er en fantastisk fotballkamp. Jeg er stolt over at guttene jager det siste målet. Det viser enorm karakter, sier TIL-trener Gaute Helstrup til TV 2.

– Den som ler sist ler best, sa tomålsscorer Vegard Erlien etter kampslutt.



Slik var kampen



Lagene gikk til pause uten scoring etter en sjansefattig affære, men etter pause sjokkerte «Gutan» siddisene.

En dobbel fra Vegard Erlien (25) på tre minutter rett etter pause rystet hjemmelaget, som trengte en seier for å henge med Glimt i toppen.

– Er Viking i ferd med å kollapse?, spurte TV 2s kommentator Morten Langli etter 0-2-scoringen.

Deretter fulgte scoringer fra Patrick Yazbek, Sondre Auklend og Lars-Jørgen Salvesen for hjemmelaget, før Yaw Paintsil og Niklas Vesterlund snudde det for Tromsø.



Fikk gult kort for filming – uventet svar

Den store snakkisen i førsteomgang kom etter trettifem minutter. Hurtigvingen Samuel Adegbenro gikk i bakken innenfor bortelagets straffefelt, men dommer Espen Eskås valgte å gi gult kort for filming.

– Hjemmefansen kommer med en voldsom pipekonsert når de får se reprisen. Den kommer til å bli diskutert heftig, utbrøt Langli.

Se situasjonen under!

Hovedpersonen selv var imidlertid enig i dommerens vurdering.

– Jeg må bare glemme det. Dersom han sier at det ikke er straffe, så er det korrekt, sa en diplomatisk Adegbenro til TV 2 i pausen.

Viking-trener Morten Jensen var enig med spilleren sin.

– Jeg får si meg enig med Samuel, dommeren gjør en god jobb. Vi må fokusere på oss selv, sa han i pausen.