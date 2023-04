Viking herjet i utrolig timålsfest: – Noe av det villeste vi har sett

Viking - HamKam 7-3

Ti mål. Ti ulike målscorere. Det ble en målfest av de sjeldne i Stavanger.

Viking startet svakt og ble straffet av HamKams spissduo, men siddisene våknet med et smell etter hvilen. Først scoret Nicholas D'Agostino sitt første for sin nye klubb, før han to minutter senere serverte Sander Svendsen på 2-1.



– Nå er han brennheit, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt om den australske spissen.

25-åringen var også tredje sist på 3-1-målet. Angriperen klarte ikke å få skutt skikkelig, men Svendsen plukket opp ballen og la til rette for Sondre Bjørshol som ordnet scoring.

Dermed hadde Viking fått kampen inn i sitt spor. Resten av andreomgang ble en ordentlig fest med scoringer av Salvesen, Pattynama, Tripic og Nilsen Tangen.

– Det er noe av det villeste vi har sett på denne arenaen, sier Mørtvedt.

Gjestene bidro også til timålsfesten med scoringer av Norheim og Melgalvis.

Røper pauseprat

Viking-kaptein Zlatko Tripic forteller at det som skjedde i pausen virkelig vil bli husket.

– Det må være den beste pausepraten i Viking noensinne, sier Tripic til TV 2.

– Vi begynte vel egentlig på kampplanen i andreomgang. Vi slet i første. Vi hadde planen klar, det manglet bare å utføre den, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV 2.

Nicholas D'Agostino kan bekrefte at pausepraten var en nøkkel for snuoperasjonen.

– Vi ble kjeftet litt på i pausen. Men 45 minutter er lenge i fotball, sier D'Agostino til TV 2.

– Vi trengte bare å få ett mål for å få ting i gang. Alle spillerne snakket. Jeg sa bare at vi var litt tålmodige og at vi ikke slo nok innlegg. Vi var litt for treige i førsteomgang. Noen ganger må man bare få ballen i boksen. Alle bidro i pausen, både spillere og trenere, sier angriperen.

7-3-seieren sender Viking opp på tredjeplass i Eliteserien.

Slik var målene

Pål Alexander Kirkevold stanget HamKam i føringen midtveis i omgangen etter godt forarbeid fra spissmakker Henrik Udahl.

– Det er Udahl som serverer Mål-Pål. Radarparet på topp gjør det igjen. Det er en pen scoring. HamKam har klart å frustrere Viking som ikke får til mye, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Det spissparet kan bety mange, mange poeng for det laget, sa Thorstvedt.

HamKam dominerte store deler av førsteomgangen, men etter 40 minutter fyrte David Brekalo løs fra distanse. Skuddet så livsfarlig ut, men gikk like over tverrligger. Dermed kunne gjestene fra Hamar gå til pause med ledelse.

Herjet etter pause

Men kort tid etter hvilen utlignet Viking. D'Agostino var god i boksen da han stanget inn innlegget fra Svendsen.



– Det er et herlig hodestøt, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Det var den australske landslagsspissens første nettkjenning i Viking-trøyen.

Og kun to minutter senere var Viking i føringen. Australieren fikk kriget ballen videre til Sander Svendsen som dunket inn 2-1.

– Det er fem himmelske minutter. Vi ser hvor viktig D'Agostino er. Han serverer Svendsen, sa Mørtvedt.

Etter 60 minutter var D'Agostino igjen involvert. Spissen klarte ikke å få avsluttet innenfor boksen, men ballen falt til Svendsen. Moldenseren spilte videre til Sondre Bjørshol som pirket ballen i mål fra kort hold.

Henrik Udahl så ut til å sørge for ny spenning da han headet ballen i mål like etterpå, men det ble korrekt annullert for offside.

Etter kun få minutter på banen tegnet også Salvesen seg på scoringslisten. Lysluggen dunket inn 4-1 fra skrått hold.

– De får i gang superspissen sin også nå. Det er i ferd med å bli en ordentlig festkveld i Stavanger, sa Mørtvedt.

Og tre minutter senere økte vertene til fem. Tripic spilte til Pattynama som prikket inn 5-1.

– Nå rakner det totalt for HamKam, sa kommentatoren.

Svarte umiddelbart etter redusering

Men det var fortsatt flere mål i vente i Stavanger. Et hjørnespark ble headet videre av Udahl og Norheim kastet seg frem og reduserte. Etter en VAR-sjekk ble målet godkjent.

Like etter avspark ble Harald Nilsen Tangen felt. Kaptein Tripic dunket den i mål til 6-2.

Etter 83 minutter fikk gjestene en ny scoring å juble for. Melgalvis dunket til på volley fra 18 meter og rett i mål.

– Det er en kanonscoring, sa Mørtvedt.

Nilsen Tangen sørget for mer hjemmejubel da han ordnet 7-3. Kampens fem siste minutter endte utrolig nok uten flere scoringer!