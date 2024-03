Viking glitret i generalprøven – kapteinen raste mot RBK-stjerne

STRAFFET: Her noterer dommeren seg Ole Selnæs' navn etter en sklitakling bakfra i treningskampen mot Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking-Rosenborg 5-0

Oppgjøret i påskesolen i Stavanger mellom Viking og Rosenborg ble en skikkelig målfest.



For Rosenborg ble generalprøven et mareritt, mens det for Vikings del ble en generalprøve hjemmefansen knapt kunne drømme om.

– Det er viktig å ha fokus på at ingen poeng er delt ut, men det er likevel bra å vise hvilken form vi er i, sier Lars-Jørgen Salvesen til TV 2.



– Vi skal jobbe med oss selv og bli bedre. Det er det vi må ha fokus på. Vi har et bra lag og kan slå alle i ligaen, men vi kan også tape mot alle, så variable har vi vært. Vi må jobbe med å stabilisere prestasjonene våre, fortsetter spissprofilen.



Kaptein Zlatko Tripic følger opp:

– Vi straffet Rosenborg veldig hardt, men vi kunne raskt scoret flere også.



Raste mot RBK-stjerne

Midtveis i første omgang reagerte Tripic sterkt da Rosenborg-profil Ole Selnæs klippet en av ungguttene på Viking-laget.

Tripic spurtet de få meterne bort og puffet borti ham med brystet.

Etter at flere kom til og Tripic ble holdt unna, kunne man se Viking-kapteinen peke mot Selnæs og slenge noen gloser.

– Nei, det var bare en veldig, veldig stygg takling. Veldig unødvendig av en god spiller. Sånn er det, det var bare en reaksjon. Det er godt han ikke ble skadet, kommenterer Viking-kapteinen til TV 2.

Ole Selnæs svarer:

– Nei, det er sånt som skjer. Det er fotball og litt temperatur frem og tilbake. Det er helt okey.

ILLSINT: Zlatko Tripic var aldeles rasende etter Ole Selnæs' sklitakling. Selnæs ble straffet med gult kort av dommeren. Foto: Carina Johansen / NTB

I åpningsminuttene ble Salvesen spilt alene med keeper, men lobben fra kloss hold ble enkel mat for RBK-keeper Rasmus Sandberg.

Like etter var Jayden Nelson farlig frempå for RBK, men Viking-keeper Arild Østbø fikk avverget.



Etter elleve minutters spill trodde «alle» på SR Bank Arena at Viking ville ta ledelsen. Nevnte Salvensen spilte Harald Nilsen Tangen gjennom, men på utrolig vis traff midtbanespilleren stolpen fremfor nettmaskene.

Bare tre minutter senere fant Salvesen lagkamerat Nilsen Tangen igjen. Nok en gang traff Viking-unggutten stolpen og ut.

Fikk omsider uttelling

Så satt den omsider for Viking i nettet. Zlatko Tripic fyrte av et frispark RBK-keeper Sandberg måtte gi retur på. Etter litt flipper-spill i feltet kjempet midtstopper Sondre Langås inn 1-0-ledelse til Viking det 17. minutt.

I det 28. minutt ble Salvesen spilt alene med keeper. Angriperen, som scoret to mål i Vikings forrige treningskamp mot FK Haugesund som Stavanger-laget vant 2-0, satte ballen iskaldt i mål og doblet effektivt blåtrøyenes ledelse.

Like før pause fikk Rosenborg en kjempemulighet til å redusere. Alene på bakerste stolpe klarte imidlertid Emil Frederiksen å skyte ballen over mål fra kloss hold. Dermed kunne Viking gå til pause med 2-0-ledelse.

Det tok ikke mange minutter av andre omgang før Viking scoret igjen. Zlatko Tripic fant Sander Svendsen med en perfekt lissepasning i feltet. Svendsen banket ballen i lengste hjørnet og sørget for 3-0-ledelse til Stavanger-laget da kampuret vise 49 minutt.

Etter timens spill slo Tripic til med en perle. Viking fikk frispark utenfor 16-meteren. I ren David Beckham-stil skrudde Tripic ballen rundt muren og satte inn 4-0-ledelse til Viking. Publikum i Stavanger fikk servert festfotball og perlescoringer.

Like etter fikk Vikings nest dyreste signering gjennom tidene, dansken Peter Christiansen, sin debut da han kom inn for Sander Svendsen. Han markerte seg umiddelbart med lekre driblinger og fikk vist frem sin hurtighet på kanten.

For Viking var ikke ferdigscoret. Snaue 30 minutter før slutt fikk unggutten Sondre Auklend ballen. Han smalt ballen i mål og opp til 5-0.

Rosenborg ble rundspilt og ydmyket i generalprøven før seriestart. 1562 tilskuere på Stavanger gikk nok hjem med en stor dose optimisme før Viking serieåpner mot Sarpsborg neste mandag.

Stilte ikke med antatt beste lag

Ingen av lagene stilte med sine antatt beste startoppstillinger i Stavanger. På grunn av landslagsoppdrag hos blant annet keeper Patrik Gunnarsson og midtbaneprofilen Patrick Yazbek, samt en liten skade på Joe Bell, fikk blant annet ungguttene Kasper Sætherbø og Vetle Aukland sjansen i Vikings startoppstilling.

Også Rosenborg startet med et mannskap som trolig ikke kommer til å starte første seriekamp. Verken Ole Sæther, Mikkel Ceide, Ulrik Yttergård Jenssen eller Adrian Pereira var å finne i startoppstillingen.

Viking serieåpninger mot Sarpsborg 1. april, mens Rosenborg tar imot Sandefjord på Lerkendal i første serierunde.

Slik startet lagene:

Vikings lag (4–3–3): Arild Østbø - Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Sondre Langås, Vetle Auklend - Sondre Auklend, Kasper Sætherbø, Harald Nilsen Tangen - Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic

Rosenborg (4-3-2-1): Rasmus Sandberg - Leo Cornic - Erlend Reitan - Tobias Børkeeiet - Adam Andersson - Edvard Tagseth - Ole Selnæs - Markus Henriksen - Emil Frederiksen - Agon Sadiku - Jayden Nelson