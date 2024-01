VIFs comeback-plan: – Vi mener alvor nå

BUNNPUNKTET: Geir Bakke måtte slukøret rusle i garderoben etter at nedrykket var et faktum. Nå starter gjenreisingen av Vålerenga. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Denne uka tok Vålerenga fatt på livet i OBOS-ligaen.

Det startet med brask og fram da Petter Myhre ble presentert som klubbens nye assistenttrener.

Støtteapparatet til Vålerenga er et av de mest meritterte i landet. I spillertroppen har man millionlønninger og landslagsspillere. Stadion vil de fleste lag i selv i Eliteserien misunne Vålerenga.

I nyere tid har samtalene handlet om hvordan Vålerenga skal stabilisere seg i toppen. Nå handler det om hvordan man skal ta Oslo-klubben tilbake til det som er toppdivisjonen i norsk fotball.

– Vi må slutte å snakke om at Vålerenga har et stort potensial. Vi må snakke mindre og gjøre noe mer med det, sier Svein Graff.



Klubbens nye daglige leder er klar i talen.

Han har på sett og vis fått hovedansvaret som handler om å «røske opp» i Vålerenga.

– Vi mener alvor nå. Nå skal folk se at vi ikke bare sier ting, men at vi faktisk gjør noe med det, er Svein Graffs tydelige beskjed.



Gikk sju millioner i pluss

For hvordan er egentlig ståa i Vålerenga – klubben som gikk over 40 millioner i minus da det ble 6. plass i Eliteserien i 2022?

– For å gi deg et bilde på det, så hadde vi en omsetning på 180 millioner kroner i fjor. Resultatet endte på noen millioner i overskudd. Og så har vi vel sagt at vi mister rundt 20-25 millioner kroner relatert til medieinntekter og kommersielle avtaler når vi nå har rykket ned, sier Svein Graff.

Slik TV 2 forstår det, endte VIFs resultat i 2023 på mellom fem og syv millioner kroner.

Graff legger ikke skjul på at det positive resultater henger sammen med at Vålerenga i 2023 solgte spillere for langt høyere summer enn budsjettert.

– Vi har solgt for over 100 millioner kroner i år, fortalte sportssjef Joacim Jonsson i november i fjor.

I GANG: Svein Graff har gått grundig til verks for å finne ut hvor skoen trykker i Vålerenga. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

På driftssiden erkjenner Svein Graff at det ser annerledes ut.

– Hvis du kun ser på drift, så ser det langt mer negativt ut, bekrefter Graff.



– Hvor ille?



– Jeg har ikke lyst å gå så nøye inn på det. Det handler blant annet om konkurransehensyn. Men at vi må spare på hver eneste krone framover, det er det ingen tvil om, sier Svein Graff.



Bestillingen til sportssjef Joacim Jonsson er også krystallklar: Per nå er stallen full. Og det må helst selges for langt mer enn det kjøpes for i 2024.

– Men sånn hadde det vært om vi holdt plassen i Eliteserien også. Sånn sett er det ikke noe forskjell, sier Jonsson.



Tar kraftige grep

For uavhengig av divisjon: Nå hevdes det at det er nye tider i Vålerenga.

VIFs utskjelte eier Tor-Olav Trøim har brukt over 200 millioner på en klubb som bare har blitt dårligere og dårligere.

Nå er VIFs plan – satt veldig på spissen – å spare seg til suksess.

– Vi må drive sunnere enn det vi har gjort. Det betyr at vi må få mer ut av hver eneste krone vi bruker, sier Svein Graff.



I løpet av de siste ukene, har VIF kuttet rundt ti-elleve millioner på driftssiden. Det henger blant annet sammen med lønnskutt til spillere i forbindelse med nedrykket.

Samtidig har klubben staket ut en ny strategi: Framover vil spillerkontrakter i langt større grad være prestasjonsbasert. Spiller du og klubben vinner, vil du tjene langt bedre enn ved motsatt tilfelle.

Samtidig vil spillerne merke at det blir en ny hverdag i OBOS-ligaen.

– Nå er vi på detaljnivå på alle områder: Mat, reiselogistikk, hotell, fly. Vi skal ikke bruke en krone mer enn vi trenger. Det kan handle om hvor mange spillere vi tar med oss på rekruttkamper, sier Svein Graff.



Samtidig skal det ikke være noen tvil: Det krystallklare målet til Vålerenga er å gjøre klubben konkurransedyktig nok til å rykke rett opp igjen.

– Men det handler om å finne balansen, sier Graff.

– Det har spriket i for mange retninger



For nå dreier det seg om å rigge et Vålerenga som er bærekraftig framover i tid.

Et mer edruelig VIF kombinert med en sterkere klubbkultur, virker å være det Svein Graff og klubben jakter.

Vålerenga er i ferd med å ta grep for at både spillere og ansatte skal vite hva det betyr å spille og representere Vålerenga.

Selv har Graff fulgt klubben fra utsiden de siste årene.

I det siste har han gått grundig til verks for å finne ut hvorfor klubben har mislykkes. I løpet av vinteren har han vært i samtaler med alt fra supportere til tidligere spillere for å finne ut hvor skoen trykker.

– Inntrykket mitt er at det har spriket i for mange retninger. Man har ikke hatt en strategi man har etterlevd både på sport og på administrasjon. Og så har ikke samholdet vært godt nok, sier Graff.



– Hva legger du i det?



– Da tenker jeg på å sette klubben øverst. Det har ikke alltid vært sånn. Alle har registrert at det har vært litt konflikter her, og slikt har fått utartet i for lang tid. Jeg ønsker at klubben skal være klubbstyrt, sier Graff.



– Mange mener VIF-eier Tor Olav Trøim har bestemt for mye?

– Mange sier det. Men mye er også påstander basert på manglende innsikt. Vi må ikke glemme at Tor Olav Trøim har et genuint ønske om at Vålerenga skal prestere best mulig sportslig, ikke tjene penger på klubben som han har brukt et par hundre millioner på. Men så har han sett, og ønsket at investoren har tatt et skritt tilbake. Det har han nå gjort, og også rent formelt gått ut av styret, i tillegg til at vi har gjort litt om på rollefordelingen i klubben, sier Graff.



– I framtidens Vålerenga: Bør det være med eller uten Trøim på laget sånn du oppfatter det?



– Samarbeidsavtalen mellom AS og klubben varer til 2028 og det er opp til partene selv å vise om vi klarer å stå på egne bein, og om det er ønskelig før vi eventuelt går for en annen modell. Jeg skjønner at supporterne ønsker en mer medlemsstyrt modell, men først må vi klare å rydde opp og sikre en bærekraftig økonomi, som gjør at det faktisk er et reelt alternativ. Om vi er der i 2028 (Trøim-avtalen går ut da) at vi kan velge mellom ulike driftsformer, så får vi ta vi ta de vurderingene sammen da, sier Svein Graff.