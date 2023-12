VIF-toppene før alt skal avgjøres: – En helt annen ro her nå

I ANGREPSPOSISJON: Før siste serierunde ligger Vålerenga under nedrykksstreken. Likevel virker humøret og optimismen på Valle å være større og bedre enn på flere uker. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg er jævlig motivert!

Geir Bakke nøler ikke.

Han har fått spørsmål om hvordan motivasjonen vil være om han neste år må ta fatt på sesongen i OBOS-ligaen.

I sommer var Bakke drømmesigneringen til VIF-sportssjef Joacim Jonsson.

54-åringen skulle løfte Oslos stolthet opp til en trygg plass på tabellen, men 144 dager etter den mest kontroversielle treneransettelsen i norsk fotball kan det hele ende i et mageplask søndag.



– Jeg er motivert til å få til ting i riktig rekkefølge, understreker Bakke.



Mannen som har stått i stormen siden overgangen som rystet Fotball-Norge i sommer har riktig nok ett premiss.

– Det er utrolig viktig at hele Vålerenga-familien er med. Jeg tror det er ekstremt viktig at de som har tatovert inn emblemet på legger og rygger har troen på oss som skal få ting på rett spor, sier han.

Han vet hvordan mekanismene fungerer.

– Om du må slåss mot de, er det ikke vits, slår han fast.

Samtidig har Bakke vært ute en vinternatt før.

– Å stå i media, at man er sinte på Åråsen og at man får noen rotter og banner mot seg, det er en del av showet og moroa. Det tåler jeg. Men om de som skal stå oss nærmest er sinte og ting blir ubehagelig, da blir det mer tricky, sier han.



ROTTE: I returen til Åråsen ble Geir Bakke portrettert som en rotte hengende fra en galge. Foto: TV 2

– Meg på godt og vondt

At han skulle få hets på Åråsen, var han forberedt på.

Det valget tok han i juli.

– Jeg husker det var en spenning der, sier Bakke.



Han snakker om det første møtet med Vålerenga-ledelsen.

I all hemmelighet møtte han Oslo-klubben for å spikre detaljene i overgangen som rystet Fotball-Norge.

Allerede dagen etter – 12. juli i år – smalt bomben.

Fra erkerivalen Lillestrøm ble Bakke hentet til Vålerenga.

– Det er litt sånn jeg er. Jeg er impulsiv på godt og vondt. Føler jeg at ting går i den samme tralten, da føler jeg alltid det er spennende med noe nytt, sier Geir Bakke.



Nesten umiddelbart startet han å legge en slagplan med VIF-sportssjef Joacim Jonsson.

SJOKKET: I sommer ble Geir Bakke hentet til Vålerenga. Samtidig fikk Joacim Jonsson mer makt som klubbens øverste sportslige sjef. Foto: Geir Olsen

VIF-året hittil hadde gitt kaos og kontroverser. Nå skulle det bli ro i rekkene.



Fasit noen måneder er en avgjørende nedrykkskamp søndag.

Likevel virker Bakke og Jonsson mer avslappet enn på lenge foran det som blir klubbens viktigste kamp på over 20 år.

– Jeg føler noe skjedde i forkant av HamKam-kampen sist, sier Geir Bakke.

– Jeg har fått en ro over meg i det siste. På en sånn måte at jeg faktisk ikke har kjent på det samme i løpet av min tid i Vålerenga tidligere, sier Joacim Jonsson.

– Han kunne provosere voldsomt

Årsakene til det skal vi komme tilbake til, men først må vi ta det litt fra starten av.

TETT FORHOLD: Geir Bakke får gode skussmål av Joacim Jonsson. Foto: Lage Ask / TV 2

For at Joacim Jonsson og Geir Bakke er duoen som har det øverste sportslige ansvaret i Vålerenga, sto ikke akkurat skrevet i stjernene om man går noen år tilbake.

– Han kunne provosere meg voldsomt. Veldig direkte. På grensen til irriterende, sier Geir Bakke.



Han svarer på inntrykket sitt av Joacim Jonsson som TV-ekspert i Eliteserien.

– Samtidig var han tydelig og forberedt. Det var ikke noe han tok ut av løse luften, påpeker Bakke.



29. mars i fjor ble Jonsson hentet til Vålerenga. Knappe 13 måneder senere måtte Jonsson ut på trenerjakt da Oslo-klubben bestemte seg for å sparke Dag-Eilev Fagermo.

– Vi satte vi opp en brutto-liste. Så fikk jeg spørsmål om hvem jeg hadde gått for hvis jeg fikk velge fritt. Da svarte jeg «Geir Bakke, men jeg skjønner jo at det er umulig», sier Joacim Jonsson.



Han fikk spørsmål om hvorfor Bakke var klubbens førstevalg.

– På grunn av personen og lederen, var svaret.

OVERRASK0ET: Geir Bakke har latt seg overraske av Joacim Jonsson som sportssjef på spesielt et punkt: - Jeg er mer ryddig i hverdagen enn jeg trodde. Jeg trodde det var mer armer og bein. Men det er struktur der, sier Jonsson. Foto: Lage Ask / TV 2

– Har tatt meg med storm

Det er en av grunnene til at Jonsson puster litt roligere inn mot søndagens skjebnekamp mot Tromsø.

– De månedene Geir har vært her, har bare bekreftet inntrykket jeg hadde av han. Jeg vet at han er den riktige mannen for Vålerenga, både på kort og definitivt på lang sikt, sier Jonsson.



Siden i sommer har Vålerenga dessuten tatt store grep i organisasjonen. Kjetil Siem (styreleder), Svein Graff (daglig leder) og Andreas Aalbu (kommersiell leder) er alle hentet inn.

– Ja, det faglige er viktig, men for min del var det viktigst å få inn ordentlige mennesker. Folk som er dønn lojale og som står samlet. Vålerenga er en tøff klubb å være i, og skal man lykkes må man ha en enhet som står utrolig samlet, sier Joacim Jonsson.



Han er som vanlig engasjert:

– Og jeg må si det at fytti grisen så mange fine mennesker som har kommet inn her nå. De har på en måte tatt meg litt med storm. Uansett hvordan det går på søndag har jeg en annen ro over framtiden, sier Joacim Jonsson.



VIFS NYSATSING: Andreas Aalbu, Joacim Jonsson (ny rolle), Geir Bakke, Kjetil Siem og Svein Graff har alle fått sentrale roller i Vålerenga i løpet av sesongen.

– Har en jobb å gjøre

Geir Bakke har vært VIF-sjef i snart fem måneder.

– Er du like optimistisk som Jonsson med tanke på klubbens framtid?

– Jeg ser at vi har en veldig jobb å gjøre. Det vet Jokke også. Vi har hatt en ubalansert stall og vi har nok hatt litt for mange unge samtidig. Det er litt skummelt å si, for vi skal satse på de, men det handler om rekkefølgen på ting. Vi må få justert litt på en del slik at gruppedynamikken blir bedre, sier Bakke.

Han tror det vil bidra til å løfte kvaliteten i treningshverdagen.

ROLIG: Geir Bakke virker rolig foran søndagens skjebnekamp. I opp mot 17 minusgrader skal Vålerengas skjebne avgjøres. Foto: Lage Ask / TV 2

– Bare så det er sagt: Jeg er klar over at vi har en stor jobb som må gjøres, understreker Joacim Jonsson.



Han er fullstendig klar over at et nedrykk vil koste klubben dyrt. Og selv om han vet at Tor Olav Trøim har garantert for å dekke klubbens underskudd, må Vålerenga tilpasse seg en ny økonomisk hverdag.

Lønnsreduksjon og salg av spillere vil tvinges fram.

– Er du overrasket over hvor dårlig det sto til i Vålerenga, Geir Bakke?

– Nei. For jeg visste det var utfordringer. Og utfordringer er noe jeg liker, sier han.

Neste utfordring blir å berge VIF fra nedrykk.

– Hvordan føler du selv at du har taklet en sånn sesong?



– Det er vanskelig å si. Du har fotballtreneren, du har mennesket og så har du familien. Du ville vært umenneskelig om du ikke hadde kjent på det, men samtidig klarer jeg å skille alt og skjønne at det er fotball man holder på med. Det er brød og sirkus, sier Geir Bakke.



– Tenkte at nok er nok

Både han og Joacim Jonsson hyller VIF-fansen for å ha stått sammen i en blytung sesong.

– De har virkelig samlet seg i stormen. De har bidratt til å forene oss, sier Joacim Jonsson.



HYLLES: I en blytung sportslig VIF-sesong, har supporterne stått fram og vokst. Nå vil Joacim Jonsson og Geir Bakke gi noe tilbake. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Allerede er supporterblokken Østblokka utsolgt for lengst til søndagens skjebnekamp.

Før HamKam-oppgjøret sist helg, stormet det rundt klubben.

– Vi er et synkende skip, var den dystre dommen fra styreleder Kjetil Siem.



Nå virker tonen å ha snudd litt på Valle.

Da alt sto på spill, slo Vålerenga endelig til med en seier etter fem strake forsøk uten.

– Det var et eller annet som skjedde i gruppa før HamKam-kampen. Det boblet litt mer, folk var mer framoverlente og det var litt sånn at øynene møtte hverandre igjen, sier Geir Bakke.

Hans inntrykk er at Vålerenga var i angrepsposisjon igjen.

– Jeg tror mennesker er utstyrt sånn at hvis du har det vondt lenge nok, så skyver du det bort. For det er alltid sol bak de mørke skyene. Så gjelder det å ha litt perspektiv på det: Man spiller fotball, man spiller for en kul fotballklubb og man skal gjøre det man synes er det morsomste her i livet, sier han.



Hans ønske var å få bort tanken om at det var ubehagelig å skulle spille en avgjørende kamp.

– Det gjorde at jeg tror folk tenkte at «nok er nok», liksom. Nå går vi ut på der og spiller fotball med kameraten min, og det følte jeg vi klarte bra sist, sier Bakke.

Søndag må det gjenskapes mot Tromsø. Hvis ikke heter varen neste år Levanger og OBOS-ligaen.