VIF sviktet hjemme mot Stabæk: – Det er forjævlig

NEDRYKKSKAMP: Vålerenga og Stabæk kjempet om livsviktige poeng på Intility, da ble det temperatur. Her mellom Stefan Strandberg og Nikolas Walstad. Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

Vålerenga – Stabæk 0–0 (0–0)

Mens man kunne føle på nervene på Intility, der Vålerenga slet med å skape noe særlig hjemme mot Stabæk, herjet Sandefjord mot Rosenborg og ledet 3–0 til pause.

– Kampen er kritisk og begge lag trenger tre poeng. Spesielt når Sandefjord gjør jobben, blir det ikke mindre viktig. Man kan ikke stole på en kjeft, så man må gjøre jobben selv, sier Vålerengas kommersielle leder, Andreas Aalbu i pausen.



Han kom fra samme stilling i Stabæk tidligere i år.

– Begge lag er i en kritisk situasjon, og så er det forjævlig at begge lag kjemper for å unngå nedrykk, sier Aalbu.



Sjansefattig

De første 45 minuttene skjedde det svært lite og lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Det tok seg ikke opp etter pause, før det i de siste ti minuttene åpnet seg litt mer opp.

Vålerenga kom til en stor sjanse på overtid, men det ville seg ikke for Geir Bakkes menn som fikk med seg ett poeng.

Dermed lever nedrykkskampen så til de grader videre. Sandefjord er på foreløpig trygg grunn etter 3-2-seieren over Rosenborg. Stabæk ligger på kvalikplass med 26 poeng, to poeng bak Sandefjord.

Vålerenga blir liggende på direkte nedrykk med 25 poeng.

– Vi er skuffet. Det er selvfølgelig surt, men vi kan fremdeles vinne de to siste, så vi må bare tenke på de nå, sier Vålerengas Magnus Bech Riisnæs.



– Det er to kamper igjen, men vi gjør det tøffere og tøffere for oss selv. Det var vel noen resultater som ikke var så heldige for oss i dag på andre arenaer også, sier Vålerenga-trener Geir Bakke.



– Lever hele veien inn



Stabæks Fredrik Krogstad forteller at de er greit fornøyde med uavgjort.

– Vi ligger foran Vålerenga på tabellen, så når det begynner å dra seg til mot slutten vil du selvsagt ha tre poeng. Men vi kan ikke miste hodet, for vi vet konsekvensene av å tape her.



I nest siste runde venter Sandefjord for Stabæk.

– Vi tar kamp for kamp og har det egentlig i egne hender. Vi lever fra uke til uke, så vet vi at tre poeng mot Sandefjord da ser det plutselig bra ut igjen. Så vi kjemper på, sier Krogstad.



– Det er naturlig at det ble litt stillingskrig, lite sjanser, men en fin nerve i kampen. Synd vi ikke får tre poeng, men nå lever det i hvert fall hele veien inn. Det blir grisespennende, norsk fotball er herlig, smiler midtbanespilleren.