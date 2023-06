UNDER PRESS: Flere VIF-supportere ønsker Dag-Eilev Fagermo bort fra klubben. Selv sier 56-åringen at han har forståelse for det. Foto: Jan Kåre Ness

OSLO (TV 2): «Vi vil ha Fagermo ut», ljomet fra Klanen da Vålerenga gikk på nok et hjemmetap. Dag-Eilev Fagermo har forståelse for at det stilles spørsmål rundt hans framtid som Vålerenga-sjef.

Med VIF-eier Tor Olav Trøim på tribunen gikk Oslo-klubben på sitt fjerde hjemmetap av fem mulige hittil i år. Det gjør Vålerenga til Eliteseriens svakeste hjemmelag.

Totalen sier 10 poeng på 10 kamper – og en foreløpig 13.-plass i Eliteserien.

På supportertribunen Østblokka ljomet det søndag taktfaste rop om at «vi vil ha Fagermo ut» mot slutten og i etterkant av VIFs 0-1-hjemmetap mot Strømsgodset.

– Jeg forstår det. Det er andre år på rad vi kommer i gang sesongen på samme måte. Det er ikke noen utvikling, og vi står i stampe på samme nivå omtrent, sier Dag-Eilev Fagermo og erkjenner at det er langt unna nivået som kreves i Oslo-klubben.

– Hva tenker du om din vei videre i klubben?



– Hva jeg tenker... det er ikke jeg som bestemmer det. Det er gøy å jobbe her og jeg har lyst til å få det til. Men jeg skjønner at mange stiller spørsmål, svarer Fagermo.



VIF-eier Tor Olav Trøim var på tribunen mot Strømsgodset. Han skal etter planen møte supporterne til et medlemsmøte mandag. TV 2 får opplyst at det også et planlagt styremøte i Vålerenga i forkant av møtet med supporterne.

– Er du redd for at det skal gå utover din posisjon, Fagermo?



– Nei, jeg er ikke redd for noe. Det er sånn det er. Ledelsen må gjøre det de mener er best for Vålerenga, sier Dag-Eilev Fagermo.



– Vanskelig å gjøre det verre

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er helt opplagt at Fagermos framtid blir tema på styremøtet i Vålerenga mandag.

– Det skal godt gjøres for en ny trener å gjøre det verre enn det Vålerenga har gjort det hittil i år. At Fagermos framtid blir diskutert, ser jeg på som naturlig. Men om de ender med å gjøre noe, er langt ifra sikkert. Men hvis de har tenkt å gjøre noe, så er tidspunktet nå det riktige siden vi går inn i en landslagspause, sier Mathisen.

Selv om mange på supportertribunen Østblokka ropte på Fagermos avgang søndag kveld, er virker meningene å være delte i Klanen om trenerens framtid.

– Vi har ikke diskutert det, så sånn sett blir det ikke Klanens mening. Men jeg leste en sak før i dag, der Fagermo sa at «VIF kan gjerne bytte trener, men det løser ingenting». Jeg støtter meg til det. Jeg tror det er mer omfattende enn å bare skifte trener, sier talsmann i Klanen, Christian Arentz.

Han erkjenner imidlertid at flere VIF-supportere ønsker Fagermo ut.

– Det er nok en stor skare som ønsker han ut, men stiller spørsmål ved hvem som skal inn. Jeg har fortsatt til gode å få noen svar på det, sier Arentz.

Strandberg: – Opp til klubben



Etter Strømsgodset-tapet uttalte VIFs Henrik Bjørdal til TV 2 at han har full tillit til Dag-Eilev Fagermo.

Kaptein Stefan Strandberg mener spørsmålet om endringer må til i klubben heller må rettes til klubbens styre.

– Resultatene er ikke gode nok, det ser alle. Men hva som må gjøres må de som styrer klubben svare for, sier han.

Han var naturlig nok langt nede etter oppgjøret, der også spillerne fikk høre det fra tribunen. «Blø for drakta», ble også sunget fra tribunen.

– Jeg tror det er mange som har blod på seg der inne (i garderoben), så det er ikke dét det går på. Alle vil dette like mye som supporterne. Men per dags dato er vi ikke gode nok, enkelt og greit, sier Strandberg.



– Hva synes du om at supporterne peker på Fagermo?



– De er i sin fulle rett til å peke på akkurat det de vil. De kan peke på han, på oss og på mange ting. Det har jeg forståelse for. Men jeg håper de skjønner at vi vil, men akkurat nå evner vi ikke, sier Stefan Strandberg.