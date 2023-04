VIF-profil med stikk til TV 2s eksperter

MÅ RETTE OPP: Fredrik Oldrup Jensen og Vålerenga har slitt i sesongåpningen, men håper og tror at det vil løsne. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Lite går på skinner hos Vålerenga om dagen. Etter 1-3-tapet for Brann i Bergen slo TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast at VIFs profiler må stå mer opp for laget.

– Ja, sånn er det jo alltid. Man må steppe opp. Det er en hel tropp som må steppe opp. Jeg synes ikke vi skal legge for mye press på enkeltspillere, sier Fredrik Oldrup Jensen til TV 2.

Midtbanemannen, som spilte stopper mot Brann i fraværet av Stefan Strandberg, kommer så med en klar beskjed til TV 2s eksperter og sine lagkamerater.

– Hvordan snur dere situasjonen?

– Med å ikke høre for mye på eksperter som Jesper Mathisen og Yaw Amankwah, og at vi stå sammen og fortsetter i den retningen vi skal, sier VIF-profilen, og legger til:

– Det er fortsatt tidlig i sesongen. Vi som spiller fotball utpå der skal ikke henge oss for mye opp i hva eksperter som Jesper og Yaw sier etter tre serierunder.



Også Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener de blå ikke bør høre for mye på det som blir sagt i pressen.

– Der er jeg enig med Oldrup Jensen. Men rundt klubber som Vålerenga vil det alltid være mange som mener noe. Det må de få lov til, det er en del av fotballens sjarm. Vi må tåle det, sier treneren.



Ekspertens svar: – Elendig

TV 2s fotballekspert Amankwah svarer på Oldrup Jensens stikk slik:

– Det er jeg helt klinkende enig i. Spillerne må være flink og ikke bry sseg for mye om hva som blir sagt. Forsåvidt enig. Så skal de ha sitt fokus et helt annet sted. De har nok av problemer hos seg selv.

– Så kan de si at det vi snakker om i media og det vi diskuterer i bare er tull, men inntil videre har sesongen 2023 vært elendig av Vålerenga.

SLÅR TILBAKE: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Vålerenga har levert elendig i de første kampene for sesongen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Fagermo er tydelig skuffet etter kampen mot Brann, men virker ikke altfor bekymret på egne vegne.



– Vi har spilt to bortekamper og én hjemmekamp. Vi var svake mot Sarpsborg 08. I dag er vi svake de første 20 minuttene også kommer vi oss i andre omgang. Da er vi helt med. Selv om vi da slipper inn to mål.

– Det er litt synd, når vi endelig begynte å ta tak i kampen. Men det er mange kamper igjen, og dette laget løfter seg inn mot Lillestrøm, sier treneren. Derbykampen mot LSK spilles 1. mai foran et utsolgt Intility Arena.

Slakter VIFs spillestil

Amankwah, som så kampen mellom Brann og Vålerenga med egne øyne fra tribuneplass og indre bane, er klar på hvor skoen trykker på Vålerenga.

– Det er utrolig å se på Vålerenga og måten de går ut på banen. De har en så passiv inngang til begge kampene, og mot Brann ligger de ekstremt lavt. De signaliserer til motstanderen at de kan ta initiativet, og da havner Vålerenga i sårbare situasjoner, for eksempel da Finne og Brann fikk straffe.

– Fagermo sier at det ikke er planen å ligge så lavt, men det er det du ser på banen du må bedømme, konkluderer TV 2s ekspert.

SLÅTT: Vålerenga tapte 3-1 mot Brann lørdag. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Amankwah er klar på hvordan han ville løst Vålerengas floke.

– Om jeg var de så ville jeg satset mer og gått ut i høyere press. Heller tåle å gå i. De gir bort initiativet mot alle motstandere.



– Med ressursene de har brukt på spillere og med lønnsbudsjettet de har, så tror jeg selv at det er enig i at det som leveres er langt under pari, understreker eksperten.