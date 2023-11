VIF-kaos gikk på helsa løs: – Det var galskap!

– Det var galskap, sier Tom Nordlie.



For 23 år siden var han hovedtrener da Oslo-klubben sist rykket ned fra norsk fotballs øverste nivå.

– Folk sier det er kaos i klubben nå, men det var mye verre den gang, sier Nordlie.



Etter at nedrykket ble klart en kald og regntung oktoberkveld på Ullevaal, leverte investor Øystein Stray Spetalen det ikoniske sitatet om hva som ventet Vålerenga året etter.

– Nå har de fått varen. Den heter 1. divisjon og Mandalskameratene. Takk for meg, sa Stray Spetalen og forsvant ut av Ullevaal.



SPETALEN VANT TIL SLUTT: I 2000 kjempet Øystein Stray Spetalen og Tom Nordlie for å berge plassen i Eliteserien med Vålerenga. Tre år senere var Tom Nordlie trener for Sandefjord i nok et kvalifiseringsdrama. Foto: Arash A. Nejad

Fire serierunder før slutt i Eliteserien i år, ligger Vålerenga an til å måtte ut i en ny kvalifisering for å berge plassen på Norges øverste nivå.

Mannen som har hovedansvaret Vålerenga i år er ingen ringere enn Tom Nordlies assistent fra 2000, årets VIF-trener Geir Bakke.

– Jeg husker godt det var kaos på den tiden. Det var mye fraksjoner. Du hadde det idealistiske og arbeiderklassen på den ene siden, og så kom det inntoget med investorer. Kapitalistene dundret på en måte løs på hverandre, minnes Geir Bakke.

– Sirkus Arnardo

I år skjøt «Sirkus Vålerenga» ut av startblokkene med en offentlig skittentøyvask mellom Dag-Eilev Fagermo og Amor Layouni, der sistnevnte toppet det hele med å kalle Fagermo for en pappskalle.

Stefan Strandberg måtte legge seg langflat for et TV 2-intervju der han gikk hardt ut mot egen klubb, mens supporterne på et tidspunkt sto på barrikadene og krevde daglig leder Erik Espeseth fjernet.

Dag-Eilev Fagermo fikk i sommer sparken, mens sjokkbølger ble skapt da erkerivalens hovedtrener Geir Bakke ble presentert som hans erstatter.

Nå kjemper Bakke med nebb og klør for å unngå at varen som leveres til neste år heter Levanger og 1. divisjon.

Vålerenga trener Tom Nordlie i aksjon i 2000. (Foto: Poppe, Cornelius/NTB scanpix) Foto: Poppe, Cornelius

Likevel: VIF-året 2023 blir bare småtteri sammenlignet med kaoset som rådet sist Vålerenga rykket ned.

– Hvis Sirkus Arnardo fantes på den tida, så var det mange kandidater til de ulike rollene. Noen kunne vært sjonglører, noen kunne vært klovner og noen kunne vært elefanten i rommet, sier Tom Nordlie.



For å beskrive maktkampen i klubben på den tiden, trekker 61-åringen paralleller til to ytterkanter i politikken.

– Vi hadde et folkevalgt styre, som jeg må kunne si var ganske venstrevridd. Så hadde du et investorstyre, som man må kunne si var forholdsvis høyrevridd. Når du da skal ha Carl I. Hagen og Erling Folkvord som formann i samme parti, så tror jeg mange skjønner at det ikke er så lurt, sier Nordlie.



Gikk på helsa løs



Allerede i desember 1999 omtalte Dagbladet en rå maktkamp i Vålerenga. Etter fem år i styret, trakk John H. Nordbrekken seg som klubbens formann.

– Min påstand er at nedrykket ble bestemt i januar da de sparket Jon Nordbrekken. Da visste klubben hva de hadde fått levert, uttalte Øystein Stray Spetalen da nedrykket ble klart.



Gjennom året hamret Vålerenga-toppene løs på hverandre, og satte dype spor i klubben.

– Hele Akersgata var på hver jævla trening, minnes Tom Nordlie.



Anders Krystad gikk fra å være talsmann og frontfigur i Klanen, til å bli Vålerengas daglige leder. Nedrykket i 2000 kjente han i hjertet. I dobbelt forstand.

– Det tok helsa mi ganske alvorlig. Jeg ble hjerteoperert vinteren 2001. At jeg personlig tok det tungt er definitivt. Det var blytungt.

SLAGET TAPT: Kjetil Rekdal og Vålerenga rykket ned på bortemålsregelen i 2000. Året etter tok Rekdal over som VIF-trener. Foto: Junge, Heiko

Etter hjerteoperasjonen og en sykemeldingsperiode i 2001 søkte han jobb i fotballforbundet. De interne stridighetene i klubben mellom investorer og klubbrepresentantene i Vålerenga var med å påvirke han til å bytte beite.

– Jeg hadde lyst å stå i det etter nedrykket også, men jeg så ikke vei ut av det når folk ville så ulike ting. Da jeg begynte i forbundet ble det bedre for helsa mi også, forteller han.

– Et år i skammekroken



Og selv om han opplevde nedrykket i 1996 som en større skuffelse enn i 2000, så husker han den novemberkvelden på Ullevaal som bekmørk.

– Jeg tenkte vel at nå blir det et år i skammekroken. Som daglig leder hadde jeg selvfølgelig en del av ansvaret. Jeg ønsker ikke å legge meg ut med enkeltpersoner her, men ingen som satt i styret både i klubben og aksjeselskapet kan løpe fra det. Jeg har hørt folk som i ettertid har sagt at «det var ikke meg». Men det mener jeg er feil, sier Krystad bestemt.

FRA FAN TIL LEDER: Anders Krystad, her som NFF-ansatt i 2006, i samtaler med Martin ANdresen. Foto: Morten Holm

23 år senere ser Tom Nordlie på det med både humor og alvor.

– Jeg og Geir må ta vår del av ansvaret, men som jeg sa på fleip: Det er like dumt at en investor skal bestemme hvem som skal være høyreback, som at jeg skal styre Frontline-rederiet. Da tror jeg båtene ville gått på skjæret i Drøbaksundet, sier han.

23 år senere, er Tor Olav Trøim – via sitt selskap Magni Sports AS – i praksis eneeier i Vålerenga.

– Ting har forandret seg mye på 23 år, sier Geir Bakke.



– Mer sindighet nå



For selv om Vålerenga som klubb har underprestert kraftig ut ifra forventningene i år, mener Bakke at det tross alt er litt mer ro i klubben nå.

– Stresset man opparbeider seg som klubb når du har ryggen litt mot veggen, vil alltid være der. Men det er litt mer kontrollerte former og mer sindighet nå. Det blir naturligvis mange spørsmålstegn i en slik situasjon, men jeg føler vi som jobber på sport har klart å samle oss ganske godt, sier Geir Bakke.



– Er du nervøs?



– Jeg er ikke så veldig nervøs som type egentlig, men spent er jeg. Samtidig er litt av min jobb å sørge for at spillerne først og fremst har roen og tryggheten rundt seg som de trenger, sier han.

ASSISTENT: Geir Bakke var assistenttrener under Tom Nordlie i 2000. Foto: Morten Holm

– Må innse at de kan rykke ned

Tom Nordlie er ikke i tvil om at VIF-spillerne blir litt nervøse av klubbens situasjon.

– Ja, det tror jeg de er. Og jeg tror det er sunt om de er det. Jeg ville blitt skremt om de ikke var det, fordi de da ikke har innsett nåsituasjonen: At de kan rykke ned, sier Nordlie.



Han mener det tradisjonelt sett har vært en utfordring for Vålerenga: At klubben ikke har innsett realiteten.

– Når du kommer til Vålerenga, så forventer du at det er som Coca-Cola. Det er en merkevare. På grunn av den merkevaren du forventer det skal være, forventer du gjerne automatisk at du er litt bedre enn du er. Men når det er saft på den flaska, da er det noe som ikke står i stil med forventningene, beskriver Tom Nordlie.

– Tror du VIF berger plassen?

– Jeg har en følelse av at det blir kvalifisering og at man har en god sjanse til å berge seg da, sier Tom Nordlie.