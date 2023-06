– VIF kan godt bytte trener, men utfordringene blir de samme

MÅ SVARE: Dag-Eilev Fagermo må svare på spørsmål om sin egen framtid i Vålerenga. Han er tydelig på at Strømsgodset-kampen søndag må vinnes. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ringreven er inne i sin fjerde sesong som Vålerenga-trener.

Status er 3.-plass, 7. plass, 6.-plass og en foreløpig 10.-plass hittil i årets sesong.

Ti poeng på ni kamper er status hittil.

– Det må snus fort som faen, erkjenner sportssjef Joacim Jonsson om sesongstarten.



I Trondheim har det i lang tid kokt rundt Kjetil Rekdal. Med en kamp mindre spilt er sannheten at Vålerenga er to poeng bak Rosenborg på tabellen.

– Rosenborg tok medalje i fjor, det gjorde ikke vi. Forventningene har vært langt lavere til oss. Det kan ikke sammenlignes, sier Dag-Eilev Fagermo på spørsmål om han har sluppet billigere unna enn sin trenerkollega i Trondheim.

Likevel er det ingen tvil om at det i det siste har blitt et stadig større press på Vålerengas hovedtrener fra omgivelsene.



Selv sier hovedpersonen selv at han ikke føler på det på den måten.

– Det har omtrent vært sånn siden jeg kom til klubben, selv da vi tok medalje. Så det lever jeg fint med, sier Fagermo til TV 2.

– Vil få de samme utfordringene

Til TV 2 sa sportssjef Joacim Jonsson fredag at Fagermos framtid ikke har blitt diskutert i Vålerenga.

Likevel er det ingen tvil om at fotballen avhenger av resultater. VIF har tapt tre av fire kamper på hjemmebane hittil i år.

Fagermo virker ikke nevneverdig bekymret over å ikke få nok tid til å snu trenden.

– Jeg trenger ikke tid. Vålerenga kan godt bytte trener, men den nye treneren vil møte akkurat de samme utfordringene. For hvorfor får ikke Vålerenga det til? Jeg skal ikke si at jeg sitter på alle svarene, men at mangelen på kontinuitet og forutsigbarhet er en del av svaret, det er jeg helt sikker på, sier Fagermo.



Han viser til en samtale han nylig hadde med tidligere VIF-sjef Ronny Deila.

– Det var omtrent som å høre meg prate. Vålerenga må greie å ha forutsigbarhet. Og man må ikke bare si det heller, sier Fagermo.

DEILAS ARVTAKER: Ronny Deila fikk aldri skikkelig sving på Vålerenga. Nå mener arvtaker Dag Eilev Fagermo at han sliter med litt av de samme utfordringene som den nåværende Club Brugge-treneren hadde i sin tid i Vålerenga. Foto: Stian Lysberg Solum

For VIF-sjefen sier at han og klubben har gjort store analyser på hvorfor hovedstadsklubben ikke har klart å etablere seg i toppen av norsk fotball.

– Svaret er ganske enkelt, men det er ikke så enkelt å gjøre noe med det, sier Fagermo.

Fagermos erkjennelse

Han bruker 16. mai-oppgjørene mot HamKam fra i år og i fjor som et eksempel.

– Bare én spiller (Henrik Bjørdal) som startet kampen i fjor, startet i år. Svaret er at VIF som klubb har hatt en total mangel på kontinuitet, og slik har det vært lenge i denne klubben. Når laget hele tiden blir byttet ut, så blir det svingninger siden fotball er et relasjonelt spill, sier Fagermo.



Han trekker fram at Vålerenga bare har startet med samme startellever to ganger etter hverandre i år som et annet eksempel.

– Hvilke grep tar man for å endre på dette?



– Vi må prøve å stå mer med samme laget. Sist (i serien mot Glimt) fikk vi riktig nok to sykdomstilfeller som er vanskelig å gjøre noe med, men så handler det om å ikke selge for mye og bytte for mange i overgangsvinduene. Vi må klare å bygge videre på laget, og jeg har sagt lenge at laget som er her nå er veldig spennende, sier Fagermo.



Fagermo er klar og tydelig på at gjennomtrekket har vært for stor i Oslo-klubben. I sommer er han klar på at han ønsker få utskiftninger.

Samtidig kommer han med en erkjennelse på egne vegne.

– Jeg har vært med på å skape en utfordring. Før jeg kom hit, ble det tatt opp altfor få spillere. Det gjorde at man mistet talenter som (Christos) Zafeiris, (Leo) Cornic og (Fredrik) Oppegård, mens jeg har tatt opp veldig mange, sier Fagermo.

Og nettopp det tror han kan ha påvirket VIFs kortsiktige resultater negativt.

Han viser til at VIF-stallen teller 17-18 spillere på under 21 år.

– De har nesten ikke spilt Eliteserie-fotball. Jeg har latt for mange spillere få tillit, men det har gått utover treningshverdagen. Framover må vi ha mer spissing der, sier Fagermo.



– Ikke ubehagelig

Samtidig virker 56-åringen overbevist om at retningen klubben beveger seg i nå, er den riktige.

– Glimt-kampen kan være en rettesnor fordi vi slet med å holde følge i førsteomgang. I annen omgang er vi litt bedre med, fordi vi da har tilegnet oss tempoet. Sånn blir det når vi har en treningshverdag som er litt svakere, sier Fagermo.

- RETTESNOR: Dag-Eilev Fagermo mener 1-3-tapet mot Bodø/Glimt sist beviste flere av hans poenger. Han ønsker seg blant annet langt større kontinuitet rundt laguttaket, akkurat slik Glimt har hatt det. Foto: Mats Torbergsen

Nå handler det om å spisse det hele framover, tror Fagermo.

– Jeg sitter ikke selv og bestemmer filosofien til klubben. Men Vålerenga har prøvd å kjøpe før uten å lykkes. Nå prøver man å bygge opp klubben gjennom akademiet. Om det heller ikke lykkes, så blir det vanskelig. Men jeg tror det er riktig for klubben å jobbe på den måten, sier Fagermo.

For sannheten er at VIF det siste tiåret har vært en midt på tabellen-klubb i Eliteserien. I de ni foregående sesongene før han tok over, var klubbens snittplassering 8,11.

To 6.-plasser var klubbens bestenoteringer siden sølvet i 2010.

Likevel kreves det langt mer i Oslo-klubben.

– Det er ikke ubehagelig, det er sånn fotball er. Samtidig er det litt sånn at vi er der dere eksperter sa at Vålerenga ville ende i år. Og så blir vi tatt for det etterpå. Det er litt selvmotsigende, sier Dag-Eilev Fagermo.



Samtidig vet Fagermo meget godt at Vålerenga og klubbens supportere har langt andre ambisjoner enn å kjempe på midten av tabellen.

Søndag starter klatrejobben hjemme mot Strømsgodset.