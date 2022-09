VIF-juvel herjet med erkerival Lillestrøm: – Vil komme store bud

Et utsolgt og kokende Intility fikk se Vålerenga utklasse Lillestrøm i derbyet. Det anført av en glitrende Osame Sahraoui (21).

Vålerenga - Lillestrøm 3-1

Kampen ingen av lagene tåler å tape. Osame Sahraoui mot Gjermund Åsen. Torgeir Børven mot Thomas Lehne Olsen.

Derbyet mellom Oslo og Romerike hadde det meste. 21 år gamle Sahraoui tok mye av oppmerksomheten.

– Det er morsomt å ha den godfølelsen når det flyter. Det flyter ikke bare for meg, men for hele laget. Det har vi jobba veldig hardt for etter den nedturen vi har hatt, sier kampens store spiller til TV 2.

Først bøyde han inn en perle. Deretter serverte han spiss Børven, som satte sitt første etter returen i kongeblått. Med 20 minutter igjen hamret Sahraoui inn sin andre scoring for kvelden.

– Det han gjør i forkant av 2-0-målet er det ingen andre i Eliteserien som gjør bedre, mener TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Hvordan har du fått den balansen og selvtilliten?

– «Fattern» sier alltid at fotball er en dans. At jeg må vrikke litt på meg for å få de andre vekk. Det er det jeg prøver å gjøre, gliser Sahraoui.

Espen Garnås scoret for gjestene, men dette var Sahraouis store kveld.

– Han har jo enda ikke valgt mellom Marokko og Norge, men Ståle Solbakken må jo elske det, for dette er landslagsklasse. Det vil komme store bud, spår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

KOK: Vålerenga var klart best i derbyet mot Lillestrøm. Foto: Annika Byrde / NTB

Det betyr at Dag-Eilev Fagermos lag fortsetter den ubeseirede rekken. De har nå ni seire og én uavgjort på sine siste ti kamper og inntar femteplass på tabellen.

– Vi var gode en halvtime i første og hele andre. Da var det så forskjell på lagene at vi vinner fortjent, sier Fagermo til TV 2.

På spørsmål om hva treneren synes om prestasjonen til Sahraoui sier han følgende:

– Han har egenskapene til å være avgjørende i mange kamper. De var redde hver gang han fikk ballen, sier Fagermo.

– Hvordan ser utsiktene ut?

– De er gode. Mye penger på kontoen til han og Vålerenga forhåpentligvis, smiler Fagermo som tror de kan miste juvelen i januar.

For bronseplasserte Lillestrøm ser det verre ut, som har én seier på de siste fem. Nå pustes de i nakken av Rosenborg poenget bak.

– Det er ikke lett å tenke på det positive nå etter dette resultatet og målene vi slipper inn. Utilgivelig. Vi får slikke sårene våre og tenke neste, sier LSKs Espen Garnås til TV 2.

– Vi ødelegger litt for oss selv i dag og slipper de for mye til på vår høyreside, oppsummerer Geir Bakke.

Sahraoui-kunst

Kampen ble innledet med store mengder pyro fra begge lag. På banen var det Vålerenga som spilte med mest krutt.

Etter 22 minutter ga Jacob Dicko Eng til Sahraoui i boksen. 21-åringen valgte å skru ballen i lengste kryss, og hjemmefansen fyrte opp bluss i eufori.

– Sahraoui har en balanse som opphever tyngdekraften. Han får habile forsvarspillere til å se ut som saltstøtter og når han i tillegg leverer sluttprodukt kan man nesten ikke be om mer, sier Amankwah.

Lillestrøm hevet seg noe etter baklengsmålet.

Kaptein Gjermund Åsen svingte inn et innlegg ti minutter før pause, hvor Thomas Lehne Olsen headet mot det nærmeste hjørnet. Keeper Magnus Sjøeng vartet opp med en god redning.

FRUSTRERT: Gjermund Åsen fikk det ikke til å stemme mot Vålerenga. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Børven doblet

Lagene så ut til å gå i garderoben med 1-0, men Sahraoui ville det annerledes. Kantspilleren danset nedover siden og chippet ballen lekkert inn foran mål.

Der var Torgeir Børven som stanget inn sitt første etter Vålerenga-returen.

Kanarifuglene ga ikke opp og fikk sin scoring med 51 minutter på klokka.

En corner ble slått langt bak i feltet hvor Lehne Olsen headet tilbake foran mål. Midtstopperen kranglet inn reduseringen fra kort hold.

Men Vålerenga var det beste laget og punkterte kampen etter 71 minutter.

Tobias Christensen vant ballen fra Garnås, som spratt videre til Sahraoui. Han dro seg over på venstre og banket inn ny scoring i nettaket.

Resten av kampen var et Vålerenga som koste seg med ballen, mens fansen sang «stille i fjøset» til de gulkledde.

– Det er fantastisk at vi har slike oppgjør som Vålerenga mot Lillestrøm, for dette er fantastisk reklame for norsk fotball. Det kokte på tribunene gjennom hele kampen, sier Mathisen.