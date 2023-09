VIF-helten med klart råd:

JAKTER OPPRYKK: Johannes Moesgaard var i Vålerenga i 14 år. Daniel Fredheim Holm spilte over 300 kamper for klubben. Nå er VIF-duoen i ferd med å utrette store ting med 1. divisjonsklubben KFUM Oslo. Seks runder før slutt, ligger klubben på opprykksplass. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

I lag med hovedtrener Johannes Moesgaard – også han med tung Vålerenga-historikk – er han i ferd med å gjøre underverker med KFUM Oslo i 1. divisjon.

Seks serierunder før slutt ligger «Kåffa» på direkte opprykksplass.

– Vi er jo inne på noe, sier Daniel Fredheim Holm og gliser bredt.



Mens stemningen er forventningsfull hos opprykksjagende KFUM, er situasjonen en annen noen kilometer unna. I gamleklubben Vålerenga kjemper man en innbitt kamp for å unngå nedrykk.

– Jeg har vel egentlig ikke tenkt tanken på at vi kan bytte plass. De ligger jo der de ligger, men jeg tror vel ikke at Vålerenga rykker ned, sier Fredheim Holm.

TROR IKKE PÅ DIVISJONSBYTTE: Daniel Fredheim Holm tror Vålerenga unngår nedrykk fra Eliteserien. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

I kveld kan uansett Vålerenga glemme alt av nedrykksspøkelser for en kveld. Da skal Oslo-klubben – hjemme mot Bodø/Glimt – forsøke å ta seg til cupfinalen for første gang på snart 15 år.

I 2008 herjet Daniel Fredheim Holm og Mohammed Abdellaoue på topp for Vålerenga. Duoen herjet fullstendig med Stabæk, scoret to mål hver og Vålerenga vant 4-1 over Stabæk.



– En ekstrem opplevelse, minnes Fredheim Holm.

– En kulturell utfordring

Men siden har det vært tørke – både i cupen og i serien.

For med et par hederlige unntak, har Vålerenga vært en middelhavsfarer i norsk fotball som har slitt med å leve opp til forventningene.

– Det er jo litt trist at det er blitt sånn. Vålerenga har en fantastisk tilhengerskare og kunne skapt enorm interesse rundt norsk fotball, sier Johannes Moesgaard.



Han forlot Vålerenga etter å ha hatt ulike trenerroller i klubben i 14 år da Dag-Eilev Fagermo kom til klubben i 2020.

I likhet med Fredheim Holm er han fortsatt glad i klubben.

Fra utsiden har duoen gjort seg opp sine tanker om hvorfor ting er blitt som de er i Vålerenga.

SUKSESSDUO: Johannes Moesgaard fikk en tøff start på karrieren som hovedtrener i KFUM i år, men i lag med assistent Daniel Fredheim Holm har «Kåffa» virkelig blomstret i det siste. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Det er prøvd såpass mye nå som ikke har fungert. Jeg tenker det handler om en kulturell utfordring, for det har ikke stått på dyktige mennesker som har prøvd, sier Johannes Moesgaard.



VIF-sjef: – Et godt poeng



I løpet av de siste årene har rutinerte trenere som Dag-Eilev Fagermo, Martin Andresen, Ronny Deila og Kjetil Rekdal vært hovedtrener i Oslo-klubben.

– Til syvende og sist tror jeg det handler om ting som skjer på ledelsesnivå: Det er der de stor beslutningene tas. Jeg tror man må finne ut hvilken retning man ønsker. Ønsker man et etablert lag med de beste og mest erfarne spillerne som gir størst sjanse for medalje, så må man gå for det. Ønsker man heller å gå for mange unge gutter, så må man gå for det mer skikkelig, sier Moesgaard.



Han føler Vålerenga nå har valgt en middelvei, der klubben vil ha i pose og sekk.

– Jeg er enig med Johannes. Klubben må ta et valg. Man må finne ut hvilken retning man ønsker. Nå har man blitt litt hoppende etter utifra hvilken trener man har hatt. Jeg mener klubben må ta mer styring, sier Fredheim Holm.



I Vålerenga har Joacim Jonsson vært sportssjef siden i mars i fjor.

Konfrontert med uttalelsene til KFUM-duoen, erkjenner Jonsson at Moesgaard og Fredheim Holm er inne på noe.

ENIG: Joacim Jonsson sier rett ut at Daniel Fredheim Holm og Joacim Jonsson har et poeng i sin VIF-analyse. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Det er et godt poeng at Vålerenga må bestemme seg for en strategi. Vi kan ikke gjøre alt. Det kan nok være at Vålerenga har prøvd å være god på det aller meste, både når det kommer til akademi, til egne spillere og til å jakte medalje. Jeg tror nok at det kan lønne seg å være mer dedikert og krystallklar på hvilken retning man ønsker å gå. Det er ting som vi har jobbet med i det siste og som vi kommer til å diskutere utover høsten, sier Jonsson.

– Hva tenker du er riktig retning?

– Det tenker jeg at vi først tar internt. Det er strategiske ting som vi jobber med for tiden, sier han.

Hjertet fortsatt i VIF

Tilbake på Ekeberg, der KFUM er seks kamper unna et mulig opprykk, er det ingen skadefryd å spore knyttet til Vålerengas tøffe sesong.

Tvert imot krysser både Johannes Moesgaard og Daniel Fredheim Holm for en etterlengtet VIF-opptur mot Bodø/Glimt torsdag kveld.

– Ja, absolutt. Skal jeg heie på Glimt!? Nei, jeg holder med Vålerenga så lenge vi ikke er i Eliteserien, sier Fredheim Holm.



– Ja, samme her. Jeg har så mange venner og kjente i Vålerenga, påpeker Johannes Moesgaard.



14 år i klubben, der de siste var som assistent rundt A-laget, satte spor. Nå håper han på en ny cupfinale for Vålerenga.

– Sist Vålerenga var i cupfinalen, hadde jeg vært fotballtrener i Vålerenga i to år. Jeg trente et guttelag der. Så sto jeg på kortsiden da Daniel og Moa kjørte show mot Stabæk, sier Johannes Moesgaard.