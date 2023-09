VIF-Bakke om LSK-nedtur:

INTILITY (TV 2): Vålerenga-sjef Geir Bakke (53) har en helt spesiell forklaring på hvorfor han for alt i verden vil unngå å tape cupfinalen i år.

Bare fire måneder og åtte dager etter at han som Lillestrøm-sjef tapte cupfinalen for 2022 mot Brann, jakter 53-åringen torsdag kveld en ny cupfinale.

– Det gnager fortsatt noe jævlig, sier Geir Bakke om 0-2-tapet mot Brann på Ullevaal i mai.



Mye har skjedd siden den gang. Bakke har byttet ut Lillestrøm med erkerivalen Vålerenga.

Og i Oslo-klubben lever drømmen om en cuptriumf i beste velgående foran semifinalen mot Bodø/Glimt på hjemmebane.

Quiz-frykt

Skulle det gå veien der, er det liten tvil om at Geir Bakke vil være ekstremt motivert når cupfinalen går av stabelen lørdag 9. desember.

– Jeg vil liksom ikke havne i en quiz om noen år framover om hvilken trener det var som tapte to cupfinaler i samme sesong, og hvilken sesong var det. Nei, pokker heller. Om vi går dit, så skal vi vinne. Det er ikke snakk om noe annet, sier Geir Bakke.

Cupfinalen for 2022 ble spilt i mai i år som en konsekvens av pandemien.

NEDTUR: Lillestrøm leverte en svak cupfinale og tapte til slutt fullt fortjent mot Brann. To måneder senere var Geir Bakke og Petter Myhre ferdig i klubben. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Må opp mot maks

I en eventuell finale vil Molde bli motstander.

Men først venter altså Bodø/Glimt for Vålerenga i en kamp som TV 2s Marius Skjelbæk i FotballXtra sist helg omtalte som VIFs viktigste på et tiår.

– Man har jo litt følelsen av at det er sånn, ja... Det er en cupfinale. I Norge er det to titler å spille om. Nå er vi nære. Og vi har hjemmekamp, mot et veldig bra lag. Vi må opp mot maksnivået vårt, sier Geir Bakke.



I serien har Vålerenga hittil hatt et tøft år. Ni serierunder før slutt er det bare målforskjellen som holder Oslo-klubben over kvalifiseringsplassen.

Nå drømmer VIF om en cupfinale som på sett og vis kan berge sesongen.

– Det vil bety masse for fansen å få en fest på Ullevaal. Det gir liv i leiren og næring til alle som holder med klubben. Samtidig har vi viktige seriekamper foran oss, sier Geir Bakke.



– Ligger det i bakhodet at en cupfinale kan gi Europa-spill neste år?



– Selvsagt. Men vi må klare å skille ting fra hverandre og være til stede der det gjelder når det gjelder, sier Geir Bakke.