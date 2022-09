– Vi var et taperlag

Kristiansund-trener Christian Michelsen mener at det vil være klubbens største bragd hvis de klarer å berge plassen i Eliteserien etter det som var et umulig utgangspunkt.

POENGFANGST: Christian Michelsen og Kristiansund lå på bunnen av tabellen med ett poeng etter 12 serierunder, men er - med åtte serierunder igjen - på skuddhold til et aldri så lite mirakel. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Det er ikke noe kult å være verken trener, spiller eller en del av et taperlag. For det var det vi var, sier Christian Mikkelsen til TV 2.

Mot alle odds har han skapt et lag som etter opprykket til Eliteserien i 2017 har kloret seg fast på øvre halvdel av tabellen hvert eneste år.

På sensommeren i fjor begynte de største optimistene å drømme om medalje, men så kom den brutale nedturen.

I sommer lå KBK fortapt på bunnen av tabellen med ett fattig poeng og alt så mørkt ut med tanke på å ikke rykke ned.

– Heldigvis har jeg et et hus langt unna majoriteten av folk. Jeg buret meg inne. Jeg følte at jeg ikke fortjente å treffe folk, sier 46-åringen med et smil.

Før han kjapt legger til:

– Neida, her på Nordmøre har de fleste føttene plantet på jorden. Vi er en ydmyk gjeng her oppe. Det var aldri noen surmuling eller bitterhet, og gjengen har aldri vært resignert. Vi har i stedet jobbet på og tatt opp hansken.

På fisketur

Med fiskestangen i hånden - og like stor tro på fisk på kroken som på poeng i de neste kampene - møter han TV 2 i fjæresteinene ikke så langt fra Kristiansund stadion.

OPP- OG NEDTURER: Christian Michelsen forteller åpent om situasjonen i Kristiansund. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Mens han tidligere har blitt hyllet for sine prestasjoner, nominert til prisen for «Årets trener» og blitt linket til større klubber, så snudde naturligvis stemningen da laget lå hjelpeløs på bunnen av tabellen.

– Vi hadde ikke forventet at nedturen skulle treffe oss så hardt, men det var mange faktorer som spilte inn. Vi fikk mange utfordringer på på samme tid. Det gjorde noe med konkurransevilkårene. Men det er en del av fotballen og vi var rett og slett ikke gode nok.

– Fryktet du en periode for jobben?

– Jeg skjønner at det blir spekulasjoner og at det ble pratet om. Men jeg vet ikke om det ble vurdert. Om man begynner å tenke slik så mister man fokus på det viktigste: Å gjøre en best mulig jobb hver eneste dag.

Samtidig er dette en god erfaring å ha med seg, sier Michelsen.

– Man kjenner at man lever og at kravene og forventningene spisses. Slik skal det være i fotballen. KBK har imidlertid alltid vært et «vi-prosjekt». Den lojaliteten jeg - og mange andre - har vist, var nok viktig i den perioden vi håper å ha lagt bak oss.

– Vi er en liten klubb med ressurser deretter. Da trykker nok slagsiden hardere på oss enn på mange av våre konkurrenter. Det er imidlertid deilig å ha kommet styrket ut av det.

For etter tre seire på rad begynner det umulige å se mulig ut. Foran søndagens kamp mot Strømsgodset ligger Kristiansund «kun» seks poeng bak Sandefjord på kvalikplass.

Dermed er håpet tent.

I STØTET: Christian Michelsen og Kristiansund har vunnet de tre siste kampene og er i flytsonen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi har en fantastisk fin spillergruppe som har hatt tro på det vi holder på med. VI har hatt en haug med utfordringer i år. Da krever det mentalitet og karakter å stå i det.

– VI har ikke lett etter unnskyldninger, men tenkt neste ball og jobbet med ro på at den første seieren skulle komme. På veien dit endret vi kurs, formasjon og fikk tilbake spillere fra skade. Da har kvaliteten blitt bedre, forteller Michelsen.

– Det er et helvete

Mens han kaster sluken ut i fjorden anslår han at det kreves 28 poeng for å være sikret kvalikplass. Kristiansund har nå 16 poeng.

– Om det er gøyere å være trener nå? Det er som natt og dag. Det er ingenting som er artig med å tape. Unnskyld uttrykket, men det er et helvete. Alt er artigere når du vinner, sier han.

NERVØS: Christian Michelsen før kampen mellom Kristiansund og Tromsø på Kristiansund Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Hvordan ser du på mulighetene for å stå i Eliteserien?

-Mulighetene mot Strømsgodset er gode. Vi er bra nå, men Marienlyst er en steike tøff arena. Så det blir vanskelig, men vi har vist i lengre tid at vi kan spille jevnt med de fleste lagene i Eliteserien, så får tiden vise om vi kan få med oss noe hjem fra Drammen.

– Du svarte ikke på det som egentlig var spørsmålet?

– Det er veldig dumt å tenke på det som skal skje i midten av november, vi må bare bruke de sjansene som ligger foran der.

– Det blir steintøft

Men der pilene peker oppover for Kristiansund, så peker de i motsatt retning for Sandefjord og Ham-Kam, som ligger på plassene foran på tabellen.

Laget fra hvalfangerbyen har kun tatt to poeng på de sju siste kampene. I samme periode har Michelsens mannskap sopt med seg elleve poeng.

– Hvis vi skulle klare det, så vil det være den største prestasjonen som KBK noensinne har gjort. Uten tvil. Aldri har vel noen lag klart det med det utgangspunktet vi hadde. Det blir steintøft. Og det skal sykt mye til.

De har åtte kamper å gjøre det på.

Kristiansunderen, som har trent laget siden 2014, håper på mer flaks i avslutningen av sesongen enn på fisketuren med TV 2, som endte uten napp.

– Mot slutten av sesongen blir det ofte en del rare resultater. Så får vi prøve å gjøre de så «rare» i KBK-favør som overhode mulig. Vi får satse på at poengene biter på.