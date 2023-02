– Vi har ikke kronene til Molde eller Bodø/Glimt

Men Lillestrøms trenerduo forteller at de kikker etter en midtbanespiller.

Lillestrøm ble nummer fire i Eliteserien forrige sesong, men hang lenge med i medaljekampen.

Siden i fjor har flere spillere forsvunnet fra klubben, blant andre Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen, Tom Petterson og Igoh Ogbu.

Samtidig har nye spillere kommet til. Ruben Gabrielsen, Vetle Skjærvik, Kristoffer Tønnessen, Martin Ove Roseth og Andreas Vindheim er blant dem som har kommet inn for å styrke stallen.

– Nå har vi heldigvis fått unnagjort overgangene så tidlig som mulig. Det har gjort at vi i større grad har kunnet forberede oss i fred og ro, sier Petter Myhre.

Selv om han og Geir Bakke er fornøyd med hvordan stallen ser ut, røper Bakke at de fortsatt er på utkikk etter en bestemt type spiller.

– Vi har tenkt litt på om det skulle kommet inn en midtbanespiller til. Mathew var en litt annerledes spillertype enn de vi har nå. Han var en balansespiller som sto veldig godt i det defensive også når vi angrep. Frem til seriestart må vi se om vi klarer å dyrke frem de egenskapene hos de vi har, ellers må vi ut på markedet for å se hva som finnes der. Men det er ikke bare-bare. Vi har ikke kronene til Molde og Bodø/Glimt og bare kunne pelle, sier Bakke.

Mens Lillestrøm gikk på banen i en 3-4-3-formasjon gjennom store deler av 2022-sesongen, blir det litt annerledes i år. I treningskampene har Lillestrøm terpet på en 3-5-2-formasjon. Og grunnen til det er enkel: Superspissene Akor Adams og Thomas Lehne Olsen.

– Vi har en pakke i de to, og vi ønsker å spille dem som en duo. Begge er en bakromstrussel, og Thomas er også sterk feilvendt. Akor er enda råere på toppfart. Vi ønsker at de to skal få en god relasjon, sier Bakke.

Da kan det bli ubehagelig å møte kanarifuglene. Etter to fjerdeplasser på rad er medalje et naturlig mål, men konkurransen i toppen er tøff.

– Vi må klare å sette oss selv i utfordrerposisjon. Det er ganske enkelt når du ser ressursene til en del av de andre. Innimellom kan det være behagelig å være utfordrer, avslutter Myhre.