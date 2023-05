Trener Bjarte Lunde Aarsheim innrømmer at det spesielt er én ting Viking må rette på.

Viking har nærmest hatt for vane å ligge under, for så å slå tilbake den siste tiden. Først snudde Viking 0-1 til 7-3-seier mot HamKam, 0-1 ble til 1-1 mot Godset, og 0-1 ble til 2-1-seier mot Sandefjord.

16. mai sto Viking for nok en fantastisk snuoperasjon da laget snudde 0-2 til pause til 3-2-mot Odd foran et fullsatt hjemmepublikum på fotballens festdag.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim innrømmer at Vikings snuoperasjoner både gleder og irriterer.

– Det viser en utrolig karakter av guttene, men vi har gjort dette før, dessverre. Vi har jo nesten for vane å komme under, og det må vi rette på. Vårt mål er jo å score først og kontrollere kampene, poengterer han etter Vikings 3-2-seier mot Odd.

– Hvilke knapper er det dere egentlig trykker på i pausen?

– Nei, mot Odd så måtte vi denne gang heve stemmen. Spillerne var veldig misfornøyd selv. Intensiteten i angrepene kom altfor sent. Heldigvis tok vi tak i andreomgang, og leverte fantastisk, svarer Lunde Aarsheim.

GLAD OG IRRITERT: Vikings trener Bjarte Lunde Aarsheim i intervjusonen etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Odd på SR-Bank Arena. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Sluttet å se på tabellen 16. mai



Etter seieren mot Odd klatret Viking opp til en andreplass på tabellen på samme poengsum som Brann, men med bedre målforskjell enn rivalene fra Bergen. Avstanden opp til ledende Glimt er imidlertid hele åtte poeng.

I fjor ledet som kjent Viking tabellen etter 16. mai-runden, men siden tabelltoppen gikk det bare nedover. Derfor tør ikke Lunde Aarsheim å se på tabellen helt enda.

– Vi skal slutte å se på tabellen 16. mai, den feilen gjør vi ikke igjen. Men så langt i sesongen har vi totalt sett vært det beste laget mot de lagene vi har møtt, men vi tenker utvikling og har en bra bredde i troppen. Det blir et spennende Viking-år, konstaterer Vikings trener.

– Et sunt konkurransemiljø



Mot Odd kom Sander Svendsen inn fra benken og ble matchvinner med sin 3-2-scoring. Bjarte Lunde Aarsheim er klar på at Vikings trenerduo har et luksusproblem på topp når de kan velge mellom Zlatko Tripic, Lars Jørgen Salvesen, Nick D’Agostino og Sander Svendsen blant de tre i angrepet i lagets 4-3-3-formasjon.

– Mot Odd viser det seg igjen at vi har bruk for den bredden i stallen vi har nå, understreker han.

Sander Svendsen depper ikke over å bli plassert på benken.

– Det gagner oss med konkurransen om plassene på laget som er nå. Det gjør at vi går på trening hver dag. Vi har et sunt konkurransemiljø og unner hverandre suksess. Det er en viktig faktor i hele greia, konstaterer matchvinneren mot Odd.

Vikings neste oppgjør et cupkampen mot Forus/Gausel 24. mai, før Bodø/Glimt venter i Eliteserien 29. mai.