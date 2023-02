– Vi har et krav over oss som veldig få andre har

HJERNEN OG HÅNDEN: Kjetil Rekdal og Geir Frigård har utviklet et unikt samarbeid. Håpet i Trondheim er at det samarbeidet skal lede RBK tilbake til toppen. Foto: Lage Ask / TV 2

De har akkurat tilbragt en knapp halvtime i «lekerommet» på hotellet i Marbella.

Etter fire forskjellige øvelser blir ikke Kjetil Rekdal og Geir Frigård enige om hvem som er best i TV-spill. Selv ikke en avgjørende runde med airhockey klarer å forene RBKs trenerduo.

– Da skal jeg feire seieren på rommet. Ta en salto i dobbeltsenga, humrer Rekdal, til Frigårds store irritasjon.

– Jeg tipper at jeg er den dårligste taperen, og Kjetil den dårligste vinneren. Så det er en jævlig dårlig kombo, når du vinner, sier RBK-assistenten mens han titter bort på Rekdal.

Rekdal og Frigård i episk duell

Det er alltid godt humør rundt RBK-duoen. Og de konkurrerer om nesten alt. Bortsett fra Rosenborg. Der står de last og brast ved hverandre, i jakten på å lede trønderne tilbake til toppen av norsk fotball.

– Vi er nok mer outsider nå enn hvis vi hadde gått inn i sesongen med det samme arsenalet offensivt som vi hadde da sesongen ble avsluttet i fjor. Men i fotball kan det komme rask utvikling, mens det kan gå i stå for andre. Målet vårt er å komme til topps. Om vi klarer det i år? Vanskelig å svare på, men vi ønsker å være med å kjempe i toppen, sier Rekdal bestemt.

– En moderne leder

På hans venstre nikker Geir Frigård anerkjennende. Til forskjell fra mange andre trenerteam i Eliteserien, er det assistent Frigård som har hovedansvaret for den daglige jobben som legges ned på treningsfeltet.

– Det jeg vet er at Kjetil er veldig trygg på seg selv. Han står godt i stormen som det er å være hovedtrener i Rosenborg, han tåler det veldig godt. Han er ikke redd for å gi ansvar til folk rundt seg. Jeg synes Kjetil er en veldig moderne leder, i den sammenhengen. Det tror jeg er med på å skape et voldsomt eierskap til sluttproduktet, sier Frigård.

«Kjetil Rekdal» gir spillerne en skyllebøtte

For der Frigård som oftes er å finne i fri dressur ute på RBKs treningsfelt, trekker Rekdal seg ofte litt tilbake.

Men hovedtreneren følger med. Med falkeblikk.

– Om du står og skriker og hiver inn baller hele tiden, så klarer du kanskje ikke å ha den totale oversikten. Når det kommer til struktur, er det mer min jobb. Sånn skal vi spille, det er ingen diskusjon rundt det, sier Rekdal og utdyper:

– Så er det Geir og Roar som driver en del av deløvelsene og forbereder oss fram til sluttproduktet. Det tror jeg er veldig sunt, at alle får brukt seg selv og føler seg som en del av en gruppe. Et ansvar for det som blir resultatet til slutt, da, sier Rekdal.

Overrasket

Vel ett år inne i jobben som Rosenborg-trenere, føler både Rekdal og Frigård at trønderne er på god vei.

Men det er stadig en vei å gå.

– Vi ble litt overrasket over tilstanden da vi kom, uten at vi skal henge ut noen for det. Jeg tror det var mer å ta tak i enn det vi forestilte oss, sier Rekdal.

GODT HUMØR: Både smilene og latteren sitter løst på RBKs treningsfelt. Foto: Frank Lervik

– Det er mye som skal og må bli bedre, som vi må få på plass. Det jobber vi med hver dag. Og så er jo totalen og soliditeten på et annet nivå enn den var i fjor på samme tid, det er det ikke noen tvil om, fortsetter Rekdals høyre- og venstrehånd.

Selv om både treningskultur, humør og intensitet har tatt seg merkbart opp i Trondheim det siste året, er det edelt metall som er det aller viktigste for RBK-supporterne.

Kanskje til og med i større grad enn det Rekdal og Frigård trodde da de ankom Lerkendal i januar i fjor.

Sjefen sjøl har i alle fall latt seg overraske av spesielt én ting.

– Det er utålmodigheten, kanskje, uten at vi har brydd oss noe særlig om det som foregår rundt oss. Så vet vi at i en klubb som Rosenborg har man ikke råd til å hvile på laurbæra. Man må opp og fram, opp og fram. Du skal hele tiden strekke deg videre. Vi har veldig lyst til å vinne noe, påpeker Rekdal.

Kverner døgnet rundt

Før 2023-sesongen har optimismen tatt seg merkbart opp i Trøndelag.

En tredjeplass i fjor ga både plass i Europa og litt arbeidsro for Rekdal og Frigård.

Men selv om det gikk rimelig i bra i deres første år på Lerkendal, har ikke duoen noen planer om å slappe av.

– Jeg er kanskje ikke den som står opp først, men vi får nok søvn. Vi går ikke med mareritt i senga nei, det gjør vi ikke. Men det henger jo over deg og du klarer aldri å slippe det bort, for du går alltid og leter etter forbedringsmuligheter på alle mulige måter. Det er en evig trommel som går, sier Rekdal.

«I», som bor knappe fem minutters kjøring unna sin assistent, forteller at det blir noen telefoner til sin assistent i løpet av en dag. Og litt diskusjoner og krangling, naturligvis.

KONKURRANSE: Både Rekdal og Frigård elsker å konkurrere. Det fører ofte til heftige diskusjoner mellom de to trenerne. Foto: Per-Atle Karlsen

– Hadde vi bodd vegg i vegg, så tror jeg vi hadde gått ned veggen, humrer Rekdal, mens Frigård rister oppgitt på hodet.

Dynamikken mellom de to er det i alle fall lite å utsette på. Den kommer nok godt med når kravslista i Trøndelag skal oppfylles i løpet av 2023.

– Vi har et krav over oss som veldig få andre har. I Trondheim er det ikke nok å vinne, det skal underholdes og det skal være artig og angrepsvillig. Vi prøver å etterleve det så godt vi kan. Det er også viktig oppi det her. Ja, vi skal bli et godt fotballag, men vi skal også toppe med artige opplevelser, avslutter Rekdal.