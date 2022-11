– Vi har et av de beste utgangspunktene

Kristiansund gikk på et smertefullt nedrykk fra Eliteserien søndag. Dagen derpå er klubben sikre på at de har gode forutsetninger til å komme tilbake.

SKUFFET: Snorre Strand Larsen og resten av Kristiansund var langt nede etter at nedrykket fra Eliteserien ble et faktum søndag kveld. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvordan er stemningen på stadion i dag?

– Den var tung fra morgenen av, men begynner å bli bedre nå. Det er flere og flere smil igjen. Vi må bare ta tak i arbeidsoppgavene og det som skal gjøres. Det er ikke annen medisin, sier Eirik Hoseth, sportslig leder i KBK.

Kristiansund rykket ned til Obos-ligaen etter at det kun ble 1-1 mot Jerv i siste serierunde.

Sandefjords imponerende opphenting til 2-2 i sluttminuttene mot Haugesund ble en brutal avslutning på sesongen.

– Det var himmel og helvete, sier Kjetil Thorsen, daglig leder i Kristiansund.

NY TILVÆRELSE: Daglig leder i Kristiansund Kjetil Thorsen og resten av klubben blir en del av Obos-ligaen neste år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg tror mange i Kristiansund skrudde av mobilene sine når det var igjen 1-2 minutter i Sandefjord og var mer opptatt av at ikke vi skulle slippe inn et baklengsmål. Plutselig ut av intet så fikk vi høre at det var scoret to kjappe mål. Da blir det ekstra bittert og uvirkelig, fortsetter Thorsen.

Kristiansund var tabelljumbo ved halvspilt sesong, og Thorsen er ærlig på at han har vært forberedt på at det kunne ende med nedrykk i store deler av sesongen.

Det gjør at den nye tilværelsen ikke kommer som et sjokk på klubben.

– Vi kan ganske raskt trykke på noen knapper og gjøre noen tilpasninger, sier Thorsen.

– En evigvarende opptur

Thorsen ble ansatt i 2006 og ble klubbens første heltidsansatte. Siden den gang har han vært en del av suksesshistorien til KBK.

– Det har vært en evigvarende opptur. Vi har bygd klubben stein for stein, forklarer han.

– Vi er fortsatt en veldig ung klubb og dette er første gang man har møtt motgang. Vi har utviklet og investert i klubben og stadion. Det er en krevende øvelse, men vi har lyktes veldig godt med det til nå.

– Sandefjord har scora. Nei, nei, nei, nei, nei, nei!

Han tror ikke klubben klapper sammen av at KBK må ta den tunge turen ned i Obos-ligaen.

– Vi har god støtte fra lokalområdet som gjør at vi allerede har solgt sikkert 70 prosent av budsjettet for neste år, når det gjelder sponsoravtaler og sesongkort. Vi kommer til å være en hardtsatsende klubb i Obos-ligaen til neste år, fastslår Thorsen.

– Et av de beste utgangspunktene

– Hvilke konsekvenser gir et slikt nedrykk?

Kristiansunds tabellplassering i Eliteserien 2017-2022 2017: 7.-plass 2018: 5.-plass 2019: 6.-plass 2020: 5.-plass 2021: 6.-plass 2022: 15.-plass

– Jeg tror ikke at det på kort sikt vil være så mange konsekvenser. Vi får ikke full effekt av markeds- og medieavtalen nå som vi rykket ned, men avtalen har også et element med seg i historikk. Vi får betalt for historikken og de siste 5-6 årene har vi vært innenfor topp 6 i Eliteserien. Vi vil komme godt ut av en slik avtale i forhold til andre lag i Obos-ligaen.

Thorsen forklarer at markeds- og medieavtalen ikke vil gi klubben noe mindre i Obos-ligaen, siden de har med seg historikken fra Eliteserien de siste sesongene. Likevel ville de tjent flere millioner på å holde seg på øverste nivå.

– De andre lagene i Obos-ligaen som har vært der over tid får ikke den effekten som vi får. Det gjør oss ganske konkurransedyktige.

På nest høyeste nivå i norsk fotball mener Thorsen at KBK vil være slagkraftige økonomisk.

– Vi har nok et av de beste utgangspunktene, men det vil også være et element hvordan vi gjør det neste år. Der stiller alle lagene likt, så vi vil kun ha en fordel med historikken vår.

Flere på utgående kontrakt

Fem av klubbens bærebjelker de siste årene er på utgående kontrakt. Det gjelder Amin Askar, Bendik Bye, Dan Peter Ulvestad, Andreas Hopmark og Amidou Diop.

Hoseth som har det sportslige ansvaret bekrefter at det er dialog med samtlige spillere.

– Man skal ikke bli sjokkert om noen av dem fortsetter her. Flere av dem har etablert seg i Kristiansund, sier han.

SPORTSLIG LEDER: Eirik Hoseth har ansvaret for spillerlogistikken i Kristiansund Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hoseth mener at det er et lite generasjonsskifte på gang i klubben, og trekker frem flere av de yngre spillerne som kan bidra til at Kristiansund kommer seg tilbake til Eliteserien.

– Man har et godt utgangspunkt med den spillertroppen man har. Det er en del spillere som er i en fin alder og fått mye bra erfaring i Eliteserien allerede. Jeg kan jo nevne spillere som Sebastian Jarl, Max Normann Williamsen, Sander Kartum, Snorre Strand Nilsen, Brynjólfur Willumsson og Faris Pemi.

Han er først og fremst sikker på at de vil gjøre en god jobb for Kristiansund i 2023, men tror også at flere av spillerne kan være attraktive for andre klubber.

– Jeg vil bli overrasket om ikke noen av spillerne i KBK er interessante for andre klubber. Det er bare å se på prestasjonene som flere av dem leverte utover høsten, avslutter han.