– Akkurat nå er vi i OBOS-ligaen. Så får vi se om det er mulig å gjøre noe med det. Vi har fortsatt håp, men det svinner jo for hver serierunde som går nå.



Siem tok over som styreleder i september. Nå er tabellsituasjonen for hovedstadsklubben forverret og svært kritisk.

– Hvordan påvirker det arbeidet ditt at skipet på sett og vis er synkende akkurat nå?



– Det er jo ikke på sett og vis. Vi må jo bare innse at vi er et synkende skip. Vi er Norges nest dårligste eliteserielag. Det er harde fakta, svarer Siem.



– Det er klart at det påvirker. Nå må vi planlegge for OBOS-ligaen neste sesong. Det er en helt annen verden. Det er to veldig forskjellige ting i Norge å spille i Eliteserien og OBOS-ligaen.



– Situasjonen er alarmerende

Konsekvensene og kostnadene kan bli markante ved et potensielt nedrykk for klubben på Oslo Øst.

– Hva innebærer det å planlegge for OBOS-ligaen?



– Hvor god tid har vi? For det første så kan man se på utbetalingene fra medieavtalen. Økonomisk sett på inntekter, så er det en forskjell på kanskje 20-25 millioner kroner, sier Siem.



Det vil bare være starten.

Et år i OBOS-ligaen tilfører definitivt mindre inntekter på flere områder.

– Vålerenga er i den posisjonen at man kan selge spillere, noe som også vil minske sjansene for å rykke rett opp igjen. Det er ikke sånn at man bare spaserer opp igjen. Alle vil jo slå Vålerenga, poengterer Kjetil Siem.

– Vi har da en stall som vi må vurdere å slanke og selge noen spillere, og prøve å komme så nærme balanse som mulig uten å radere mulighetene for å komme opp igjen.



I fjor gikk Vålerenga over 40 millioner kroner i minus. Det ble dekket av VIF-eier Tor Olav Trøim, som har garantert for utgiftene og underskuddet klubben har påtatt seg i årene framover.



I år har Vålerenga solgt spillere for over 100 millioner kroner. Likevel roper Siem varsku.

Trolig må VIF på tiggerferd til Trøim igjen ved et nedrykk.



– Hvor alarmerende er den økonomiske situasjonen?



– Den er alarmerende. Så er det sånn at hvis man rykker ned, så blir spillerstallen automatisk mindre verdt. Å selge fra en OBOS-liga-posisjon kontra en eliteserieposisjon, er to forskjellige ting, svarer Vålerengas styreleder.



– Det har kommet inn en mental svakhet

VIFs styreleder er tydelig på at det er mentale utfordringer knyttet til den alvorstyngede situasjonen.

– Spilleren kan være ganske god, men i fotballen så er den råeste mekanismen den mentale biten. Man kommer inn i en ond sirkel og en mental sperre med høye skuldre, sier han.

– Det er veldig mye sant i det. Nå er Vålerenga i en stang ut-posisjon. Det har kommet inn en mental svakhet som gjør at man tør mindre, spiller litt sikrere og er redd for å gjøre feil. Konsekvensene av et baklengsmål i Stabæk-kampen kunne vært kroken på døra. Da blir enkeltspillere redde for å gjøre feil og tabber, forklarer Siem.



Forventningene og presset rundt en klubb som Vålerenga vil alltid være til stede. Han trekker fram sommerens signering Andrej Ilic som en spiller som har taklet presset det medfører å spille for en klubb som Vålerenga.

– Det å pare de store forventningene med virkeligheten, er en stor øvelse. Det krever mental styrke. Vi må bli flinkere med å jobbe opp robustheten, sier Siem.



Vil ta grep når spillere hentes

– Hvordan vil du beskrive kulturen i Vålerenga som organisasjon nå?



– Både jeg, Jokke (Joacim Jonsson) og Geir (Bakke) er en del av den kulturen nå. Vi kan ikke bare peke på veggene når vi er ledere selv. Jeg tror kanskje ikke vi er flinke nok til å «onboarde» spillerne hva det vil si å spille i Vålerenga. Det er noe annet å spille her, mener han.



Siem peker på den største utfordringen rundt klubbens kultur.

– Det er et eller annet rundt klubben med oppmerksomheten. Det er kjempepositivt, men det forplikter. Det er en annen måte å bære det på enn i andre klubber. Der tror jeg kanskje ikke vi er gode nok. Når man etterlyser en bedre kultur, så handler det veldig mye om det. Hva er konsekvensene av å være her, og hva gjør man med det? Det er det dette handler om, konstaterer Siem.