Vetlesen tok et oppgjør med seg selv: – Jeg var for mett

En Youtube-video for ni år siden har blitt til realitet for Eliteserie-komet Hugo Vetlesen (22).

Hugo Vetlesen har vært blant de aller beste i årets Eliteserie-sesong.

16 scoringer og sju assist på 28 kamper er tall bare lagkamerat Amahl Pellegrino kan matche. Det ga ham en plass på årets lag hos TV 2s eksperter.

– Jeg har hatt en god sesong, sier den sympatiske bærumsgutten.

I dette intervjuet med TV 2 åpner Hugo Vetlesen opp om:

Grunnen til at han spiller sin beste fotball i karrieren, som tirsdag kulminerte i landslagsplass.

Motgangen som la grunnlaget for suksessen.

KUNNE SMILE: Hugo Vetlesen etter landslagsnyheten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Historisk debut

Den sympatiske 22-åringen, født i Belgia, fikk eliteseriedebuten sin allerede som 17-åring for Stabæk, som den første spilleren født etter årtusenskiftet til å starte en Eliteserie-kamp.

Hele den første sesongen i 2017 var han fast inventar under Toni Ordinas og assistenttrener Jan Peder Jallands vinger.

– Hugo tok ting veldig fort. Han presterte på høyt nivå utrolig tidlig, forteller Jalland.

– Jeg så at han hadde noe vi gamlegutta ikke hadde: Når det stemte, var han helt enorm på små flater. Samtidig var han ganske spe, erindrer daværende Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg.

UNG PJOKK: Hugo Vetlesen med noen dyktige fotballspillere bak seg. Til venstre: Alanzinho og Muhamed Keita. Foto: Kristian Bjerke / Stabæk Fotball

Det ble snakket om salg til utlandet for store penger.

Men så kom motgangen. Det ble mindre spilletid - og flere tredjedivisjons kamper for Stabæk 2.

– Der og da var det ikke veldig gøy. Jeg følte jeg stanget veldig i den perioden i Stabæk.

Trenere kom og gikk, og Vetlesen møtte motgang for første gang i karrieren.

– Først og fremst presterte jeg ikke godt nok. Var for mett til tider og litt for fornøyd med meg selv. Jeg la ikke ned en hard nok jobb og fikk en reality check, rett og slett, konstaterer han.

OFRET: Jan Peder Jalland og Hugo Vetlesen sammen etter at spilleren ble byttet ut mot Tromsø i 2018. Til venstre: Daværende Stabæk-trener Henning Berg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Bekkestua ble i 2020 byttet ut med Bodø og spill for Bodø/Glimt.

Trekker fram én spesiell egenskap

Klubbskiftet ga ingen umiddelbar effekt. Han frekventerte benken - og fikk sjelden muligheten å vise seg fram for Kjetil Knutsen.

Vetlesen tok opp hansken - og sa seg ikke fornøyd med tingenes tilstand.

– Jeg stod igjen på treningsfeltet og gjorde ekstra. Jeg gikk hver eneste dag på trening med et smil om munnen, og skulle være klar hvis jeg fikk muligheten, sier Vetlesen.

Sjansen fikk han til slutt - siden slutten av forrige sesong har Vetlesen spilt fast på et meget suksessrikt Bodø/Glimt.

Flere lagkamerater har tidligere fortalt til TV 2 hvor imponerte de har vært over Vetlesens innstilling - på veien til fast plass i startelleveren.

– Hva peker du på som Vetlesens store styrke, Jalland?

– Hodet hans. Han har alltid vært mentalt robust. Noen ganger må man oppleve ulike ting for å lære og vokse. Det har Hugo gjort.

En vurdering Skjønsberg er enig i.

– Han har bitt seg fast i Bodø/Glimt. Det var ikke gitt at han skulle starte for en stund siden - men han har kriget seg inn, påpeker Skjønsberg, nåværende presseattaché på det norske A-landslaget.

Slik har Vetlesen herjet i Eliteserien i år:

Youtube-spådom gikk veien

Herjingene foran mål denne sesongen har overrasket hovedpersonen selv.

Midtbanespilleren har scoret flere mål denne sesongen, enn alle hans tidligere sesonger på proffnivå til sammen.

– At det skulle gå så bra, hadde jeg ikke trodd. Men jeg har alltid hatt troen på det, og jobbet over tid for å tilegne meg den målfarlige dimensjonen.

Å bli tatt ut på landslaget har Vetlesen drømt lenge om:

For ni år siden, da han gikk på NTG-U, fikk Vetlesen i oppgave å lage en Youtube-video som inneholdt hans drømmer for fremtiden. Et av punktene var landslagsspill for Norge.

Det kan han nå krysse av for.

– Ringen er sluttet?

– Ja, det kan du si, flirer den vordende A-landslagsspilleren som sier dette om sin egen fotballfremtid.

– Jeg har det veldig fint i Glimt. Jeg storkoser meg hver eneste dag, og ser en god mulighet. Men samtidig vet du aldri i fotball.

Se den nevnte Youtube-videoen under:

Om Vetlesen faktisk får sin A-landslagsdebut - kan du få med deg på TV 2 Play denne uken. Norge møter Irland og Finland til privatlandskamper.