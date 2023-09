Varsler treneravklaring: – Kan ikke dra dette ut i evigheten

En 9. plass i Eliteserien med 28 poeng etter 21 kamper skaper mildt sagt forbannelse i Trondheim.

Fortsetter den negative trenden går trønderne mot sin verste sesong på flere tiår.

Noe umiddelbart trenerskifte blir det imidlertid ikke.

– Svein og Trond skal få virke ut året, det har vi sagt. Vi skal ikke forhaste oss noe som helst vedrørende en trenerprosess. Nå står klubben i det vi kaller en tydeliggjøring av hva vi skal være, da peker jeg selvfølgelig på den strategien. Den må materialiseres før vi ender opp med å ansette ny trener, for det henger veldig godt sammen.



TØFF SESONG: Det har stormet rundt Cecilie Gotaas Johnsen og Rosenborg denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold

Det sier RBK styreleder Cecilie Gotaas Johnsen. I et halvtimes langt intervju med bretter hun ut om planene for fremtiden – planer som skal sørge for at årets Rosenborg-sesong ikke gjentar seg med det første.

For det er liten tvil om at sesongen har vært en eneste stor nedtur på Lerkendal.

Marerittsesong

3. plassen fra i fjor har blitt fulgt opp med exit i 2. runde i cupen mot 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink, exit mot skotske Hearts i 3. kvalifiseringsrunde til Conference League og en foreløpig 9. plass på tabellen.

RBK har denne sesongen tatt 1.33 poeng i snitt. Fortsetter den trenden vil laget ende opp med 40 poeng – det dårligste poengsnittet siden 7. plassen i 2007 – trønderes verste sesong siden 1986.

BLYTUNG SESONG: Erlend Dahl Reitan sitter på gresset etter å tapt 1-3 borte mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Vi visste at det var mange risikoer med å gjøre det vi har gjort i løpet av sesongen, sier Gotaas Johnsen og fortsetter:



– Det ble en kjempetøff start etter at Svein og Trond overtok. Vi var klare over at det var en risiko. Vi endret spillestil helt umiddelbart og ting må skje på veldig kort tid. Det var en skikkelig «tråkit» start, men om du ser kampene under ett er det progresjon i spillestil. Det er selvfølgelig sårbart, men det er en forbedring.

Midlertidig trener Svein Maalen brukte selv beskrivelsen «flaut» da han skulle oppsummere de første 45 minuttene av helgens 1–3 tap mot Tromsø.

– Flaut. Det var svakt, var RBK-trenerens ord etter én omgang på Romssa Arena.



I trener-samtaler

Etter det TV 2 kjenner til har RBK vært i uformelle samtaler med flere aktuelle trenerkandidater, en jobb som ledes av sportslig leder Mikael Dorsin, daglig leder Tore Berdal og sportslig koordinator Roar Vikvang.

Gotaas Johnsen er allikevel tydelig på at Svein Maalen fortsatt er aktuell for å fortsette.

FORTSATT AKTUELL: Svein Maalen er stadig blant kandidatene til å overta som RBK-trener på permanent basis. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det er ingenting som tyder på at han ikke er det, for å si det sånn. Det er mye bra som skjer på feltet i hverdagen, det er formasjoner som setter seg, så jeg tenker at det er opp til dem å fortsette den trenden og vise at de klarer å vinne kamper. Det er jo det det i det store og hele handler om.

– Vil dere ha en avklaring i trenerspørsmålet før nyttår?

– Ja, det vil jeg påstå. Vi vet jo at vi ikke kan dra dette ut i evigheten, for tik-takk, tiden går. Vi er veldig opptatt av å ha en god, bakenforliggende prosess, fordi vi vet at gode prosesser bringer oss til mål. Det er ikke noe eksakt dato, men det må skje mye i løpet av én til to måneders tid.

Store endringer

Men for å komme fram til en avklaring på trenerspørsmålet på Lerkendal, må klubben bli ferdig med strategiprosessen de har påbegynt.

Av det TV 2 forstår vil den nye strategien innebære klare føringer på spillestil, spillerlogistikk og treningskultur.

Det vil imidlertid neppe bli satt noe krav om at klubben skal spille i en gitt formasjon, eller nærmere bestemt 4-3-3.

– Jeg tror det viktigste med strategiprosessen så langt er at vi peker ut en retning. Den retningen blir jo et kompass som vi skal navigere, styre og ta beslutninger etter. Når vi får landet de store linjene der, hvilket vi kommer til å gjøre ganske snart, så er det jo å begynne å diskutere hvordan vi skal komme oss fra a til b gjennom underliggende handlingsplaner, forklarer Gotaas Johnsen.



En ny strategiplan vil etter alle solemerker bety at Rosenborg også i større grad tar ansvar for egen utvikling – et ansvar som de siste årene stort sett har ligget hos hovedtrener.

– I all hovedsak heller det mot at vi blir mer klubbstyrt. Per dags dato er jo hovedtrener øverste sportslig leder, men den lederen kommer og går. Vi må finne ut hva klubben selv skal ha eierskap til, som ikke treneren nødvendigvis skal styre med, som ivaretar den identiteten strategien peker på. Eierskap til egen klubb tror jeg er et nøkkelord her.



– Vi tror jo kanskje at den trenerstyringen vi har hatt over tid er en av de tingene som har gjort til at vi har blitt så sårbar.



Senker trolig ambisjonene

Toppene i RBK har denne uka vært samlet for diskutere strategiprosessen klubben nå står i.

Gotaas Johnsen er tydelig på at trenerspørsmålet ikke er et skikkelig tema før den prosessen er fullført.

– Strategi før trenerspørsmål, for vi må lande opp den først. Så jobber de på sport ufortrødent med å holde det landskapet varmt, sånn at vi har oversikt. Strategi er på agendaen det kommende styremøtet, sier hun.

Før inneværende sesong hadde trønderne et uttalt mål om topp to i Eliteserien.



TV 2 forstår at det slik at det nå går mot en kortsiktig justering av ambisjonene på Lerkendal inn i 2024, for å styrke klubben i det lengre løp.

KURSENDRING: RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen står midt i jobben med å stake ut klubbens kurs for fremtiden. Foto: Joakim Halvorsen

– Ambisjonene vil jo alltid være der, men vi må være realistiske også. Jeg tror prosessen vi nå står midt oppi vil styrke klubben på sikt.



– Det som er hele intensjonen med å etablere strategi tror jeg er at vi skaper en felles forståelse for hva Rosenborg er, både på og utenfor banen. Det skaper forutsigbarhet for alle, og jeg tror forutsigbarhet skaper ro, for da skjønner man hvorfor man tar de beslutningene man tar.