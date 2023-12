Varsler spillersalg etter Vålerenga-fiaskoen

Vålerenga må forberede seg til en sesong i OBOS-ligaen etter søndagens kollaps i kvalifiseringen mot Kristiansund.

Det betyr også endringer i planene til sportssjef Joacim Jonsson.

– Det blir naturligvis forskjellig, spesielt i januarvinduet. I Eliteserien kunne vi ventet til sommeren for eventuelle salg, men nå må vi kanskje gjøre det allerede i januar, for det er klart at dette er et inntektstap for klubben også, sier Jonsson til TV 2, før han legger til:

– Da er det én post som kan hjelpe på det, og det er spillerlogistikk.

Sammendrag: Vålerenga - Kristiansund 0-2 (4-7 etter straffer)

– Spillere går ikke nødvendigvis opp i pris ved nedrykk?



– Det er sjelden at prisen går opp etter nedrykk, men det er ikke sånn at vi legger ut spillere på salg bare fordi vi har rykket ned. Vi har god verdi på flere spillere, men det er ikke gunstig, sier Jonsson.

Svensken har planlagt for både Eliteserien og OBOS-ligaen de siste ukene.

– Vi har naturligvis hatt to tanker i hodet samtidig. Først og fremst er det på grunn av økonomi. Vi har et styremøte på tirsdag, og da skal vi gå gjennom det. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Vi skal ikke legge skjul på det. Da må vi nok selge noen spillere. Sånn er det, sier Jonsson.

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson i Vålerenga. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Det ligger imidlertid ikke an til en spillerflukt fra Vålerenga.

– Vi ønsker å beholde så mange spillere som mulig, beholde kontinuitet, ta fart og rykke rett opp igjen. Vi skal ha et slagkraftig lag, men det er naturlig at en eller annen spiller forsvinner ut, sier Jonsson.

Vålerenga-trener Geir Bakke klarer ikke å se for langt frem.

– Nå må vi få summet oss. Jeg tror ikke vi skal lage dette til et dybdeintervju, sa han til TV 2 like etter kampslutt på Intility Arena.