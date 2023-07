Varsler spillerkjøp: – Vi må gjøre noe i sommervinduet

– Det skal ikke være så vanskelig å skru sammen et bra fotballag bare man har kroner og øre til å kunne gjøre det, og klarer å finne de rette typene, sier Vålerengas ferske hovedtrener, Geir Bakke.

Han har akkurat sett laget sitt bli feid av eget kunstgress med 0-4-tap mot Molde.

Hovedstadsklubben ligger utsatt til, bare ett poeng unna direkte nedrykk.

– Vi må gjøre noe i det sommervinduet her, er det klare budskapet den nye sjefen.

– Skulle ønske jeg hadde et svar



Spesielt på stopperplass er det tynt i Vålerenga. Det har ført til at særlig midtbanespilleren Fredrik Oldrup Jensen, og sidebacken Leonard Zuta, har måttet vikariere i midtforsvaret.

– Det er tricky bakover. Vi har havnet i en situasjon hvor det er spillere som er ute fra den plassen de er best på normalt sett. Det blir en del kompromissløsninger, og det er vi ikke tjent med, mener Bakke.

Etter at Henrik Heggheims utlån fra Brøndby tok slutt er skadede Stefan Strandberg den eneste etablerte midtstopperen i klubben.

– Noe voksenhet må vi ha inn. Man må ikke lage dette til noe fryktelig vanskelige greier. Man må ha en sentrallinje som fungerer skikkelig, som klarer å ta kommandoen i kampene, sier Bakke og fortsetter:



– Det krever at man treffer planke på de som kommer inn. Vi må ha inn noen forsvarsspillere, kanskje en sentral midtbanespiller til, og kanskje en på topp også. Vi får se hva vi får til, og hvor lang tid det vil ta skulle jeg ønske jeg hadde hatt et svar på, sier Vålerenga-sjefen.

– Ikke bekymret over kvaliteten på spillerne

Også klubbens sportssjef er klar på hva han mener laget trenger.

– Vi må bygge lag også, ingen tvil om det. Jeg er ikke bekymret over kvaliteten på spillerne våre. Den er god nok. Men det er disse karakterspillerne, som kanskje knyter det sammen, som setter tennene i tverrliggeren når det trengs, og som knyter sammen sekken når det står og vipper. Det er det som er viktig, sier Joacim Jonsson.

SJOKK: Joacim Jonsson (til høyre) overrasket hele fotball-Norge da han presenterte Geir Bakke som ny VIF-trener. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er de typene – gode fotballspillere, det sier seg jo selv – men fremfor alt typer, personligheter og karakterer. Det er det vi må få på plass, mener sportssjefen.

Han synes også at aldersprofilen i stallen må endres på laget som er det dårligst på hjemmebane i hele Eliteserien.

– Vi må balansere stallen litt. Ved at vi får inn noen rutinerte spillere også. De kan være både unge og rutinerte, men si fra 23-24 til 30 år gamle. At vi får inn to til tre spillere i den kategorien blir utrolig viktig for oss, sier svensken.

Da Dag-Eilev Fagermo var hovedtrener, var det han som hadde siste ord i alle sportslige avgjørelser.

Nå er det et mer tradisjonelt hierarki som gjelder på Valle, også når det kommer til overganger.

– Jeg har naturligvis et hovedansvar for det, men vi jobber sammen om det. Det er ikke noe «one man show». Vi skal gjøre det samlet, og løfte i flokk. Jeg henter ingen spillere som ikke trenerteamet vil ha, lover Jonsson.