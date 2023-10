Varsler oppvask: – Ikke akseptabelt

– Jeg måtte knuse noe. Jeg var sint og frustrert. Det er alt jeg kan si, forklarer LSK-spiller Sam Rogers til TV 2.

I 0-2-tapet mot Brann ble LSKs amerikaner byttet ut allerede 33 minutters spill. Han svarte med å sparke i stykker en stol på sidelinjen.

Også Kosi Thompson var forbannet etter Eirik Bakkes grep.

I STYKKER: Sam Rogers' raseriutbrudd gikk ut over en stol på sidelinjen. Foto: TV 2 Play

– Er det greit å reagere på den måten?



– Nei, det er det ikke. Jeg har vært spiller selv og kunne gjort det om jeg ble byttet ut, men det er ikke akseptabelt, sier Bakke til TV 2.



– De skal akseptere det treneren bestemmer, så skal de lære av det. Vi skal ta det med dem i morgen. De skal ikke reagerer på den måten når de blir tatt av, sier LSKs midlertidige trener videre.



Bakke tar ansvaret for at det ble tap og to tidlige bytter mot Brann.

– Jeg har også ansvar for at de oppfører seg, sier Bakke.



VARSLER OPPVASK: LSK-trener Eirik Bakke. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Legger seg flat

Sam Rogers legger seg flat etter kampen.

– Det var ren frustrasjon. Jeg tenkte ikke klart. Det var den første tingen jeg så, og jeg trengte å knuse noe. Det var ikke profesjonelt nok av meg, sier Rogers.

– Jeg beklager det, og jeg skal prøve ikke å la det skje igjen. Jeg skal prøve å styre følelsene mine. Det må jeg lære av, sier 24-åringen.

Etter et baklengsmål på et omdiskutert straffespark og Brann-dominans, toppet det seg med byttet, forklarer Rogers.

– Vi er kun mennesker. Vi er ikke perfekte, jeg er ikke perfekt. Jeg har aldri vært i den situasjonen før. Det var sinne og frustrasjon, og jeg måtte få det ut. Det skjedde på verst mulig tid. Jeg er bare et menneske, og alle gjør feil. Jeg skal lære av det. Det skal ikke skje igjen, sier Sam Rogers, og legger til:



– Neste gang skal jeg vente til jeg er i garderoben og heller ta det ut der, sier mannen som kom fra Rosenborg i sommer.



– En ydmykelse

LSK-profil Ruben Gabrielsen avdramatiserer raseriutbruddet.

– Vi skal slutte å late som om vi ikke er mennesker, sier han til TV 2.



– Hvis jeg hadde blitt byttet ut etter 35 minutter, kunne jeg også klikket fort. Drømmen er å spille fotball, så det er en ydmykelse å bli tatt av etter 35 minutter, mener Gabrielsen.



BYTTET UT: Sam Rogers fikk kun drøyt en halvtime mot Brann. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Den tidligere Molde- og Toulouse-stopperen mener et bytte før pause gjør fryktelig vondt.

– Det skal selvfølgelig settes eksempel og si at det ikke er lov, men han (Sam Rogers) er en fantastisk gutt som har kommet inn i gruppen som et glitrende menneske, sier han.



– Slutt med at vi skal straffe noen for det, legger Gabrielsen til.



Han er usikker på hvordan han ville reagert selv.

– Drømmen er at jeg hadde klart å kontrollere meg, men til sjuende og sist er vi mennesker, sier Gabrielsen.