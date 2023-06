Varsler endringer på Lerkendal: – Det er skjørt

13 poeng på elleve kamper og en 9. plass på tabellen er fasit når Rosenborg-troppen og resten av Eliteserien går inn en liten sommerferie.



Sånt blir det bråk av i Trondheim.

– Det har vært en jævlig periode. Ikke på grunn av poengfangsten, jeg kan gjerne dra ned buksen og få ris på baken, det er fortjent det, men det er mye annet som foregår som gjør det såpass komplisert, sier Kjetil Rekdal, før han utdyper:

I HARDT VÆR: RBK-trener Kjetil Rekdal har vært under kraftig press denne sesongen. Foto: Trond R. Teigen

– Hva med neste korsvei? Hvordan skal det da legges press på klubben? Blir det opptøyer? Hva så med gangen etter der? På et eller annet tidspunkt må du stå ved lag og bryte igjennom den bølgen som slår imot. Om det skal gjøres nå eller andre ganger, det er ikke mitt bord.

Skal evalueres

At det har vært en turbulent sesong på Lerkendal er ingen hemmelighet. Dårlig poengfangst, økende misnøye, krav om trenersparking og gjentatte protester fra deler av klubbens supportere er bare noe av beholdningen så langt i 2023.

Kvinnen med makten, Cecilie Gotaas Johnsen, tok seg tid til å møte TV 2 i Equinors lokaler i Stjørdalen noen dager før Stabæk-kampen. Hun la heller ikke skjul på at det er utfordrende tider for Trondheims fotballflaggskip.

EVALUERING: RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen gjennomfører i disse dager en større evaluering sammen med RBK-styret. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg tenker at Rosenborg som klubb, vi er på en plass der det er krevende. Vi har ikke fått de resultatene som vi skulle ha hatt, og vi liker ikke å ligge på nedre halvdel eller midt på tabellen, vi liker å være på toppen. Det er det som er ambisjonen. Så klarer vi ikke å etterleve det akkurat nå, så at supporterne gir uttrykk for frustrasjon har jeg full respekt for. Vi blir også frustrerte, sier RBKs styreleder til TV 2.

Med landslagspause og fri blant lagene i Eliteserien gjør styret i Rosenborg seg nå klar for en større evaluering av klubbens situasjon.

Skal man tro Gotaas Johnsen strekker den evalueringen seg langt utenfor Kjetil Rekdal.

– Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor vi har havnet der vi har havnet nå, så det handler om hva ståa er og hva vi gjør i dag, og så er det å se på hva det egentlig skulle ha vært. Vi kan ikke sitte å si at vi gjør det ytterste vi kan og er på vårt beste nå, for det er ikke godt nok, sier hun og legger til:

– Det er åpenbart at alle må ta grep i seg selv og finne ut hva vi kan forbedre, så er det å få de tiltakene iverksatt. Så får vi se om det dukker opp noe i en sånn type evaluering som kan ha større eller mindre effekt. Evalueringen er egentlig en fot i bakken, rett og slett.

Strategiendring

Det punktet som kanskje blir det aller mest omfattende under RBKs evaluering er arbeidet med klubbens nye strategi, et arbeid Gotaas Johnsen og co startet på senhøsten i fjor.

– Det er jo det å legge en helhetlig strategi for hva Rosenborg skal være. Om vi klarer å identifisere hva Rosenborg skal være på og utenfor banen, så handler det om at vi neste gang vi tar beslutninger, så skal det være i tråd med hvor vi skal hen. Da er det forventningsavklart for alle. Da kan man kanskje akseptere at det går litt opp og ned, så lenge man vet at man går i den retningen Rosenborg skal være. Det er jo litt av intensjonen og en sånn type plan tror jeg klubben må ha, forklarer Gotaas Johnsen.

Et av de største spørsmålene i strategiplanen er hvordan klubbens fremtidige hovedtrenere skal vurderes – både på dame- og herresiden.

Siden Nils Arne Eggen ga seg i 2002 har trøndernes herrelag skiftet hovedtrener 16 ganger.

ARVEN ETTER EGGEN: 16 hovedtrenere på 21 år er fasit etter at Nils Arne Eggen ga seg som RBK-sjef i etter 2002-sesongen. Foto: Gorm Kallestad

– Et veldig viktig spørsmål er hva som skal være klubbstyrt og hva som skal være trenerstyrt. Jeg har ikke svaret på det nå, men det er viktig. Er det treneren som skal komme og diktere retningen til Rosenborg, eller skal Rosenborg selv ha eierskap til det, for så å ansette trenere i den retningen klubben ønsker, spør Gotaas, før hun utdyper:

– Nils Arne Eggen har egentlig definert Rosenborg på så mange måter. Han var en sterk humankapital i kraft av sin væremåte og person, men disse trenerne finnes ikke nødvendigvis lengre. Det er viktig at klubben tar større eierskap til sin egen utvikling, og at vi ikke overlater det til trenere som sporadisk kommer og går.

– Jeg savner den diskusjonen

Tilbake på Brakka sitter Kjetil Rekdal og Geir Frigård og deler sine RBK-tanker.

Trenerduoen tilbringer godt over to timer med TV 2, der de langt på vei deler de samme planene som de delte med RBK-styret under styremøtet for et par uker siden.

– Det er sikkert en del i Trondheim som mener at om du spiller 4-3-3, så vinner du alle kampene. Det er jo ikke realistisk. For meg er en tallkombinasjon et utgangspunkt. Det er utførelsen av ting som er avgjørende i fotball.

UNYANSERT: Kjetil Rekdal og Geir Frigård mener flere svartmaler bildet av hvilken type fotball de står for. Foto: Ole Martin Wold

– Måten vi ønsker å spille på er ikke nødvendigvis noe særlig annerledes enn det som har vært her før. Score mål, fremoverrettet fotball, masse folk i angrep, sier Rekdal, før Frigård skyter inn:

– Vi skjønner jo det at 4-3-3 står sterkt i Trøndelag og det har vi respekt for, men jeg savner litt at den diskusjonen handler om fag og prinsipper, istedenfor tallkombinasjoner. Hvorfor sitter ikke angrepsspillet vårt? Er det så enkelt som at vi ikke spiller 4-3-3, eller er det det at vi slår for mye på førstebevegelse og at vi ikke klarer å ha nok motsatte bevegelser, samtidige bevegelser? Sånne typer ting. Jeg savner den diskusjonen.

Gjennom punktlister, video og analyse dykker to engasjerte RBK-trenere dypt ned i materien.

Kort oppsummert snakker Rekdal og Frigård om angrepsfotball, motsatte bevegelser, fremoverrettede spillere og masse folk i og rundt motstanderens sekstenmeter.

ENGASJERTE: Med video, tavle og i det hele tatt deler en engasjert trenerduo noen av sine fotball-tanker. Foto: Espen Bye

– Men hvorfor 3-5-2 eller 3-4-3?

– For du har størst tyngde foran begge målene, svarer Rekdal kontant, før han utdyper:

– Om to har to spisser, to indreløpere og to vingbacker, og en sidestopper og et anker som er med, så er du sju-åtte mann i angrep. Det er ganske massivt. Mange av målene våre i fjor kommer etter et vedvarende press. Det er trykk i boksen. Det kan være innlegg, det kan være bakrom. Altså at du har nok trusler mot motstanderen sånn at de er nødt til å forholde seg til et massivt trykk.

Skjønner kritikken, men...

Rekdal mener bestemt at han har høstet mye ufortjent kritikk i sin tid som RBK-sjef. Han ber om en mer faglig og nyansert debatt.

– Det som vi ikke forstår er forsøkene på å fremstille oss på en helt annen måte enn det vi faktisk prøver å få til. Det føler vi som urettferdig og feil. At det skapes historier, narrativ og at det blir påstått ting, at vi bare er opptatt av å ødelegge for motstanderen, at vi er defensivt anlagt, at vi bare spiller etter de lagene vi møter. Det er så langt fra virkeligheten som det egentlig er, sier Rekdal og fortsetter:

TAR KRITIKKEN: Rekdal skjønner at kritikken kommer med de manglende resultatene, men at han er defensivt anlagt vil han ikke ha på seg. Foto: Ole Martin Wold

– At vi ikke har fått det til, det er greit. Den kritikken har jeg null problem med å ta, men at vi ikke prøver å etterleve det Rosenborg står for, med at du skal underholde og angripe, det er helt feil.

Samtidig som Rekdal og Frigård peker på taktikk og kritikk, er førstnevnte tydelig på at han leder en gruppe bestående av mange, unge spillere. Det er et bevisst valg fra hele klubben, skal vi tro både han og styreleder Gotaas Johnsen.

– Det ligger litt føringer fra oss, fordi vi vet at med et begrenset handlingsrom må vi tenke litt annerledes, sier Gotaas Johnsen og påpeker at de økonomiske musklene i Rosenborg, i takt med et dyrere marked, ikke er det de en gang var.



Ifølge TV 2s opplysninger har RBK solgt spillere for rett over 180 millioner kroner siden Rekdal kom inn i januar i fjor. På motsatt side har de handlet for rett over 50 millioner kroner, fordelt på tolv permanente overganger.

– Vi har bygd en stall nå som har tiden foran seg og ikke bak seg. På tre-fire år er det nesten en helt ny stall, med fremtiden foran seg. Det er et bevisst valg. Skal du bygge opp økonomisk må du ha spillere som er salgbare. Det er også en av de grunnene til at du har mange i den aldersklassen, forklarer Rekdal.

Tåler et «mellomår»

For 2023 har RBK i utgangspunktet budsjettert med 2. plass i serien og 2. kvalifiseringsrunde i UEFA Conference League.

FORVENTER BEDRING: Selv om RBK-styret forventer bedring på banen, er styreleder Gotaas Johnsen klar på at RBK tåler et «mellomår». Foto: Trond R. Teigen

Gotaas Johnsen er allikevel tydelig på at klubben er økonomisk rustet dersom det ikke skulle gå veien.

– Vi har kontroll på økonomien nå og kontroll på at vi ikke trenger å være topp to, sier 47-åringen, som fortsatt er like tydelig på at tålmodighet er nøkkelen.

– Det er selvfølgelig en forventning om at det skal peke i riktig retning. Det er ikke ubetinget tillit, det er tillit med forventing om en eller annen form for forbedring. Jeg ble spurt om det er kamp til kamp, men sånn kan det ikke være, for vi vet at det er skjørt. Det handler om å se over tid.

Varsler endringer

Hva som blir utfallet av RBKs evaluering må tiden fortsatt vise, men at klubben i løpet av 2023 vil legge fram en ny strategiplan for veien videre virker sannsynlig.

Gotaas Johnsen varsler at den planen vil føre med seg en del endringer.

– Når den strategien er lagt vil det sannsynligvis medføre en større omorganisering av sport. Hvordan den omorganiseringen ser ut, det vet vi ikke, men det handler om at klubben må ta større eierskap til hva Rosenborg skal være, sier Gotaas Johnsen og påpeker at en eventuell omorganisering vil omfatte mer enn bare trenerne.

Enn så lenge tyder uansett alt på at RBK beholder sin trenerduo, og verken Rekdal eller assistent Frigård har noen planer om å gi opp med det første.

BLIR SITTENDE: RBKs trenerduo har ikke gitt opp håpet om medalje i 2023. Foto: Ole Martin Wold

– Det er fullt mulig å havne helt i toppen i år også. Jeg spilte en del mot Nils Arne og lagene hans, og det var ikke alltid at Rosenborg var fantastiske på våren da heller, skjønner du, selv om alle tror det. Jeg var med å slå dem 3-0 på Gjemselund en gang i tiden, jeg slo dem 3-0 på Åråsen på våren. Så kom de gradvis utover sommeren og på høsten var de fantastiske og vant til slutt.

– Det er fullt mulig å få en bra sesong i år. Sesongen er ikke over, selv om vi har fått en dårligere start enn det vi hadde ønsket oss, avslutter Frigård, mens Rekdal nikker anerkjennende.